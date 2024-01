Đan Mạch chi 400 triệu USD triển khai bằng máy bay không người lái tầm xa

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Đan Mạch, các máy bay không người lái tầm xa sẽ giúp giám sát hoạt động dân sự và quân sự ngày càng gia tăng ở Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, đồng thời đảm bảo Đan Mạch có thể tuân thủ tốt hơn các mục tiêu quốc phòng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO).

Ảnh minh họa:: KT

Đan Mạch chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh và phòng thủ của đảo Greenland ở Bắc Cực và Quần đảo Faroe ở Bắc Đại Tây Dương. Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen nhận định, trong tương lai, Đan Mạch sẽ phải chịu trách nhiệm lớn hơn về an ninh trong toàn khu vực, do đó cần tăng cường sức mạnh hơn ở Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương.

Chính quyền Đan Mạch hồi năm ngoái đã cam kết đầu tư 143 tỷ crao Đan Mạch vào lĩnh vực quốc phòng trong 10 năm tới.

Kế hoạch đầu tư máy bay không người lái tầm xa là một phần trong cam kết trên. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Đan Mạch cũng thông báo chi tổng cộng 16 tỷ crao Đan Mạch để cải tổ hệ thống phòng không và khởi động lại một nhà máy sản xuất đạn dược bị đóng băng ở Tây Bắc nước này.