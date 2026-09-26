Công nghệ mRNA mở hướng mới chống ung thư tuyến tụy

Một nghiên cứu mới từ Trường Y khoa UMass Chan, Mỹ, cho thấy liệu pháp mRNA thử nghiệm có thể giúp điều trị ung thư tuyến tụy, với khoảng 50% số chuột được điều trị hoàn toàn thoái lui khối u và không tái phát trong vòng 1 năm sau khi ngừng điều trị. Phương pháp này sử dụng hỗn hợp RNA thông tin (mRNA) để kích hoạt hệ thống miễn dịch, phá vỡ lớp mô bảo vệ xung quanh khối u và giúp các tế bào miễn dịch nhận diện tế bào ung thư.

Phương pháp mRNA mới mở ra cơ hội điều trị ung thư tuyến tụy trên người

Được công bố trên tạp chí Nature Communications, nghiên cứu kết hợp 5 cytokine miễn dịch với 3 kháng nguyên liên quan đến khối u trong một phương pháp điều trị tiêm. Tiến sĩ Parikh, một trong những tác giả của nghiên cứu, cho biết: “Đây là một phản ứng chưa từng có trong các mô hình ung thư tuyến tụy. Nhiều loại thuốc đã được thử nghiệm nhưng thường không đạt được khả năng bảo vệ lâu dài”.

Mặc dù kết quả trên chuột rất khả quan, các nhà nghiên cứu vẫn thận trọng khi cho rằng không có gì đảm bảo phương pháp này sẽ thành công ở người, đặc biệt là với loại ung thư có cấu trúc sinh học phức tạp như ung thư biểu mô tuyến tụy. Tuy nhiên, Tiến sĩ Ruscetti, phó giáo sư sinh học phân tử, tế bào và ung thư, tin rằng chiến lược này có tiềm năng để tiến tới thử nghiệm lâm sàng.

Cơ hội điều trị ung thư trên người

Ung thư biểu mô tuyến tụy là dạng ung thư phổ biến và nguy hiểm nhất, với tỷ lệ sống sót sau 5 năm chỉ đạt 3% ở giai đoạn IV. Một trong những lý do khiến liệu pháp miễn dịch thường không hiệu quả trong điều trị ung thư tuyến tụy là do khối u tạo ra một môi trường bất lợi, với lớp mô xơ dày bao quanh, hạn chế khả năng tiếp cận của các tế bào miễn dịch.

Nghiên cứu này đã chỉ ra rằng việc sử dụng mRNA có thể giúp truyền tín hiệu miễn dịch đến đúng nơi cần thiết, từ đó kích hoạt phản ứng miễn dịch hiệu quả hơn. Sau khi tiêm mRNA cytokine và kháng nguyên, các nhà nghiên cứu nhận thấy sự giảm thiểu mô xơ xung quanh khối u và tăng cường hiện tượng hoại tử tế bào khối u.

Khoảng một nửa số chuột được điều trị đã đạt được sự thuyên giảm hoàn toàn, cho thấy hệ thống miễn dịch có thể đã phát triển một “bộ nhớ” dài hạn về các tế bào ung thư. Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng phương pháp này có thể được điều chỉnh để điều trị các loại ung thư khác, từ đó mở ra triển vọng mới cho liệu pháp miễn dịch trong điều trị ung thư.

Tiến sĩ Parikh nhấn mạnh: “Đây là phương pháp tiếp cận đầu tiên kết hợp mRNA cytokine với mRNA kháng nguyên liên quan đến khối u, có thể mở đường cho liệu pháp miễn dịch hiệu quả đối với ung thư biểu mô tuyến tụy và các loại ung thư khác”.