English
/ TIN CÔNG NGHỆ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công nghệ mRNA mở hướng mới chống ung thư tuyến tụy

Thứ Bảy, 18:27, 26/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các nhà khoa học phát triển liệu pháp mRNA giúp nhiều con chuột loại bỏ hoàn toàn ung thư tuyến tụy trong thử nghiệm.

Một nghiên cứu mới từ Trường Y khoa UMass Chan, Mỹ, cho thấy liệu pháp mRNA thử nghiệm có thể giúp điều trị ung thư tuyến tụy, với khoảng 50% số chuột được điều trị hoàn toàn thoái lui khối u và không tái phát trong vòng 1 năm sau khi ngừng điều trị. Phương pháp này sử dụng hỗn hợp RNA thông tin (mRNA) để kích hoạt hệ thống miễn dịch, phá vỡ lớp mô bảo vệ xung quanh khối u và giúp các tế bào miễn dịch nhận diện tế bào ung thư.

cong nghe mrna mo huong moi chong ung thu tuyen tuy hinh anh 1
Phương pháp mRNA mới mở ra cơ hội điều trị ung thư tuyến tụy trên người

Được công bố trên tạp chí Nature Communications, nghiên cứu kết hợp 5 cytokine miễn dịch với 3 kháng nguyên liên quan đến khối u trong một phương pháp điều trị tiêm. Tiến sĩ Parikh, một trong những tác giả của nghiên cứu, cho biết: “Đây là một phản ứng chưa từng có trong các mô hình ung thư tuyến tụy. Nhiều loại thuốc đã được thử nghiệm nhưng thường không đạt được khả năng bảo vệ lâu dài”.

Mặc dù kết quả trên chuột rất khả quan, các nhà nghiên cứu vẫn thận trọng khi cho rằng không có gì đảm bảo phương pháp này sẽ thành công ở người, đặc biệt là với loại ung thư có cấu trúc sinh học phức tạp như ung thư biểu mô tuyến tụy. Tuy nhiên, Tiến sĩ Ruscetti, phó giáo sư sinh học phân tử, tế bào và ung thư, tin rằng chiến lược này có tiềm năng để tiến tới thử nghiệm lâm sàng.

Cơ hội điều trị ung thư trên người

Ung thư biểu mô tuyến tụy là dạng ung thư phổ biến và nguy hiểm nhất, với tỷ lệ sống sót sau 5 năm chỉ đạt 3% ở giai đoạn IV. Một trong những lý do khiến liệu pháp miễn dịch thường không hiệu quả trong điều trị ung thư tuyến tụy là do khối u tạo ra một môi trường bất lợi, với lớp mô xơ dày bao quanh, hạn chế khả năng tiếp cận của các tế bào miễn dịch.

Nghiên cứu này đã chỉ ra rằng việc sử dụng mRNA có thể giúp truyền tín hiệu miễn dịch đến đúng nơi cần thiết, từ đó kích hoạt phản ứng miễn dịch hiệu quả hơn. Sau khi tiêm mRNA cytokine và kháng nguyên, các nhà nghiên cứu nhận thấy sự giảm thiểu mô xơ xung quanh khối u và tăng cường hiện tượng hoại tử tế bào khối u.

Khoảng một nửa số chuột được điều trị đã đạt được sự thuyên giảm hoàn toàn, cho thấy hệ thống miễn dịch có thể đã phát triển một “bộ nhớ” dài hạn về các tế bào ung thư. Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng phương pháp này có thể được điều chỉnh để điều trị các loại ung thư khác, từ đó mở ra triển vọng mới cho liệu pháp miễn dịch trong điều trị ung thư.

Tiến sĩ Parikh nhấn mạnh: “Đây là phương pháp tiếp cận đầu tiên kết hợp mRNA cytokine với mRNA kháng nguyên liên quan đến khối u, có thể mở đường cho liệu pháp miễn dịch hiệu quả đối với ung thư biểu mô tuyến tụy và các loại ung thư khác”.

CTV Kiến An/VOV.VN
Theo Sci Tech Daily
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

WHO lựa chọn Việt Nam để chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine mRNA
WHO lựa chọn Việt Nam để chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine mRNA

VOV.VN - Là 1 trong 15 nước được WHO lựa chọn để chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine mRNA, Việt Nam mong muốn nhận sự trợ giúp thiết thực để nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất vaccine, không chỉ phòng, chống dịch bệnh mới nổi mà cả một số loại bệnh truyền nhiễm đang có nguy cơ gia tăng trở lại.

WHO lựa chọn Việt Nam để chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine mRNA

WHO lựa chọn Việt Nam để chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine mRNA

VOV.VN - Là 1 trong 15 nước được WHO lựa chọn để chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine mRNA, Việt Nam mong muốn nhận sự trợ giúp thiết thực để nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất vaccine, không chỉ phòng, chống dịch bệnh mới nổi mà cả một số loại bệnh truyền nhiễm đang có nguy cơ gia tăng trở lại.

Vắc-xin do AI thiết kế lần đầu tiên được thử nghiệm trên người
Vắc-xin do AI thiết kế lần đầu tiên được thử nghiệm trên người

VOV.VN - Các nhà khoa học từ Đại học Cambridge đã thử nghiệm trên người loại vắc-xin đầu tiên được thiết kế chủ yếu bằng AI nhằm chống virus tương lai.

Vắc-xin do AI thiết kế lần đầu tiên được thử nghiệm trên người

Vắc-xin do AI thiết kế lần đầu tiên được thử nghiệm trên người

VOV.VN - Các nhà khoa học từ Đại học Cambridge đã thử nghiệm trên người loại vắc-xin đầu tiên được thiết kế chủ yếu bằng AI nhằm chống virus tương lai.

Nhờ ChatGPT thiết kế vắc-xin cứu sống chó mắc ung thư ác tính
Nhờ ChatGPT thiết kế vắc-xin cứu sống chó mắc ung thư ác tính

VOV.VN - ChatGPT đã giúp thiết kế vắc-xin mRNA cá nhân hóa để điều trị khối u ác tính trên chú chó Rosie (8 tuổi) mà ông nuôi, nhờ vậy khối u được thu nhỏ đáng kể.

Nhờ ChatGPT thiết kế vắc-xin cứu sống chó mắc ung thư ác tính

Nhờ ChatGPT thiết kế vắc-xin cứu sống chó mắc ung thư ác tính

VOV.VN - ChatGPT đã giúp thiết kế vắc-xin mRNA cá nhân hóa để điều trị khối u ác tính trên chú chó Rosie (8 tuổi) mà ông nuôi, nhờ vậy khối u được thu nhỏ đáng kể.

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm