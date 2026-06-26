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Tín hiệu điện thoại yếu có phải do ốp lưng gây ra?

Thứ Sáu, 06:00, 26/06/2026
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VOV.VN - Đã không ít ý kiến từ người dùng lo ngại ốp lưng làm giảm sóng điện thoại, nhưng thực tế chỉ một số chất liệu mới gây ảnh hưởng đáng kể đến tín hiệu.

Nhiều người đã tranh luận về việc có nên sử dụng ốp lưng cho điện thoại hay không, nhưng một khía cạnh quan trọng thường bị bỏ qua là liệu ốp lưng có thể gây nhiễu sóng tín hiệu hay không. Đối với hầu hết người dùng, câu trả lời là không, bởi các loại ốp điện thoại được làm từ silicon, nhựa, cao su, vải, gỗ và da thường không cản trở khả năng thu phát tín hiệu của điện thoại, vì những vật liệu này không dẫn điện.

tin hieu dien thoai yeu co phai do op lung gay ra hinh anh 1

Tuy nhiên, một số chất liệu và thiết kế ốp lưng có thể làm giảm khả năng thu sóng, bắt nguồn từ cách giao tiếp của điện thoại. Điện thoại sử dụng các dải ăng-ten chuyên dụng cho kết nối di động, Wi-Fi, GPS và Bluetooth, được bố trí cẩn thận để tối ưu hóa khả năng thu sóng. Nếu không có vật cản nào, sóng vô tuyến sẽ truyền qua bình thường.

Một chiếc ốp lưng bằng silicon mỏng thường không làm suy yếu khả năng thu sóng. Ngược lại, ốp lưng kim loại hoặc quá dày có thể gây ảnh hưởng. Tuy nhiên, ốp lưng không phải là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thu sóng kém, mà còn nhiều yếu tố khác cũng có thể làm trầm trọng thêm vấn đề.

Lưu ý khi lựa chọn ốp lưng điện thoại

Chất liệu của ốp điện thoại là yếu tố quan trọng nhất. Vật liệu được chia thành hai loại: dẫn điện (như kim loại) và không dẫn điện (như silicon, nhựa). Nếu sử dụng ốp lưng kim loại, khả năng thu sóng của điện thoại có thể bị suy yếu do kim loại có thể chặn hoặc phản xạ sóng radio.

tin hieu dien thoai yeu co phai do op lung gay ra hinh anh 2

Ngoài chất liệu, thiết kế của ốp lưng cũng ảnh hưởng đến cường độ tín hiệu. Độ dày của ốp lưng và việc sử dụng vật liệu dẫn điện là hai yếu tố cần xem xét. Các dải ăng-ten thường được đặt xung quanh các cạnh của điện thoại, vì vậy nếu ốp lưng quá dày ở những khu vực này, khả năng thu sóng có thể bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, không chỉ ốp lưng mà còn nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến cường độ tín hiệu, như khoảng cách đến cột phát sóng, sự hiện diện của vật cản như bê tông và kính, tắc nghẽn mạng, địa hình và thời tiết. Công nghệ di động mà điện thoại sử dụng cũng có thể tác động đến tín hiệu.

Trước khi đổ lỗi cho ốp lưng, người dùng nên thử nghiệm với và không có ốp lưng, đồng thời theo dõi cường độ tín hiệu bằng ứng dụng chuyên dụng. Mức giảm từ 1-3 decibel-milliwatt (dBm) không phải là vấn đề lớn. Thậm chí, việc cầm điện thoại chặt và che các dải ăng-ten cũng có thể ảnh hưởng nhiều hơn.

Tóm lại, mặc dù ốp lưng điện thoại có thể ảnh hưởng đến cường độ tín hiệu, đặc biệt nếu làm bằng kim loại, nhưng tác động có thể không lớn như nhiều người nghĩ. Người dùng cần xem xét nhiều yếu tố khác nhau để có cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề này.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo BGR
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