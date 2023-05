Giá bán trên Apple Store online có rẻ hơn các đại lý ủy quyền tại Việt Nam?

Với tư cách là đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam, Di Động Việt cho biết việc Apple Store Online có mặt tại Việt Nam là một động thái tích cực, chứng tỏ Apple rất quan tâm đến thị trường nước.

Apple chính thức mở cửa hàng online tại Việt Nam.

"Dưới góc độ là đại lý uỷ quyền chính thức của Apple tại Việt Nam, Di Động Việt đánh giá việc có Apple Store là một động thái tích cực cho thị trường, chứng tỏ Apple đang rất quan tâm đến Việt Nam. Giá Apple đưa ra sẽ là mức giá chuẩn để người dùng có thể tham chiếu", bà Phùng Phương, đại diện truyền thông Di Động Việt cho biết.

Cũng theo bà Phùng Phương, việc Apple mở cửa hàng online tại Việt Nam sẽ không ảnh hưởng nhiều tới hoạt động kinh doanh của hệ thống hoặc các hệ thống bán lẻ khác. Nhưng đây cũng là cơ hội để hệ thống nỗ lực nhiều hơn, đem đến những giá trị vượt trội cho khách hàng và có thể giữ chân khách hàng.

Theo đó, hệ thống này tự tin "dù giá của Di Động Việt rất cạnh tranh, nhưng Di Động Việt không cạnh tranh bằng giá, mà cạnh tranh bằng giá trị". Mới đây nhất, Di Động Việt có động thái "tham chiến" trong cuộc chiến về giá với thông điệp "Rẻ hơn các loại Rẻ", nhưng đồng thời vẫn đảm bảo tất cả những chính sách bảo hành, hậu mãi vượt trội vốn có, đồng thời chú trọng đem lại trải nghiệm cao cho khách hàng.

Bà Phùng Phương cho biết thêm: "Nhiều sản phẩm Apple tại Di Động Việt đang có giá bán rẻ hơn Apple Store. Ngoài ra, Di Động Việt cũng có chính sách đổi trả - máy lỗi đổi ngay (1 đổi 1) mà không cần chờ gửi bảo hành, chính sách đổi trả hoàn tiền sau khi dùng thử và các chính sách đặc biệt khác như trả góp 0%, thu cũ đổi mới với giá thu cao nhất thị trường". Với những ưu thế đặc biệt này, Di Động Việt kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ chân được khách hàng.

Do vậy, Di Động Việt khẳng định sẽ không bị ảnh hưởng nhiều khi Apple Store online mở bán, bởi cơ bản Apple cũng không cạnh tranh với đại lý ủy quyền chính thức tại Việt Nam.

Bảng giá các sản phẩm Apple tại các đại lý bán lẻ ở Việt Nam và Apple Store online.

Chẳng hạn, iPhone 14 Pro Max 128 GB tại Apple Store online là 30,99 triệu đồng, còn Di Động Việt là 26,19 triệu đồng, rẻ hơn 4 triệu đồng. Trong khi đó, iPhone 13 128 GB tại Apple Store online là 19,69 triệu đồng, còn của Di Động Việt là 15,99 triệu đồng. Với dòng MacBook Air M1, tại Di Động Việt cũng ghi nhận mức giá rẻ hơn, chỉ còn 17,99 triệu đồng, Apple Store online là 24,99 triệu đồng…

Với sản phẩm tai nghe Airpods thế hệ 2, giá tại cửa hàng Apple trực tuyến là 3,499 triệu đồng, cao hơn gần 860.000 đồng so với mức giá 2,64 triệu đồng trên website của Thế Giới Di Động, FPT Shop. Hay tại Viettel Store, tai nghe Airpods thế hệ 2 được niêm yết với giá là 2,79 triệu đồng, rẻ hơn khoảng 700.000 đồng.

Theo ông Tuấn Minh - quản lý ngành hàng Apple tại hệ thống Hoàng Hà Mobile, sau khi so sánh giá của Apple Store online Việt Nam, người mua có thể dễ dàng nhận thấy hiện giá của các đại lý AAR trên thị trường là tốt hơn rất nhiều. Và cũng như tất cả các mặt hàng khác cũng có giá đắt hơn tới 15%. Điều này phần nào đó sẽ hỗ trợ cho người dùng có thước đo để so sánh giá và đưa ra lựa chọn mua hàng.

Đánh giá về mức giá bán, đại diện FPT Shop phân tích, cửa hàng trực tuyến của Apple không có mục tiêu giành thị phần hay cạnh tranh với các hệ thống bán lẻ hiện tại, do đó dự kiến là giá sẽ được thiết lập theo một cơ chế đặt giá tiêu chuẩn toàn cầu của hãng. Thế nên, so sánh với mức giá cạnh tranh hiện tại thì dự báo là giá của FPT Shop, F.Studio by FPT sẽ tốt hơn giá trên trang trực tuyến.

Dù ghi nhận mức giá khá cao, nhưng Apple Store trực tuyến lại cung cấp một số dịch vị khá thú vị và không có trên các hệ thống bán lẻ truyền thống. Với search Apple Watch, người dùng có cơ hội cá nhân hóa thiết bị bằng cách chọn vỏ kết hợp với dây đeo theo ý thích, tạo ra phong cách độc đáo cho riêng mình thông qua search Apple Watch Studio, chỉ có trên trang search apple.com/vn.

Ngoài ra, người dùng còn nhận được một số dịch vụ chăm sóc của search Apple, bao gồm search Apple Trade In (thu cũ đổi mới), chuyển dữ liệu và tư vấn cách chuyển sang sử dụng iOS./.