DarkSword nguy hiểm đến mức nào mà Apple phải cập nhật iOS cũ?

Bản cập nhật iOS 18.7.7 không chỉ được Apple triển khai cho các thiết bị mới mà còn dành cho những người dùng vẫn đang sử dụng iOS 18 nhằm giúp họ tránh khỏi những rủi ro bảo mật bởi DarkSword mà không cần phải nâng cấp lên iOS 26.

DarkSword thực sự mang đến mối nguy hiểm cho người dùng iPhone chưa cập nhật.

Thông thường, Apple ít khi phát hành các bản cập nhật cho các phiên bản iOS cũ hơn, trừ khi có lỗi nghiêm trọng. Tuy nhiên, trước sự gia tăng của DarkSword, công ty đã quyết định hành động ngay lập tức. Theo thông tin từ Wired, hơn 1/3 người dùng mua iPhone trong 4 năm qua đã chuyển sang iOS 26, nhưng vẫn còn hàng triệu thiết bị chạy các phiên bản cũ hơn có thể bị ảnh hưởng bởi DarkSword.

Được biết, DarkSword là một công cụ hack tinh vi khai thác nhiều lỗ hổng bảo mật của iOS, đặc biệt là các lỗi trong Safari/WebKit. Tin tặc có thể xâm nhập vào iPhone chỉ bằng cách truy cập vào một trang web bị nhiễm mà không cần bất kỳ tương tác nào từ người dùng. Điều này khiến DarkSword trở thành một mối đe dọa nghiêm trọng, với khả năng đánh cắp thông tin cá nhân, tin nhắn và dữ liệu tài chính.

Apple buộc phải “phá lệ” cập nhật iOS

Apple đã phát hành bản cập nhật này để khắc phục các lỗ hổng đã biết nhằm bảo vệ người dùng iOS 18. Tuy nhiên, hàng triệu iPhone vẫn có thể gặp rủi ro do người dùng không cập nhật thiết bị của họ, có thể vì lý do dung lượng lưu trữ hoặc lo ngại về hiệu suất.

Đối với những người dùng iPhone đang chạy iOS 26, việc cập nhật lên phiên bản mới nhất (iOS 26.4) là rất quan trọng. Các bản cập nhật mới không chỉ giúp bảo vệ thiết bị khỏi các cuộc tấn công mà còn cải thiện tính năng bảo mật, như khả năng sửa lỗi WebKit mà không cần cập nhật toàn bộ hệ điều hành.

Bản phát hành iOS 18.7.7 không chỉ là một lời nhắc nhở cho những người dùng chưa cập nhật thiết bị của họ mà còn cho cả những người thỉnh thoảng thực hiện cập nhật. Việc duy trì phiên bản iOS mới nhất là cách tốt nhất để bảo vệ thông tin cá nhân và đảm bảo an toàn cho thiết bị của người dùng.