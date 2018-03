Top 12 smartphone sở hữu camera chuẩn nhất hiện nay

Samsung Galaxy S8 sử dụng cùng máy ảnh S7, camera 12 megapixel với công nghệ dual pixel, khẩu độ sáng f/1.7 và cải tiến điện thoại với một chiếc máy ảnh tự động 8mp tự động với chức năng Auto Focus (AF). Có khả năng chống thấm nước ở độ sâu 1,5m trong 30 phút. Với khả năng mở rộng bộ nhớ bằng thẻ nhớ microSD và Corning Gorilla Glass 5 trên màn hình và ngược lại trên điện thoại, là điều kiện lý tưởng cho những ai yêu thích chụp ảnh trong bất kể thời tiết nào. Huawei Mate 10 Pro là loại smartphone lớn nhờ có màn hình 6inch và camera màu 12mp f /1.6 và một camera đen trắng 20mp f /1.6, cả hai ống kính tương đương với 27mm trong điều kiện 35mm. Máy ảnh màu chính 12mp có tính năng ổn định hình ảnh quang học và nhãn hiệu Leica nổi bật bên cạnh các camera ở mặt sau cũng như đèn flash LED kép, đồng thời có thể quay video 4K (UHD). Google Pixel 2 XL là một máy ảnh tuyệt vời đối với hầu hết mọi người vì dễ sử dụng và khả năng tạo ra những bức chân dung tuyệt đẹp, ấn tượng. Hình ảnh có độ chi tiết cao nhờ công nghệ thông minh. Camera của Apple iPhone X được xây dựng dựa trên camera kép của iPhone 7 Plus , nhưng các tính năng cập nhật máy ảnh, với cả hai góc rộng (28mm tương đương) và tele (56mm tương đương) ống kính giờ đây có tính năng chống rung quang học (OIS), khẩu độ sáng hơn cho ống kính tele (f /2.4 thay vì f /2.8), và một cảm biến lớn hơn. Cả hai camera hai tính năng 12-megapixel, giống như iPhone 8 Plus, và các ống kính góc rộng có một khẩu độ f /1.8. HTC U11 cung cấp một camera sau tuyệt vời, với một cảm biến 12MP, f/1.7 ống kính khẩu độ và ổn định hình ảnh quang học (OIS). Ngoài ra còn có tùy chọn để siết chặt các mặt của điện thoại thông minh. Có thể ghi video 4K với chất lượng âm thanh 3D. HTC U11 cũng không thấm nước, có nghĩa là bạn có thể có được một số ảnh chụp dưới nước, mà không cần phải mua một hộp khác cho nó. Samsung Galaxy S7 có camera 12-megapixel phía sau với công nghệ điểm ảnh kép và một sáng f /1.7 khẩu độ. Nó có một màn hình HD Quad, cho xem tinh thể rõ ràng và chụp 4K video cũng như ảnh tĩnh 9-megapixel khi ở chế độ video. Nó cũng chống bụi và chống thấm nước đến độ sâu 1,5m trong 30 phút. Với khả năng mở rộng bộ nhớ bằng thẻ nhớ microSD và Corning Gorilla Glass 4, nó lý tưởng cho những ai yêu thích đi ra ngoài và chụp nhiều hình ảnh bất kể điều kiện thời tiết. Honor 9 từ Huawei là mẫu smartphone camera kép, dung lượng lưu trữ lớn, thiết kế đẹp với một mức giá thấp hơn nhiều so với các mẫu có tính năng tương tự. Máy ảnh kép cung cấp tính năng "Phóng Hybrid" cho zoom 2x. Camera đen trắng có hình ảnh 20mp sắc nét và sắc nét, và tiếng ồn được kiểm soát tốt. iPhone 8 Plus của Apple có camera 12MP tương tự như trên iPhone X, với hai ống kính: góc rộng (28mm) và tele (56mm). Với chế độ Chân dung, bạn có thể tạo 'bokeh' dưới nền chân dung của mình, điều chỉnh ánh sáng của cảnh hoặc 'cắt' đối tượng của bạn ra để chúng xuất hiện trên nền đen. Camera 'selfie' mặt trước trên iPhone 8 Plus với độ phân giải 7 megapixel cũng như độ mở ống kính f / 2.2, đèn flash và quay video với độ phân giải 1080p HD. Galaxy S6 của Samsung có camera 16.0Mp với ổn định hình ảnh quang học đúng và khẩu độ tối đa f /1.9. Có một máy ảnh 5 megapixel phía trước và S6 có thể quay video Ultra HD ở độ phân giải 3840 x 2160. Trong ánh sáng tốt, chất lượng hình ảnh của Galaxy S6 rõ ràng sống động và chính xác. Tuy nhiên, Galaxy S6 không có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, vì vậy không thể mở rộng dung lượng lưu trữ. Moto G (thế hệ thứ 3) của Motorola có camera 13 MP 1/3-inch back-illuminated cảm biến hình ảnh, ống kính 28mm tương đương, f/2.0 với zoom kỹ thuật số 4x và màn hình LCD 5,0-inch IPS. Moto G là một trong những điện thoại thông minh không thấm nước rẻ nhất có sẵn, và bộ nhớ có thể được mở rộng với một thẻ MicroSD. HTC 10 có camera 12 megapixel và video 4K. Đây cũng là sản phẩm ở vị trí hàng đầu trong dòng sản phẩm smartphone của HTC. Được thiết kế để có hiệu suất ánh sáng thấp hơn bình thường, máy ảnh này có bộ cảm biến 12Mp cho hiệu suất ánh sáng thấp tốt hơn, cũng như ống kính rực rỡ f/1.8 với ổn định hình ảnh quang học và phạm vi ISO từ ISO100 đến ISO3200, giúp tạo hình ảnh tự nhiên. Tính năng nổi bật trên Huawei P9 chắc chắn là máy ảnh của nó vì nó có 2x máy ảnh với f /2,2 ống kính Leica, một máy ảnh là màu sắc và các màu đen và trắng khác. Điện thoại có màn hình 5,2inch và có khả năng quay video FullHD. Với P9, nếu bạn muốn trải nghiệm nhiếp ảnh gia, có những lựa chọn chất lượng ảnh với dải ISO từ ISO100 đến ISO3200. Bạn cũng có thể mở rộng bộ nhớ bằng thẻ nhớ MicroSD./.

