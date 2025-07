Cảnh báo về tội phạm mạng lợi dụng ứng dụng VNeID giả mạo

Nhằm lợi dụng việc người dân cập nhật thông tin quê quán qua ứng dụng VNeID, tội phạm mạng được cho là đã sử dụng nhiều biện pháp lừa đảo nhằm yêu cầu người dân truy cập vào các đường dẫn hoặc cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo có chứa mã độc.

Người dân cần cảnh giác với những lời mời cài ứng dụng VNeID

Theo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) thuộc Bộ Công an, để phục vụ mục đích của mình, những kẻ tội phạm mạng đã giả mạo các lực lượng chức năng tại xã/phường để lừa đảo người dân. Khi người dân làm theo, chúng sẽ dụ dỗ họ cung cấp mã OTP tài khoản ngân hàng hoặc dữ liệu sinh trắc học để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Tuyệt đối không cài ứng dụng VNeID từ các lời mời bên ngoài

Để bảo vệ bản thân, Cục A05 khuyến cáo người dân cần cảnh giác và không thực hiện theo các yêu cầu qua điện thoại. Người dân chỉ nên cập nhật thông tin trực tiếp tại Công an xã/phường nơi cư trú. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy ngay lập tức trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.

Được biết, kể từ ngày 1/7, 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đã chính thức áp dụng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cùng với hàng loạt luật và nghị định mới có hiệu lực. Những thông tin quê quán mới của người dân cũng được cập nhật qua ứng dụng VNeID.

Bên cạnh đó, việc nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ thông tin cư trú và quê quán mới trên ứng dụng VNeID cũng đã tạo điều kiện cho kẻ lừa đảo đánh cắp thông tin cá nhân. Các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo rằng thông tin cá nhân trên VNeID rất nhạy cảm, và việc để lộ thông tin này có thể giúp kẻ lừa đảo xây dựng các kịch bản lừa đảo phù hợp với từng người dùng. Do đó, người dân cần tuyệt đối không chia sẻ hình ảnh quê quán mới trên ứng dụng VNeID để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.