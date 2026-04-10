YouTube đối mặt nghi vấn thử nghiệm quảng cáo 90 giây

Gần đây, mạng xã hội đã tràn ngập những bài đăng phẫn nộ từ người dùng YouTube, phản ánh việc nền tảng này hiển thị quảng cáo dài 90 giây không thể bỏ qua. Đây không phải là một phản ánh đơn lẻ khi nhiều người đã chia sẻ các báo cáo và ảnh chụp màn hình tương tự, cho thấy tùy chọn bỏ qua chỉ xuất hiện sau “hơn 90 giây”.

YouTube phủ nhận việc chạy thử quảng cáo 90 giây

YouTube đã chính thức lên tiếng về vấn đề này khi khẳng định rằng họ không sử dụng quảng cáo không thể bỏ qua dài 90 giây và cũng không tiến hành thử nghiệm định dạng này. Công ty cho biết đang “xem xét vấn đề này kỹ hơn”, tuy nhiên hãng không cung cấp thêm thông tin cho người dùng.

Quảng cáo 90 giây trên YouTube là “bất thường”?

Bất chấp những lời phủ nhận từ YouTube, nhiều người vẫn đặt câu hỏi dành cho vấn đề, đặc biệt khi không ít người gặp quảng cáo như vậy và nhiều người cùng không còn tin tưởng vào phản hồi của công ty. Một số ý kiến cho rằng YouTube có thể đang thử nghiệm để thăm dò phản ứng của công chúng, và phản ứng tiêu cực mạnh mẽ đã khiến họ phải phủ nhận.

Tuy nhiên nhiều hình ảnh từ cộng đồng mạng đã khẳng định điều ngược lại

Hiện chưa có câu trả lời rõ ràng. YouTube đã xác nhận rằng quảng cáo không thể bỏ qua dài 90 giây không phải là tính năng cố ý, nhưng chưa giải thích lý do tại sao chúng lại xuất hiện. Điều chắc chắn là YouTube đang mở rộng các định dạng quảng cáo không thể bỏ qua dài hơn. Công ty đã triển khai quảng cáo 30 giây không thể bỏ qua bắt đầu từ năm ngoái. Liệu quảng cáo 90 giây có phải là bước tiếp theo hay không vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ.

Riêng tại Việt Nam, người dùng khó có thể gặp quảng cáo như vậy bởi từ ngày 15/02/2026, theo Nghị định 342/2025/NĐ-CP, các nền tảng trực tuyến tại Việt Nam buộc phải cho phép người dùng tắt quảng cáo video hoặc chuỗi hình ảnh chuyển động sau tối đa 5 giây. Quy định này áp dụng với quảng cáo không ở vùng cố định nhằm bảo vệ trải nghiệm người dùng, xóa bỏ các quảng cáo “không thể bỏ qua” kéo dài.