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Tim Cook kết thúc chặng đường huy hoàng trên ghế CEO Apple

Thứ Hai, 21:15, 31/08/2026
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VOV.VN - Tim Cook rời vị trí CEO và chuyển sang vai trò Chủ tịch điều hành, sau 15 năm giúp doanh thu, vốn hóa và giá cổ phiếu của hãng tăng mạnh.

Ngày 31/8, Tim Cook rời vị trí CEO Apple, khép lại 15 năm lãnh đạo tập đoàn công nghệ Mỹ. Người kế nhiệm ông là John Ternus, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng của Apple.

Tim Cook sẽ tiếp tục làm việc tại Apple với vai trò Chủ tịch điều hành và hỗ trợ công ty trong một số lĩnh vực, trong đó có làm việc với các nhà hoạch định chính sách trên toàn thế giới, theo thông báo của hãng “Táo khuyết”.

Trong thời gian giữ chức CEO, Tim Cook đã giám sát quá trình Apple ra mắt nhiều sản phẩm mới, trong đó có Apple Watch, AirPods và gần đây là MacBook Neo. Ông cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đưa doanh thu mảng Dịch vụ của Apple vượt mốc 100 tỷ USD, trở thành mảng kinh doanh lớn thứ hai của công ty, chỉ sau iPhone.

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CEO Tim Cook khi đến thăm Việt Nam năm 2024. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Steve Jobs tuyển Tim Cook vào Apple năm 1998 và bổ nhiệm ông làm Phó Chủ tịch điều hành phụ trách bán hàng toàn cầu năm 2002, trước khi đưa ông lên vị trí Giám đốc vận hành (COO) vào năm 2005. Năm 2011, Tim Cook kế nhiệm Steve Jobs và trở thành CEO Apple.

Trong thời gian lãnh đạo, vị CEO này tận dụng kinh nghiệm về chuỗi cung ứng để mở rộng đáng kể hoạt động kinh doanh của Apple. Vốn hóa thị trường của công ty tăng từ khoảng 350 tỷ USD lên hơn 4.000 tỷ USD, tương đương mức tăng khoảng 1.000%.

Doanh thu hàng năm của Apple tăng mạnh, từ 108 tỷ USD năm 2011 lên 416 tỷ USD năm 2025. Riêng doanh thu iPhone tăng mạnh từ 47,1 tỷ USD lên 209,6 tỷ USD trong cùng giai đoạn.

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CEO Apple Tim Cook. (Ảnh: Getty)

Apple Watch và AirPods cũng trở thành những sản phẩm đồng hồ thông minh và tai nghe phổ biến nhất thế giới.

Một dấu ấn quan trọng khác của Tim Cook là thúc đẩy Apple chuyển từ chip Intel sang chip do hãng tự thiết kế cho dòng máy Mac. Việc tự phát triển chip giúp cải thiện đáng kể hiệu năng máy tính, đồng thời mang lại thời lượng pin vượt trội, lợi thế mà các đối thủ chỉ mới bắt kịp trong những năm gần đây.

John Ternus tiếp quản vị trí CEO Apple trong bối cảnh công ty đang bước vào giai đoạn chuyển đổi lớn. Apple đang nỗ lực cải thiện năng lực trí tuệ nhân tạo (AI) sau khi được cho là chậm chân hơn các đối thủ như Microsoft và Google.

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John Ternus và Tim Cook tại Apple Park. (Ảnh: Apple)

Apple được kỳ vọng ra mắt phiên bản Siri mới sử dụng các mô hình AI Gemini của Google tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu (WWDC) vào tháng 6.

Bên cạnh đó, Apple được cho là đang chuẩn bị một trong những thay đổi lớn nhất đối với iPhone, với mẫu iPhone màn hình gập dự kiến ra mắt không lâu sau khi Tim Cook rời ghế CEO.

Dưới thời Ternus, Apple cũng có thể trình làng kính thông minh và các sản phẩm tập trung vào AI nhằm cạnh tranh với những thiết bị AI thế hệ mới, trong đó có sản phẩm được OpenAI định hướng phát triển theo mô hình “AI-first”.

Chặng đường mới của Apple dưới sự lãnh đạo của John Ternus sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 1/9.

Mạnh Hùng/VTC News
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