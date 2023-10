Nokia G42 5G sắp ra mắt thêm biến thể màu Hồng

Mẫu smartphone này của Nokia trước đây đã được ra mắt với hai biến thể màu So Purple (Tím) và So Grey (Xám). Biến thể màu So Pink sắp tới sẽ đi kèm với các tùy chọn bộ nhớ trong và RAM được nâng cấp.

Thông báo được đưa ra thông qua một đoạn giới thiệu trên tài khoản Twitter chính thức của Nokia. Biến thể So Pink sẽ có RAM lên đến 16 GB và bộ nhớ trong 256 GB. Điều quan trọng cần lưu ý là Nokia đã làm rõ rằng RAM 16 GB bao gồm 8 GB bộ nhớ vật lý và 8 GB bộ nhớ ảo. Hiện tại, Nokia G42 5G có sẵn với một cấu hình duy nhất là RAM 6 GB và bộ nhớ trong 128 GB trên Amazon.

Nokia G42 5G có màn hình LCD 6,56 inch với notch hình giọt sương và cung cấp độ phân giải 1612 x 720 pixel (HD+). Màn hình được bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Glass 3 cho tốc độ làm mới 90 Hz và độ sáng tối đa 450 nits. Điện thoại trang bị chip Snapdragon 480+ và pin dung lượng 5000 mAh hứa hẹn cho thời gian hoạt động suốt cả ngày.

Về khả năng camera, Nokia G42 5G trang bị hệ thống 3 camera ở mặt sau, gồm cảm biến chính 50 MP, cảm biến macro 2 MP và cảm biến độ sâu 2 MP. Ở mặt trước máy có camera 8 MP cho nhiệm vụ chụp ảnh selfie và video call. Điện thoại hỗ trợ kết nối 5G và cung cấp nhiều tùy chọn như Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GNSS, cổng USB-C, giắc cắm tai nghe 3,5 mm và khe cắm thẻ MicroSD để mở rộng không gian lưu trữ. Máy cũng có cảm biến vân tay gắn bên cạnh để tăng cường khả năng bảo mật.

Nokia G42 5G chạy trên hệ điều hành Android 13 mới nhất và được đảm bảo nhận 2 bản cập nhật hệ điều hành Android lớn và 3 năm cập nhật bảo mật. Điều này đảm bảo rằng người dùng có quyền truy cập vào các tính năng và bản vá bảo mật mới nhất trong một khoảng thời gian dài./.