Microsoft hứa hẹn quy trình cập nhật tiện lợi hơn

Chủ Nhật, 07:00, 22/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một trong những vấn đề lớn nhất mà người dùng Windows thường gặp phải là hệ điều hành này tự động tải các bản cập nhật không mong muốn.

Để khắc phục nỗi ám ảnh của người dùng hệ điều hành Windows, Microsoft đang chuyển sang một lịch trình cập nhật thường xuyên hơn cũng như mang đến trải nghiệm sử dụng thoải mái hơn.

Trong một bản ghi nhớ dài do Pavan Davuluri, người đứng đầu nhóm Windows + Devices của Microsoft, soạn thảo, công ty đã nêu rõ ba ưu tiên hàng đầu của mình cho Windows trong thời gian tới: hiệu năng, độ tin cậy và chất lượng thiết kế. Bản ghi nhớ này không chỉ xác định các vấn đề mà người dùng đã phàn nàn mà còn khẳng định cam kết của Microsoft trong việc khắc phục chúng.

Một số cải tiến đáng chú ý bao gồm khả năng di chuyển thanh tác vụ đến vị trí mong muốn và sửa lỗi menu Start. Công ty cũng hứa hẹn mang đến một phiên bản Windows nhanh hơn, phản hồi tốt hơn và giảm thiểu sự phụ thuộc vào trí tuệ nhân tạo.

Người dùng Windows sắp được “thở phào” với lịch cập nhật mới

Đặc biệt, Windows Update từ lâu đã là một vấn đề gây khó chịu cho người dùng, với nhiều loại bản cập nhật không rõ ràng. Người dùng thường không biết mình sẽ nhận được bản cập nhật nào, và thời gian tải xuống, cài đặt cũng không được thông báo rõ ràng. Tuy nhiên, Microsoft đã khắc phục lỗi “cập nhật và tắt máy”, hứa hẹn quy trình cập nhật sẽ đơn giản hơn khi yêu cầu người dùng chỉ cần khởi động lại máy tính một lần mỗi tháng.

Với thay đổi mới trên Windows Update, người dùng vẫn có thể nhận các bản cập nhật mới nhất ngay khi chúng được phát hành, đồng thời có tùy chọn tạm dừng cập nhật vô thời hạn hoặc tải xuống mà không cần cài đặt ngay. Điều này giúp giảm thiểu sự khó chịu khi máy tính tự động cập nhật qua đêm.

Ngoài ra, Microsoft cũng đang cải thiện trải nghiệm thiết lập máy tính mới, cho phép người dùng bỏ qua quá trình cài đặt bản vá lỗi và bắt đầu sử dụng Windows ngay lập tức, trong khi các bản vá lỗi có thể được lên lịch diễn ra vào ban đêm.

Davuluri cam kết rằng Microsoft sẽ duy trì một mạng lưới an toàn với trải nghiệm cập nhật nhanh hơn, đáng tin cậy hơn và khả năng phục hồi tích hợp. Điều này giúp người dùng tránh được những rắc rối khi bản vá lỗi gặp sự cố, đồng thời đảm bảo tính bảo mật và sự tiện lợi trong quá trình sử dụng Windows.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo PCWorld
