Khi iPhone bị mất bạn cần làm gì?

Trong hầu hết các trường hợp mất điện thoại, việc đầu tiên mà mọi người làm sẽ là gọi điện vào chiếc điện thoại đó. Tuy nhiên, bạn sẽ làm gì khi điện thoại của mình ở chế độ im lặng, hay người nhặt được không muốn trả lại, hoặc tệ hơn nữa là chiếc điện thoại bị đánh cắp trong khi nó chứa nhiều dữ liệu cá nhân quan trọng? Các tính năng an toàn được tích hợp trên iPhone và sự trợ giúp từ nhà cung cấp sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề này.

Những điều cần làm để phòng tránh rủi ro khi mất iPhone

Apple cung cấp nhiều tính năng an toàn cho người dùng iPhone để đảm bảo rằng họ có cơ hội lấy lại thiết bị bị mất hoặc ít nhất có thể bảo mật thông tin cá nhân trên thiết bị đó nếu không thể lấy lại được. Phương pháp được đề xuất nhiều nhất là thiết lập mật khẩu màn hình khóa. Mật mã này có thể ngăn chặn việc người giữ iPhone của bạn truy cập vào dữ liệu trên iPhone. Để thiết lập mật khẩu, hãy làm theo các bước sau:

1. Truy cập Cài đặt trên iPhone.

2. Chọn Face ID & Mật khẩu hoặc Touch ID & Mật khẩu.

3. Nhấn Thiết lập mật khẩu hoặc Thay đổi mật khẩu.

4. Bạn sẽ có các tùy chọn cho mật khẩu của mình, như là Mã chữ và số hoặc Mã số.

Các iPhone phiên bản mới hơn cũng có thể được bảo mật thông qua Face ID hoặc Touch ID. Tuy nhiên, việc thiết lập mật khẩu cũng cung cấp khả năng mã hóa và bảo vệ dữ liệu bổ sung. Ngoài ra, bạn cũng có thể kích hoạt tính năng tự động xóa toàn bộ dữ liệu trên thiết bị sau 10 lần nhập mật khẩu không thành công bằng cách bật "Xóa dữ liệu" ở cuối màn hình Face ID & Mật khẩu.

Nếu bạn sở hữu các thiết bị khác của Apple, bạn cũng có thể sử dụng chúng để có quyền truy cập vào các dịch vụ định vị iPhone của mình trong trường hợp bị mất. Hãy kích hoạt xác thực hai yếu tố để ngăn người lạ truy cập vào tài khoản Apple ID của bạn, đồng thời cho phép bạn sử dụng một thiết bị đáng tin cậy khác để thực hiện các thay đổi đối với tài khoản của mình mà không cần đến số điện thoại của bạn.

Kích hoạt dịch vụ Find My của Apple

Luôn bật cài đặt Tìm iPhone của tôi sẽ tăng khả năng tìm thấy thiết bị của bạn khi thiết bị bị thất lạc hoặc bị đánh cắp. Hãy đảm bảo bạn đã bật cả ba công tắc trong menu Tìm iPhone của tôi để cho phép các dịch vụ liên quan của Apple có quyền truy cập và xác minh vị trí cuối cùng của iPhone của bạn ngay cả trong tình trạng pin yếu, thiết bị ngoại tuyến, chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng hoặc bị tắt.

Nếu sở hữu các thiết bị Apple khác như Apple Watch, hãy mở ứng dụng Find My và truy cập Thiết bị, sau đó chọn iPhone của bạn. Tiếp theo, bật tính năng Notify When Left Behind. Khi tính năng này được bật, thiết bị Apple thứ hai của bạn sẽ gửi cho cảnh báo khi bạn để quên iPhone của mình ở một địa điểm không xác định.

Đánh dấu iPhone của bạn bị mất

Thông qua bản đồ, Find My cho bạn biết nơi iPhone bị mất của bạn hoạt động lần cuối. Ngoài ra, bạn có thể truy cập cổng Tìm thiết bị của iCloud và đăng nhập bằng ID Apple của mình. Sau khi hoàn tất, hãy chọn iPhone của bạn từ danh sách để kiểm tra vị trí được ghi lại lần cuối của nó. Nếu không thể định vị, màn hình sẽ hiển thị "Không tìm thấy vị trí." Tuy nhiên, hãy đánh dấu tùy chọn "Thông báo cho tôi khi tìm thấy" nếu tùy chọn đó khả dụng.

