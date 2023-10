Giá linh kiện iPhone 15 Pro Max tăng 12% so với iPhone 14 Pro Max

Các linh kiện tổng hợp bên trong iPhone 15 Pro Max ước tính có giá 558 USD, tăng 12% so với iPhone 14 Pro Max. Để tham khảo, giá bán lẻ đề xuất của iPhone 15 Pro Max tại Mỹ là 1.199 USD trước thuế. Cũng cần lưu ý rằng, báo cáo nhắm mục tiêu đến các phiên bản có bộ nhớ trong tiêu chuẩn của chúng, với 256 GB cho iPhone 15 Pro Max và 128 GB cho iPhone 15, 15 Plus và 15 Pro.

Đúng như dự đoán, hầu hết các linh kiện bên trong 15 Pro Max, ngoại trừ bộ nhớ flash NAND, đều đắt hơn iPhone 14 Pro Max năm ngoái. Khung titan mới, camera zoom 5x lăng kính tứ giác và chip A17 Pro đóng vai trò là yếu tố chính thúc đẩy chi phí. Mô-đun chụp ảnh tele 5x được làm mới ước tính có giá 30 USD, tăng đáng kể lên đến 280% so với mô-đun tele 3x trên iPhone 14 Pro Max.

Khung titan trên iPhone 15 Pro Max ước tính có giá 50 USD, tăng 43% so với khung thép không gỉ trên mẫu năm ngoái. Chip A17 Pro mới ước tính có giá 130 USD, trong khi màn hình có giá 115 USD, tăng lần lượt 27% và 10%.

Đối với phần còn lại của dòng iPhone 15, Nikkei ước tính chi phí linh kiện cho iPhone 15 Pro là 523 USD, tăng 8% so với iPhone 14 Pro, trong khi iPhone 15 Plus (442 USD) và iPhone 15 cơ bản (423 USD) có linh kiện đắt hơn 10% và 16% tương ứng khi so sánh với các mẫu tiền nhiệm.

So sánh với các lựa chọn thay thế iPhone 15, theo nghiên cứu từ Counterpoint Research, các linh kiện của Galaxy S23 Ultra được cho là có giá 469 USD, Pixel 7 Pro là 413 USD và Pixel 6 Pro là 485 USD.