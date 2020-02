5 lý do nên mua Galaxy S10 cũ thay vì Galaxy S20 của Samsung

Giá rẻ hơn



Lý do lớn nhất bạn nên cân nhắc chọn S10 so với S20 là mức giá của sản phẩm. Galaxy S10 có giá 750 USD (tương đương 17,482 triệu đồng), trong khi Galaxy S10 Plus có giá 850 USD (tương đương 19,752 triệu đồng). Điều đó làm cho S10 rẻ hơn 250 USD (tương đương 5,8 triệu đồng) so với S20 và S10 Plus rẻ hơn 150 USD (tương đương 3,48 triệu đồng) so với S20.

Cả hai điện thoại cũng rẻ hơn đáng kể so với Galaxy S20 Plus 1.200 USD (tương đương 27,8 triệu đồng), đi kèm màn hình lớn hơn, hỗ trợ 5G sóng milimet nhanh hơn và camera cảm biến chiều sâu bổ sung. Điện thoại thông minh hàng đầu của Samsung, Galaxy S20 Ultra giá 1.400 USD (tương đương 32,5 triệu đồng), có giá gần gấp đôi Galaxy S10. Nó có màn hình lớn hơn 6,9 inch và camera 108 megapixel.

5G chưa phổ biến

Hỗ trợ kết nối 5G là một trong những tính năng nổi bật của Galaxy S20. Nhưng nhiều nhà mạng ở Mỹ vẫn đang phát triển và mở rộng vùng phủ sóng 5G.

Ví dụ, mạng 5G từ Verizon, Sprint và AT & T chỉ có sẵn ở một số thành phố trên cả nước. Và ngay cả ở các thành phố có sẵn, phạm vi phủ sóng 5G thường chỉ được hỗ trợ ở các khu vực được chọn. Tương tự, mạng 5G của T-Mobile đang hoạt động trên toàn quốc, nhưng chỉ ở một số khu vực nhất định.

Galaxy S10 vẫn có một camera tuyệt vời có khả năng chụp ảnh góc cực rộng độ phân giải cao

Galaxy S10 có thể thiếu các cảm biến lớn hơn, tiên tiến hơn so với trên chiếc S20. Nhưng nó vẫn có khả năng chụp ảnh chất lượng cao.

Cả Galaxy S10 và S10 Plus đều có camera 3 ống kính bao gồm camera tele 12 megapixel, camera góc rộng 12 megapixel và camera góc cực rộng 16 megapixel. Điều đó có nghĩa là bạn vẫn có thể chụp ở nhiều chế độ khác nhau, chẳng hạn như phóng to lên tới 10 lần bằng kỹ thuật số và chụp ảnh với trường nhìn rộng hơn 123 độ, hơn 3 độ so với ống kính góc rộng của S20.

Vì vậy, mặc dù S10 có thể không phóng to hoặc chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu như S20, nhưng nó vẫn có tất cả các tính năng định hướng ảnh quan trọng nhất mà bạn muốn có trong một chiếc điện thoại thông minh hiện đại.

Galaxy S10 có rất nhiều tính năng tương tự khác của S20, như sạc không dây ngược, cảm biến vân tay trên màn hình và màn hình không viền

Với Galaxy S10, Samsung đã giới thiệu một số tính năng mới cũng đã được đưa lên Galaxy S20. Những tính năng bao gồm chia sẻ pin không dây, cho phép sạc một phụ kiện như tai nghe không dây hoặc điện thoại khác bằng cách đặt thiết bị ở mặt sau của Galaxy S10. S10 cũng có một cảm biến vân tay được đưa vào màn hình và màn hình "Infinity-O" của Samsung, đây là một loại màn hình không viền mới mà công ty đã giới thiệu vào năm ngoái, một lỗ cắt giống như lỗ cho máy ảnh mặt trước.

Nhìn chung, trải nghiệm sử dụng Galaxy S10 có lẽ không khác mấy so với Galaxy S20

Những cải tiến lớn nhất trên chiếcGalaxy S20 nằm ở khả năng hỗ trợ mạng 5G và camera được nâng cấp. Nếu cả hai đều không phải là ưu tiên của bạn, thì chiếc Galaxy S10 rẻ hơn có lẽ sẽ khiến bạn đáng để cân nhắc khi mà nó có hầu hết các tính năng tương tự như sản phẩm mới ra này.

Galaxy S20 cũng có màn hình mượt mà hơn và bộ nhớ nhiều hơn - hai sự bổ sung sẽ giúp điện thoại chạy nhanh hơn. Nhưng Galaxy S10 đã đủ nhanh cho hầu hết các tác vụ hàng ngày, cho dù bạn đang gửi email, chơi trò chơi hay lướt mạng xã hội./.