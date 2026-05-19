中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tiểu hành tinh có thể “xóa sổ” cả thành phố sắp bay sượt qua Trái Đất

Thứ Ba, 07:00, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giới thiên văn vừa theo dõi sát tiểu hành tinh 2026JH2 được đánh giá đủ sức tàn phá cả một thành phố trong trường hợp xảy ra va chạm với Trái Đất.

Tiểu hành tinh này dự kiến sẽ bay sượt qua Trái Đất vào tuần tới ở khoảng cách khoảng 90.917 km. Con số này nghe có vẻ xa, nhưng trên thang đo vũ trụ, đó là khoảng cách cực kỳ gần - chỉ bằng khoảng một phần tư khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng.

tieu hanh tinh co the xoa so ca thanh pho sap bay suot qua trai Dat hinh anh 1
Tiểu hành tinh 2026JH2 chuẩn bị áp sát Trái Đất

Các nhà khoa học cho biết, đây là một trong những lần tiếp cận gần đáng chú ý nhất của một tiểu hành tinh cỡ trung trong thời gian gần đây. Nếu quỹ đạo thay đổi và xảy ra va chạm, hậu quả có thể đủ sức san phẳng một khu đô thị lớn.

Tiểu hành tinh này được phát hiện lần đầu tiên vào hôm 10/5 bởi chương trình khảo sát Mount Lemmon Survey tại bang Arizona (Mỹ). Các quan sát ban đầu cho thấy nó có đường kính khoảng 16-35 mét, tương đương kích thước một tòa nhà nhiều tầng.

Giới khoa học vẫn theo dõi sát sao tiểu hành tinh 2026JH2

Dù không thuộc nhóm “sát thủ hành tinh”, kích thước này vẫn đủ gây ra thảm họa nghiêm trọng nếu lao xuống khu vực đông dân cư. Các chuyên gia cho rằng năng lượng giải phóng khi va chạm có thể tương đương một vụ nổ hạt nhân cỡ lớn. Nhà thiên văn Mark Norris từ University of Central Lancashire nhận định rằng nhân loại đã “thoát hiểm trong gang tấc”, bởi xét theo tiêu chuẩn thiên văn học, khoảng cách bay qua lần này được xem là cực kỳ sát.

Một yếu tố khiến giới khoa học đặc biệt quan tâm là vận tốc của thiên thể này. 2026JH2 đang di chuyển với tốc độ khoảng 29.000 km/h khi tiếp cận Trái Đất. Nó được xếp vào nhóm tiểu hành tinh kiểu Apollo - những thiên thể có quỹ đạo cắt ngang quỹ đạo Trái Đất quanh Mặt Trời. Đây cũng là nhóm tiểu hành tinh được các cơ quan không gian theo dõi chặt chẽ nhất vì tiềm ẩn nguy cơ va chạm trong tương lai.

Dù các tính toán hiện tại cho thấy 2026JH2 sẽ không đâm vào Trái Đất, sự kiện này tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của các hệ thống cảnh báo sớm và chương trình phòng thủ hành tinh mà nhiều quốc gia đang phát triển.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo El Nacional
Tag: tiểu hành tinh Trái đất 2026JH2 thiên văn học nghiên cứu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trung Quốc đặt mục tiêu đưa mẫu vật từ Sao Hỏa về Trái Đất vào khoảng năm 2031
Trung Quốc đặt mục tiêu đưa mẫu vật từ Sao Hỏa về Trái Đất vào khoảng năm 2031

VOV.VN - Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc hôm nay (24/4) cho biết, sứ mệnh thám hiểm hành tinh Thiên Vấn-3 (Tianwen-3) của nước này dự kiến ​​sẽ được phóng vào khoảng năm 2028 và đưa các mẫu vật từ Sao Hỏa trở về Trái Đất vào khoảng năm 2031.

Trung Quốc đặt mục tiêu đưa mẫu vật từ Sao Hỏa về Trái Đất vào khoảng năm 2031

Trung Quốc đặt mục tiêu đưa mẫu vật từ Sao Hỏa về Trái Đất vào khoảng năm 2031

VOV.VN - Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc hôm nay (24/4) cho biết, sứ mệnh thám hiểm hành tinh Thiên Vấn-3 (Tianwen-3) của nước này dự kiến ​​sẽ được phóng vào khoảng năm 2028 và đưa các mẫu vật từ Sao Hỏa trở về Trái Đất vào khoảng năm 2031.

Một vệ tinh Starlink gặp sự cố và đang lao xuống Trái Đất?
Một vệ tinh Starlink gặp sự cố và đang lao xuống Trái Đất?

VOV.VN - SpaceX vừa thông báo rằng một trong những vệ tinh Starlink của họ đã gặp trục trặc và đang rơi xuống Trái Đất sau một sự cố bất thường.

Một vệ tinh Starlink gặp sự cố và đang lao xuống Trái Đất?

Một vệ tinh Starlink gặp sự cố và đang lao xuống Trái Đất?

VOV.VN - SpaceX vừa thông báo rằng một trong những vệ tinh Starlink của họ đã gặp trục trặc và đang rơi xuống Trái Đất sau một sự cố bất thường.

Tiểu hành tinh khi va chạm Mặt Trăng có thể gây hiểm họa cho Trái Đất
Tiểu hành tinh khi va chạm Mặt Trăng có thể gây hiểm họa cho Trái Đất

VOV.VN - Tiểu hành tinh 2024 YR4, từng được dự đoán có khả năng va chạm trực tiếp với Trái Đất, hiện không còn là mối nguy hiểm trực tiếp khi có thể va chạm với Mặt Trăng.

Tiểu hành tinh khi va chạm Mặt Trăng có thể gây hiểm họa cho Trái Đất

Tiểu hành tinh khi va chạm Mặt Trăng có thể gây hiểm họa cho Trái Đất

VOV.VN - Tiểu hành tinh 2024 YR4, từng được dự đoán có khả năng va chạm trực tiếp với Trái Đất, hiện không còn là mối nguy hiểm trực tiếp khi có thể va chạm với Mặt Trăng.

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm