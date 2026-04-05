Công nghệ pin mặt trời uốn cong mở đường cho mái nhà phát điện

Chủ Nhật, 07:00, 05/04/2026
VOV.VN - Đột phá này giúp giảm chi phí sản xuất pin mặt trời, đồng thời tạo điều kiện để công nghệ năng lượng sạch phổ biến trong đời sống hằng ngày.

Pin mặt trời dạng mái lợp ngói được phát triển dựa trên vật liệu perovskite do Tổ chức Nghiên cứu và Công nghệ TNO của Hà Lan đạt được. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc tích hợp năng lượng mặt trời vào các tòa nhà, giúp tạo ra nhiều không gian hơn cho sản xuất điện bền vững mà không làm gia tăng áp lực lên cảnh quan và cơ sở hạ tầng.

cong nghe pin mat troi uon cong mo duong cho mai nha phat dien hinh anh 1
Tương lai pin mặt trời đặt ngay trên tấm ngói nhà bạn.

Các nhà nghiên cứu tại TNO đã ứng dụng thành công mô-đun năng lượng mặt trời perovskite trên màng nhôm vào ngói lợp. Mặc dù có hình dạng cong, mô-đun này đạt hiệu suất năng lượng 12,4%, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tích hợp năng lượng mặt trời vào môi trường xây dựng.

Ngói lợp mái năng lượng mặt trời perovskite dẻo được phát triển với sự hợp tác của ASAT BV. Các phép đo cho thấy việc uốn cong tấm pin lên mái ngói chỉ ảnh hưởng hạn chế đến hiệu suất của nó, với các tấm pin riêng lẻ đạt hiệu suất lên đến 13,8%. Sau khi lắp đặt trên mái ngói cong, hiệu suất vẫn duy trì ở mức 12,4%.

Ông Ilker Dogan, nhà khoa học cấp cao tại TNO Solar, cho biết: “Đây là ý tưởng ngói lợp mái năng lượng mặt trời hoạt động bằng điện đầu tiên trên thế giới dựa trên các tế bào quang điện perovskite dẻo”.

Thúc đẩy ngành công nghiệp pin mặt trời

Bước đột phá này rất quan trọng vì các vật liệu và quy trình được sử dụng đã sẵn sàng cho ứng dụng công nghiệp, hoạt động hiệu quả trong điều kiện bình thường và phù hợp cho sản xuất quy mô lớn các tấm pin mặt trời dẻo. TNO đã hoàn thành toàn bộ quy trình phát triển từ các tế bào thử nghiệm nhỏ trong phòng thí nghiệm đến các mô-đun dẻo có kích thước 10 x 10 cm, và cuối cùng là ngói lợp mái bằng perovskite có thể được ứng dụng trực tiếp trong thực tế.

cong nghe pin mat troi uon cong mo duong cho mai nha phat dien hinh anh 2
Tế bào quang điện perovskite dẻo chính là cơ sở cho nghiên cứu đột phá từ TNO

Ông Roland Valckenborg, Giám đốc dự án cấp cao tại TNO Solar, nhấn mạnh: “Điều này cho phép mái nhà và cơ sở hạ tầng tạo ra điện năng bền vững mà không ảnh hưởng đến thiết kế hoặc tính thẩm mỹ. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển năng lượng mặt trời trong môi trường xây dựng”.

Ngói lợp mái này là kết quả của sự hợp tác trong khuôn khổ Chương trình Năng lượng mặt trời TNO, quy tụ chuyên môn về phát triển vật liệu, công nghệ sản xuất và thử nghiệm. Dự án được thực hiện với sự hỗ trợ của các đối tác Hà Lan và châu Âu nhằm tăng cường ngành công nghiệp sản xuất năng lượng mặt trời tại khu vực này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Trung Quốc phát triển thành công pin mặt trời mềm dạng xếp lớp
Trung Quốc phát triển thành công pin mặt trời mềm dạng xếp lớp

VOV.VN - Một nhóm nghiên cứu Trung Quốc vừa công bố kết quả đột phá trong công nghệ pin mặt trời mềm, hứa hẹn cung cấp nguồn điện ổn định và hiệu quả cho các thiết bị vũ trụ và ứng dụng mặt đất trong tương lai.

Trung Quốc phát triển thành công pin mặt trời mềm dạng xếp lớp

Trung Quốc phát triển thành công pin mặt trời mềm dạng xếp lớp

VOV.VN - Một nhóm nghiên cứu Trung Quốc vừa công bố kết quả đột phá trong công nghệ pin mặt trời mềm, hứa hẹn cung cấp nguồn điện ổn định và hiệu quả cho các thiết bị vũ trụ và ứng dụng mặt đất trong tương lai.

Nghiên cứu pin mặt trời hữu cơ tự tạo điện đầu tiên trên thế giới
Nghiên cứu pin mặt trời hữu cơ tự tạo điện đầu tiên trên thế giới

VOV.VN - Nghiên cứu hứa hẹn mở ra tương lai mới cho pin mặt trời, có thể khiến ngành vật lý “viết lại giáo trình” sau gần một thế kỷ tưởng chừng là không thể.

Nghiên cứu pin mặt trời hữu cơ tự tạo điện đầu tiên trên thế giới

Nghiên cứu pin mặt trời hữu cơ tự tạo điện đầu tiên trên thế giới

VOV.VN - Nghiên cứu hứa hẹn mở ra tương lai mới cho pin mặt trời, có thể khiến ngành vật lý “viết lại giáo trình” sau gần một thế kỷ tưởng chừng là không thể.

Đột phá với pin mặt trời trong nhà dành cho các thiết bị điện tử
Đột phá với pin mặt trời trong nhà dành cho các thiết bị điện tử

VOV.VN - Một loại pin mặt trời vừa được phát triển có khả năng thay thế pin truyền thống sử dụng trong các thiết bị điện tử như bàn phím hay điều khiển từ xa.

Đột phá với pin mặt trời trong nhà dành cho các thiết bị điện tử

Đột phá với pin mặt trời trong nhà dành cho các thiết bị điện tử

VOV.VN - Một loại pin mặt trời vừa được phát triển có khả năng thay thế pin truyền thống sử dụng trong các thiết bị điện tử như bàn phím hay điều khiển từ xa.

