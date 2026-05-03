Sai lầm khi dùng ổ cắm điện USB với các thiết bị điện tử

Tuy nhiên, nhiều người vẫn đặt câu hỏi liệu việc cắm trực tiếp thiết bị điện tử vào các cổng USB trên ổ cắm tường có thực sự an toàn, đặc biệt đối với những thiết bị di động phổ biến như điện thoại.

Theo trang công nghệ BGR, người dùng hoàn toàn có thể sử dụng ổ cắm USB để sạc thiết bị, miễn là đảm bảo một số điều kiện về chất lượng và an toàn. Những ổ cắm này được thiết kế để chuyển đổi dòng điện từ nguồn chính xuống mức phù hợp cho thiết bị di động, do đó về cơ bản không gây nguy hiểm nếu sản phẩm đạt tiêu chuẩn.

Mặc dù vậy, vấn đề chính vẫn nằm ở chất lượng thiết bị. Các chuyên gia khuyến cáo nên chọn ổ cắm có chứng nhận an toàn, tích hợp cơ chế bảo vệ như chống quá dòng hoặc quá nhiệt. Đặc biệt, hãy chọn loại có hỗ trợ tính năng như USB Power Delivery để yên tâm hơn khi sạc pin điện thoại Android hay iPhone. Những sản phẩm giá rẻ, không rõ nguồn gốc có thể tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ hoặc làm hỏng thiết bị.

Cảnh giác cao độ với ổ cắm USB công cộng

Bên cạnh yếu tố phần cứng, rủi ro an ninh mạng cũng cần được lưu ý, đặc biệt khi sử dụng ổ cắm USB tại nơi công cộng như sân bay. Do cổng USB có khả năng truyền dữ liệu, kẻ xấu có thể lợi dụng để cài phần mềm độc hại hoặc đánh cắp thông tin người dùng - hình thức tấn công này còn được gọi là “juice jacking” và được các cơ quan an ninh như FBI từng nhiều lần cảnh báo.

Ổ cắm điện USB ở nhà có thể yên tâm với juice jacking, nhưng ổ cắm công cộng sẽ khác

Để phòng tránh juice jacking, các cơ quan an ninh khuyến nghị người dùng nên hạn chế cắm trực tiếp thiết bị vào cổng USB công cộng. Thay vào đó, nên sử dụng củ sạc riêng hoặc ít nhất trang bị cáp chỉ truyền điện (không truyền dữ liệu) để giảm thiểu rủi ro.

Nhìn chung, ổ cắm USB trên tường vẫn là giải pháp tiện lợi và an toàn khi dùng trong gia đình nếu được lựa chọn đúng cách. Tuy nhiên, với môi trường công cộng, người dùng cần thận trọng hơn để tránh các nguy cơ liên quan đến bảo mật dữ liệu.