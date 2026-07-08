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Nguồn gốc ký hiệu CE trên hầu hết thiết bị điện tử

Thứ Tư, 15:42, 08/07/2026
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VOV.VN - Ký hiệu trên thiết bị điện tử không chỉ là những biểu tượng trang trí mà còn chứa đựng thông tin quan trọng về cách người dùng sử dụng an toàn.

Một trong những ký hiệu phổ biến nhất trên thiết bị điện tử là CE, viết tắt của cụm từ tiếng Pháp “conformité européenne”, có nghĩa là “sự phù hợp với tiêu chuẩn châu Âu”. Sự hiện diện của nhãn CE cho thấy sản phẩm đã đáp ứng các tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn mà các quốc gia thành viên EU đã thống nhất.

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Người dùng có thể thấy ký hiệu CE trên nhiều hộp đựng thiết bị điện tử

Trong thực tế, ký hiệu CE không chỉ xuất hiện trên các thiết bị điện tử mà còn áp dụng cho nhiều loại sản phẩm khác, từ đồ chơi đến các thiết bị giải trí dưới nước. Theo quy định hiện hành, nhãn CE là bắt buộc đối với nhiều mặt hàng tiêu dùng, bao gồm thiết bị điện, thiết bị chạy bằng khí đốt và pin.

Thiết bị điện tử không có nhãn CE liệu có đáng mua?

Mặc dù vậy, nếu thiết bị điện tử mà người dùng mua không có nhãn CE cũng không quá quan trọng, ít nhất nếu nó không được bán tại châu Âu. Ở thời điểm hiện tại, chỉ có 33 quốc gia yêu cầu nhãn CE cho các sản phẩm được bán trong nước. Đối với những sản phẩm không được xuất khẩu sang châu Âu, các doanh nghiệp có thể không cần phải tìm kiếm chứng nhận này.

Thậm chí tại Mỹ, không có cơ quan nào công nhận tiêu chuẩn CE, nhưng các sản phẩm vẫn phải tuân thủ các quy định về an toàn sức khỏe thông qua các nhãn hiệu khác như UL (Underwriters Laboratories) và ETL. Những nhãn này cũng được áp dụng cho thiết bị điện tử và sản phẩm tiêu dùng.

Cần lưu ý rằng không phải tất cả các thiết bị đều phải có nhãn CE, vì các quy định về sức khỏe và an toàn có thể rất phức tạp và có nhiều ngoại lệ.

Về hình thức, nhãn CE chính thức có hai kiểu dáng cách điệu với khoảng cách nhất định giữa các chữ cái. Ngược lại, một số sản phẩm, đặc biệt là từ Trung Quốc, có thể mang nhãn không chính thức với khoảng cách gần như bằng không giữa các chữ cái - điều không liên quan đến tiêu chuẩn châu Âu.

Nếu có bất kỳ lo ngại nào về sự an toàn của một sản phẩm vì thiếu các ký hiệu tiêu chuẩn, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức và liên hệ với nhà sản xuất để được tư vấn.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Engadget
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