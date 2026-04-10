中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

YouTube đối mặt nghi vấn thử nghiệm quảng cáo 90 giây

Thứ Sáu, 16:20, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhiều người dùng YouTube phản ánh quảng cáo 90 giây không thể bỏ qua, nhưng nền tảng này phủ nhận và chưa đưa ra lời giải thích rõ ràng.

Gần đây, mạng xã hội đã tràn ngập những bài đăng phẫn nộ từ người dùng YouTube, phản ánh việc nền tảng này hiển thị quảng cáo dài 90 giây không thể bỏ qua. Đây không phải là một phản ánh đơn lẻ khi nhiều người đã chia sẻ các báo cáo và ảnh chụp màn hình tương tự, cho thấy tùy chọn bỏ qua chỉ xuất hiện sau “hơn 90 giây”.

YouTube phủ nhận việc chạy thử quảng cáo 90 giây

YouTube đã chính thức lên tiếng về vấn đề này khi khẳng định rằng họ không sử dụng quảng cáo không thể bỏ qua dài 90 giây và cũng không tiến hành thử nghiệm định dạng này. Công ty cho biết đang “xem xét vấn đề này kỹ hơn”, tuy nhiên hãng không cung cấp thêm thông tin cho người dùng.

Quảng cáo 90 giây trên YouTube là “bất thường”?

Bất chấp những lời phủ nhận từ YouTube, nhiều người vẫn đặt câu hỏi dành cho vấn đề, đặc biệt khi không ít người gặp quảng cáo như vậy và nhiều người cùng không còn tin tưởng vào phản hồi của công ty. Một số ý kiến cho rằng YouTube có thể đang thử nghiệm để thăm dò phản ứng của công chúng, và phản ứng tiêu cực mạnh mẽ đã khiến họ phải phủ nhận.

Tuy nhiên nhiều hình ảnh từ cộng đồng mạng đã khẳng định điều ngược lại

Hiện chưa có câu trả lời rõ ràng. YouTube đã xác nhận rằng quảng cáo không thể bỏ qua dài 90 giây không phải là tính năng cố ý, nhưng chưa giải thích lý do tại sao chúng lại xuất hiện. Điều chắc chắn là YouTube đang mở rộng các định dạng quảng cáo không thể bỏ qua dài hơn. Công ty đã triển khai quảng cáo 30 giây không thể bỏ qua bắt đầu từ năm ngoái. Liệu quảng cáo 90 giây có phải là bước tiếp theo hay không vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ.

Riêng tại Việt Nam, người dùng khó có thể gặp quảng cáo như vậy bởi từ ngày 15/02/2026, theo Nghị định 342/2025/NĐ-CP, các nền tảng trực tuyến tại Việt Nam buộc phải cho phép người dùng tắt quảng cáo video hoặc chuỗi hình ảnh chuyển động sau tối đa 5 giây. Quy định này áp dụng với quảng cáo không ở vùng cố định nhằm bảo vệ trải nghiệm người dùng, xóa bỏ các quảng cáo “không thể bỏ qua” kéo dài.

CTV Kiến An/VOV.VN (T/H)
Tag: YouTube quảng cáo thử nghiệm mạng xã hội nền tảng trực tuyến
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xem YouTube với tài khoản miễn phí ngày càng bất tiện
Xem YouTube với tài khoản miễn phí ngày càng bất tiện

VOV.VN - Người dùng YouTube miễn phí gần đây đã không còn được trải nghiệm xem video trên nền tảng này một cách thoải mái như trong quá khứ nữa.

Xem YouTube với tài khoản miễn phí ngày càng bất tiện

Xem YouTube với tài khoản miễn phí ngày càng bất tiện

VOV.VN - Người dùng YouTube miễn phí gần đây đã không còn được trải nghiệm xem video trên nền tảng này một cách thoải mái như trong quá khứ nữa.

Nội dung rác do AI tạo ra đang bào mòn hệ sinh thái YouTube

VOV.VN - Việc kiếm tiền từ những nội dung rác kỹ thuật số do AI tạo ra đang trở thành một thực trạng đáng lo ngại đối với các nhà sáng tạo nội dung truyền thống.

Nội dung rác do AI tạo ra đang bào mòn hệ sinh thái YouTube

Nội dung rác do AI tạo ra đang bào mòn hệ sinh thái YouTube

VOV.VN - Việc kiếm tiền từ những nội dung rác kỹ thuật số do AI tạo ra đang trở thành một thực trạng đáng lo ngại đối với các nhà sáng tạo nội dung truyền thống.

YouTube siết chặt hơn nữa đối với các trình chặn quảng cáo

VOV.VN - Vào sáng sớm thứ Sáu (7/11) - theo giờ Mỹ, nhiều người dùng YouTube đã gặp khó khăn trong việc tải video, dường như bắt nguồn từ trình chặn quảng cáo.

YouTube siết chặt hơn nữa đối với các trình chặn quảng cáo

YouTube siết chặt hơn nữa đối với các trình chặn quảng cáo

VOV.VN - Vào sáng sớm thứ Sáu (7/11) - theo giờ Mỹ, nhiều người dùng YouTube đã gặp khó khăn trong việc tải video, dường như bắt nguồn từ trình chặn quảng cáo.

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm