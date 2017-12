Top 10 game điện thoại dành cho iPhone

1.Rules of Survival: Fan của thể loại Battle Royale chắc chắn sẽ muốn có Rules of Survival trong thư viện game của mình. Game chạy rất mượt trên iPhone 7 Plus. Người chơi sẽ nhảy dù vào bản đồ,”loot” đồ từ những tòa nhà và làm tốt nhất có thể để sống sót đến cuối cùng. Nhưng thay vì chỉ có 100 người, Rules of Survival đã tăng số người chơi lên tới 120. Bạn có thể chơi một mình hoặc tạo một đội gồm 4 người. Giá: miễn phí 2.Hearthstone: Format game điện thoại rất phù hợp với việc số hóa game thẻ bài. Tựa game này được dựa trên World of Warcraft, và mỗi thứ hạng trong 9 cái đều có một deck dựa trên sự tương đương của WoW, cho phép người chơi có những lối chơi đa dạng. Ngoài ra còn có cả các lựa chọn cho người chơi đơn và nhiều người chơi. Giá: miễn phí. 3.Plague, Inc: Người chơi làm chủ bệnh dịch và mục tiêu là lan truyền nó khắp thế giới, giết tất cả mọi người trước khi loài người tìm ra cách ngăn ngừa. Bạn có rất nhiều công cụ đa dạng để biến đổi virus của mình như thay đổi triệu chứng, các phương pháp lây truyền... Giá: 0,99 USD (22.000 đồng) 4.Lara Croft Go: Tựa game chủ đề Tomb Raider này có lối chơi giống Hitman Go, một game chiến lược nơi mà bạn điều khiển Agent 47 để tiêu diệt mục tiêu mà không ai nhìn thấy bạn. Trong Lara Croft Go, trải nghiệm của bạn còn phức tạp hơn: không chỉ phải tiêu diệt kẻ địch xung quanh mà còn phải né tránh những tàn tích đang sụp đổ và giải những mê cung trở ngại. Vì nó không yêu cầu kết nối Internet để chơi, tựa game này rất phù hợp cho những chuyến bay. Giá: 4,99 USD (khoảng 109.000 đồng) 5.Year Walk: Trong game, người chơi sẽ bị ném vào rừng mà không có hướng dẫn. Bạn phải thu thập các đầu mối và giải quyết các câu đố một cách thông minh và sáng tạo. Giá 3.99 USD (khoảng 87.000 đồng). 6.Alto’s Adventure: Game trượt tuyết tốc độ cao với cách điều khiển cảm ứng đơn giản, cho phép bạn điều khiển Alto (và một số nhân vật mở khóa khác) xuống núi. Khung cảnh núi non hùng vĩ, nhạc nền ấn tượng, chuyển cảnh ngày-đêm tuyệt đẹp, đây được đánh giá là game phải có trên iPhone. Giá: 4.99 USD (khoảng 109.000 đồng) 7.Pokemon Go: Sự thu hút của Pokemon Go đã giảm đi rất nhiều, nhưng nó vẫn là một tựa game hay. Niantic vẫn đang tiếp tục điều chỉnh và cập nhật trò chơi, trong đó bạn tìm kiếm và thu thập quái vật trên thế giới thực dựa trên bản đồ. Game độc đáo và hoàn toàn miễn phí. 8.Riptide GP:Renegade: Một trong những trò chơi có đồ họa rất tuyệt vời. Người chơi phải cạnh tranh với những tay đua khác thực hiện những pha nguy hiểm và đánh bại boss để có cơ hội dành lại vinh quang của mình. Giá: 2.99 USD (khoảng 66.000 đồng) 9.Series The Room: Series The Room của Fireproof là một trong những chuỗi câu đố ngoạn mục nhất từng được sản xuất. Cách chơi cơ bản vẫn được giữ nguyên xuyên suốt cả ba phần chơi: Giải quyết một loạt các câu đố để tiến tới các câu đố tiếp theo cũng như tìm ra được cốt truyện của game. Cả ba game trong series đều đạt được sự rực rỡ, và được thiết kế rất đẹp mắt cho đến những chi tiết nhỏ nhất. Giá: đa dạng. 10.Monument Valley: Tựa game giải đố lấy cảm hứng từ Esche là một trải nghiệm vô cùng kỳ lạ và sâu sắc. Bạn điều khiển Ida Princess trong một nhiệm vụ bí ẩn ở một nơi gọi là Thung Lũng Monument. Bạn phải xoay chuyển các tòa nhà, vật thể để lên bàn. Game hiện đã có phần 2. Giá: 3.99 USD (khoảng 87.000 đồng)./.

