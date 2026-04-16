Nhật Bản đạt bước tiến lớn về tái chế pin, thu hồi lithium đến 90%

Thứ Năm, 07:00, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhật Bản vừa ghi nhận bước tiến đáng chú ý trong tái chế pin khi nâng tỷ lệ thu hồi lithium lên khoảng 90%, góp phần giảm áp lực tài nguyên và môi trường.

Đài NHK World của Nhật Bản mới đây đã đưa tin về đột phá mới trong ngành công nghiệp tái chế pin đến từ một nhà máy kim loại tại Tsuruga, tỉnh Fukui. Cụ thể, nhà máy này đã đạt được tỷ lệ thu hồi lithium gần mức kỷ lục từ pin lithium-ion đã qua sử dụng.

nhat ban dat buoc tien lon ve tai che pin, thu hoi lithium den 90 hinh anh 1
Nhiều bước đột phá về tái chế pin lithium-ion đã được đưa ra gần đây

Ông Tadashi Nakagawa, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc của JX Metals Circular Solutions Tsuruga, cho biết: “Chúng tôi tin rằng việc tái chế pin lithium-ion một cách an toàn là vô cùng quan trọng. Chúng tôi hy vọng công nghệ của mình có thể được ứng dụng rộng rãi và mang lại lợi ích cho toàn bộ Nhật Bản”. Theo ông, nhà máy đã nâng tỷ lệ thu hồi lithium từ dưới 50% lên khoảng 90% nhờ vào đổi mới và thử nghiệm liên tục và trở thành một trong những tỷ lệ thu hồi tốt nhất trên thế giới.

Kỹ sư Furkan Gözükara đã chia sẻ video thông báo của NHK trên mạng xã hội X, mô tả đây là một sự kiện có khả năng gây ra “sự thay đổi địa chính trị lớn”. Ông cũng nhấn mạnh rằng “bước tiến công nghệ xuất sắc này đảm bảo an ninh kinh tế tuyệt đối cho Nhật Bản”.

Vai trò của tái chế pin lithium-ion

Ngành tái chế pin đang trở nên ngày càng quan trọng khi nhu cầu sử dụng xe điện và thiết bị điện tử tiêu dùng tăng cao. Ngành công nghiệp thu hồi lithium được định giá 13 tỷ USD vào năm ngoái và dự kiến sẽ tăng vọt lên 70 tỷ USD vào năm 2035, mở ra tiềm năng sinh lời lớn. Tại Mỹ, một công ty do cựu Giám đốc công nghệ của Tesla, JB Straubel, thành lập đã công bố tỷ lệ thu hồi lithium đạt 95%, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ với JX Metals.

Dù công ty nào hoàn thiện quy trình tái chế pin đầu tiên, rõ ràng rằng trong thời đại điện tử và xe điện, việc thu hồi có chủ đích các vật liệu là rất cần thiết để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo The Cool Down
Công nghệ pin natri-ion nổi lên, gây áp lực lên pin lithium-ion
Công nghệ pin natri-ion nổi lên, gây áp lực lên pin lithium-ion

VOV.VN - Công nghệ pin natri-ion đang nổi lên để thay thế cho lithium-ion, vốn đang là lựa chọn hàng đầu cho các thiết bị điện tử nhờ độ bền, hiệu suất tốt và thời gian sử dụng dài.

Công nghệ pin natri-ion nổi lên, gây áp lực lên pin lithium-ion

Công nghệ pin natri-ion nổi lên, gây áp lực lên pin lithium-ion

VOV.VN - Công nghệ pin natri-ion đang nổi lên để thay thế cho lithium-ion, vốn đang là lựa chọn hàng đầu cho các thiết bị điện tử nhờ độ bền, hiệu suất tốt và thời gian sử dụng dài.

Mô hình toán học có thể thay đổi tương lai pin lithium-ion
Mô hình toán học có thể thay đổi tương lai pin lithium-ion

Mô hình toán học có thể thay đổi tương lai pin lithium-ion

VOV.VN - Một mô hình toán học mới có thể thay đổi hoàn toàn cách pin lithium-ion “đang nuôi sống gần như mọi thiết bị điện tử ngày nay” được phát triển.

Australia báo động gia tăng các vụ cháy xe đạp điện sử dụng pin lithium-ion
Australia báo động gia tăng các vụ cháy xe đạp điện sử dụng pin lithium-ion

Australia báo động gia tăng các vụ cháy xe đạp điện sử dụng pin lithium-ion

VOV.VN - Số lượng các vụ cháy xe đạp điện đang tăng mạnh tại Australia trong năm qua, đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc đảm bảo an toàn khi sử dụng phương tiện này.

