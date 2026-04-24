中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Quốc đặt mục tiêu đưa mẫu vật từ Sao Hỏa về Trái Đất vào khoảng năm 2031

Thứ Sáu, 20:15, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc hôm nay (24/4) cho biết, sứ mệnh thám hiểm hành tinh Thiên Vấn-3 (Tianwen-3) của nước này dự kiến ​​sẽ được phóng vào khoảng năm 2028 và đưa các mẫu vật từ Sao Hỏa trở về Trái Đất vào khoảng năm 2031.

Tuyên bố được đưa ra tại Lễ Khởi động Ngày Vũ trụ Trung Quốc lần thứ 11. Cùng ngày, Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) đã chính thức công bố danh sách các dự án hợp tác được lựa chọn cho sứ mệnh Thiên Vấn-3.

trung quoc dat muc tieu dua mau vat tu sao hoa ve trai Dat vao khoang nam 2031 hinh anh 1
Một triển lãm về chương trình thám hiểm Mặt Trăng của Trung Quốc tổ chức tại Bảo tàng Triển lãm EXPO Thế giới ở Thượng Hải, trưng bày các sứ mệnh thám hiểm hành tinh Thiên Vấn-1, Thiên Vấn-2 và Thiên Vấn-3 vào tháng 7/2025. Ảnh: VCG.

Theo đó, tàu quỹ đạo sẽ mang theo 3 tải trọng hợp tác, gồm máy quang phổ Mars PEX, do nhóm công tác thám hiểm thuộc Ủy ban Nghiên cứu Vũ trụ Quốc tế chủ trì, dùng để tìm kiếm dấu vết của sự sống trên Sao Hỏa và phát hiện thành phần khoáng chất trên bề mặt hành tinh này; thiết bị phân tích thành phần ion phân tử Sao Hỏa, do Đại học Khoa học và Công nghệ Ma Cao chủ trì, dùng để nghiên cứu quá trình thất thoát khí quyển của Sao Hỏa; máy quang phổ giao thoa laser, do Đại học Trung văn Hong Kong chủ trì, dùng để nghiên cứu các cấu hình thẳng đứng của các đồng vị nước trong bầu khí quyển và các trường gió trên Sao Hỏa.

Tàu quỹ đạo sẽ mang theo một thiết bị chụp ảnh siêu phổ bề mặt Sao Hỏa – do Đại học Hong Kong chủ trì – nhằm thực hiện các cuộc thăm dò như tìm kiếm dấu vết sự sống, xác định các khoáng chất chứa nước và khảo sát tài nguyên.

Tàu đổ bộ sẽ mang theo một hệ thống phản xạ laser - do Phòng thí nghiệm Quốc gia Frascati thuộc Viện Vật lý Hạt nhân Quốc gia Italy chủ trì - nhằm thiết lập các điểm tham chiếu chính xác trên bề mặt Sao Hỏa.

Theo Tân Hoa xã, kể từ khi (CNSA) công bố các cơ hội hợp tác vào tháng 4/2025, cơ quan này đã nhận được 28 hồ sơ bày tỏ mong muốn tham gia. Dựa trên các nguyên tắc tuyển chọn như giá trị khoa học cao, khả năng hỗ trợ sứ mệnh mạnh mẽ, tính khả thi về mặt kỹ thuật và độ chín về công nghệ, 5 dự án hợp tác đã được chọn tham gia vào sứ mệnh Thiên Vấn-3.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: Mẫu vật Sao Hỏa Trái Đất hàng không vũ trụ Trung Quốc khám phá hành tinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ - Trung Quốc lại nóng cuộc đua đến Mặt Trăng

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc đang đẩy nhanh cuộc cạnh tranh chiến lược trong hành trình chinh phục Mặt Trăng, khi cả hai không chỉ hướng tới những cột mốc khoa học mang tính biểu tượng mà còn tìm cách khẳng định vị thế và ảnh hưởng trong kỷ nguyên không gian mới.

Trung Quốc lập bản đồ thành phần hóa học vùng tối Mặt Trăng bằng AI
VOV.VN - Các nhà khoa học Trung Quốc đã đạt được một bước đột phá quan trọng trong việc lập bản đồ thành phần hóa học của Mặt Trăng, bằng cách xây dựng một mô hình dựa trên AI, sử dụng dữ liệu đo được từ mẫu vật đầu tiên thu thập ở vùng tối Mặt Trăng trong sứ mệnh Hằng Nga-6.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