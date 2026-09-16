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Biến chai nhựa thành bánh quy có thể ăn được

Thứ Tư, 18:34, 16/09/2026
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VOV.VN - Từ chai nhựa bỏ đi, các nhà khoa học đang tìm cách tạo ra nguyên liệu dùng để sản xuất bánh quy có thể ăn được.

Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Southern Illinois Carbondale (Mỹ) đã kết hợp hai khái niệm hiếm khi được nhắc đến cùng nhau: chai nhựa và bánh quy. Theo thông tin từ Science Daily, nhóm đã phát triển một loại men có khả năng biến chất thải từ chai nhựa PET và phế phẩm nông nghiệp thành nguyên liệu thực phẩm, từ đó tạo ra bánh quy.

bien chai nhua thanh banh quy co the an duoc hinh anh 1
Ảnh minh họa: Hiệp hội hóa học Mỹ

Công trình nghiên cứu này bắt đầu trong khuôn khổ chương trình của NASA nhằm tìm hiểu cách các phi hành gia có thể tự sản xuất thực phẩm trong các nhiệm vụ ngoài không gian sâu, nơi việc tiếp tế từ Trái đất là không khả thi. Phát hiện quan trọng của nhóm nghiên cứu là chai nhựa chứa nhiều carbon, và thực phẩm cũng vậy. Mối liên hệ này đã trở thành nền tảng cho các nghiên cứu tiếp theo.

Phương thức biến chai nhựa thành bánh quy

Nhóm nghiên cứu đã giao nhiệm vụ phân hủy nhựa cho vi sinh vật thay vì sử dụng các phản ứng hóa học. Họ đã nấu chín chai PET và thân cây ngô thừa trong môi trường nước, nhiệt độ cao, oxy và áp suất cho đến khi chúng co lại thành các phân tử đơn giản mà nấm men có thể sử dụng. Các chủng nấm men được thiết kế đặc biệt sau đó sẽ chuyển đổi các phân tử này thành các thành phần dinh dưỡng như protein và chất béo.

Sau khi hỗn hợp men nở đã sẵn sàng, nó được kết hợp với tinh bột, chất xơ và chất tạo ngọt, rồi đưa vào máy in 3D để tạo hình thành những chiếc bánh quy nhỏ gọi là µBites. Hiện tại, mọi người mới chỉ được ngửi mùi bánh, vì các thử nghiệm vị giác thực tế vẫn cần được phê duyệt. Tuy nhiên, nhiều người cho biết họ sẽ sẵn lòng thử nếu nguồn thực phẩm trở nên khan hiếm.

Nhóm nghiên cứu cũng đang nỗ lực làm cho những chiếc bánh quy này hấp dẫn hơn. Một chủng men hiện tạo ra hương vani tự nhiên, trong khi một chủng khác biến các sản phẩm phụ của nhựa thành beta carotene, một chất mà cơ thể có thể chuyển hóa thành vitamin A.

Ngoài không gian vũ trụ, các nhà nghiên cứu còn nhìn thấy tiềm năng ứng dụng trong tàu ngầm và các khu vực cứu trợ thiên tai, nơi việc vận chuyển thực phẩm gặp khó khăn. Với dự báo nhu cầu lương thực toàn cầu sẽ tăng tới 56% vào năm 2050, vì vậy thí nghiệm bánh quy từ chai nhựa này có thể trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Digitaltrends
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