Tiểu hành tinh có thể “xóa sổ” cả thành phố sắp bay sượt qua Trái Đất

Tiểu hành tinh này dự kiến sẽ bay sượt qua Trái Đất vào tuần tới ở khoảng cách khoảng 90.917 km. Con số này nghe có vẻ xa, nhưng trên thang đo vũ trụ, đó là khoảng cách cực kỳ gần - chỉ bằng khoảng một phần tư khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng.

Tiểu hành tinh 2026JH2 chuẩn bị áp sát Trái Đất

Các nhà khoa học cho biết, đây là một trong những lần tiếp cận gần đáng chú ý nhất của một tiểu hành tinh cỡ trung trong thời gian gần đây. Nếu quỹ đạo thay đổi và xảy ra va chạm, hậu quả có thể đủ sức san phẳng một khu đô thị lớn.

Tiểu hành tinh này được phát hiện lần đầu tiên vào hôm 10/5 bởi chương trình khảo sát Mount Lemmon Survey tại bang Arizona (Mỹ). Các quan sát ban đầu cho thấy nó có đường kính khoảng 16-35 mét, tương đương kích thước một tòa nhà nhiều tầng.

Giới khoa học vẫn theo dõi sát sao tiểu hành tinh 2026JH2

Dù không thuộc nhóm “sát thủ hành tinh”, kích thước này vẫn đủ gây ra thảm họa nghiêm trọng nếu lao xuống khu vực đông dân cư. Các chuyên gia cho rằng năng lượng giải phóng khi va chạm có thể tương đương một vụ nổ hạt nhân cỡ lớn. Nhà thiên văn Mark Norris từ University of Central Lancashire nhận định rằng nhân loại đã “thoát hiểm trong gang tấc”, bởi xét theo tiêu chuẩn thiên văn học, khoảng cách bay qua lần này được xem là cực kỳ sát.

Một yếu tố khiến giới khoa học đặc biệt quan tâm là vận tốc của thiên thể này. 2026JH2 đang di chuyển với tốc độ khoảng 29.000 km/h khi tiếp cận Trái Đất. Nó được xếp vào nhóm tiểu hành tinh kiểu Apollo - những thiên thể có quỹ đạo cắt ngang quỹ đạo Trái Đất quanh Mặt Trời. Đây cũng là nhóm tiểu hành tinh được các cơ quan không gian theo dõi chặt chẽ nhất vì tiềm ẩn nguy cơ va chạm trong tương lai.

Dù các tính toán hiện tại cho thấy 2026JH2 sẽ không đâm vào Trái Đất, sự kiện này tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của các hệ thống cảnh báo sớm và chương trình phòng thủ hành tinh mà nhiều quốc gia đang phát triển.