Find My cũng có thể phát âm thanh trên thiết bị bị thất lạc của bạn để giúp bạn định vị thiết bị đó trong vùng lân cận. Nếu iPhone bị mất nằm ở xa hơn và có khả năng người lạ nhặt được, bạn có thể bật Chế độ mất:

1. Mở Tìm trên thiết bị Apple mà bạn đang sở hữu và chọn iPhone bị mất từ danh sách thiết bị. Bạn cũng có thể đăng nhập vào Tìm thiết bị và chọn iPhone bị mất từ danh sách thả xuống.

2. Chọn Chế độ mất hoặc kích hoạt Đánh dấu là đã mất.

3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để gửi cho người nhặt được iPhone thông tin liên hệ của bạn hoặc hậu tạ cho việc trả lại iPhone. Vì mục đích an toàn, lưu ý không nên đặt địa chỉ nhà riêng hoặc cơ quan.

Với Chế độ mất được bật bạn có thể bảo mật từ xa iPhone bị mất bằng mật khẩu và tắt Apple Pay. Về cơ bản, bạn cũng có thể liên lạc với bất kỳ ai tìm thấy thiết bị bị mất của mình và khuyến khích họ trả lại thiết bị cho bạn. Hơn nữa, khi Find My được bật, iPhone của bạn sẽ được tự động Khóa kích hoạt, giúp liên kết chắc chắn thiết bị với tài khoản của bạn. Nếu ai đó cố xóa dữ liệu hoặc thực hiện các thao tác khác trên iPhone của bạn, họ sẽ không thể kích hoạt lại thiết bị nếu không có mật khẩu ID Apple của bạn.

Liên hệ và báo cáo với các bên liên quan về iPhone bị mất

Nếu bạn lo lắng rằng iPhone của mình có thể đã bị đánh cắp hoặc có thể đã rơi vào tay một người có thể có ý đồ xấu với dữ liệu của mình, bạn có thể gửi báo cáo về việc mất điện thoại tại trụ sở cảnh sát tại địa phương. Họ có thể hỏi bạn về số sê-ri hoặc số IMEI của iPhone. Để biết được hai thông tin này, thực hiện các bước sau:

1. Trên trình duyệt web, hãy truy cập appleid.apple.com và đăng nhập bằng ID Apple được liên kết với iPhone của bạn.

2. Chuyển đến Thiết bị và chọn iPhone.

3. Cả số sê-ri và số IMEI của iPhone của bạn sẽ được liệt kê ở đây. Nếu bạn đã bật xác thực hai yếu tố, cổng thông tin ID Apple sẽ cung cấp các cách khác để khôi phục tài khoản của bạn, bạn sẽ cần thực hiện điều này nếu muốn biết số seri và số IMEI của iPhone là gì. Trong trường hợp bạn vẫn còn giữ bao bì gốc của iPhone, thì những chữ số này cũng sẽ có trên đó.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ di động của mình và thông báo tới họ về việc iPhone của bạn bị mất và có thể bị đánh cắp để họ vô hiệu hóa gói dịch vụ di động của bạn, cũng như đảm bảo rằng người đang giữ điện thoại của bạn không thể thực hiện các cuộc gọi, gửi tin nhắn văn bản hoặc sử dụng dữ liệu di động trên thiết bị. Trong một số trường hợp, nếu gói dịch vụ di động của bạn chi trả cho IMEI, bạn có thể gửi khiếu nại và nhận được một thiết bị iPhone mới thay thế.

Tương tự, nếu bạn đã đăng ký AppleCare+ với bảo hiểm Trộm cắp và Mất mát, bạn cũng có thể đăng nhập thông qua cổng khiếu nại của Apple và yêu cầu một chiếc iPhone mới thay thế.

Xóa toàn bộ dữ liệu trên iPhone từ xa và bảo mật tài khoản Apple của bạn

Khi bạn đã thử mọi cách trong khả năng của mình để xác định vị trí iPhone bị mất nhưng không thành công, hãy cân nhắc việc xóa dữ liệu từ xa trên iPhone của mình để ngăn việc người khác truy cập và đánh cắp thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, thao tác này sẽ xóa dữ liệu của bạn vĩnh viễn.

Ngoài ra, nếu bạn đã cập nhật iOS 15 trở lên trên iPhone của mình, việc xóa dữ liệu từ xa sẽ không ảnh hưởng đến tùy chọn sử dụng Find My để xác định vị trí iPhone bị mất trên bản đồ hoặc phát âm thanh trên đó. Tuy nhiên, nếu iPhone của bạn vẫn đang sử dụng phiên bản hệ điều hành cũ hơn, thì bạn sẽ không thể xác định vị trí của nó sau khi xóa hoàn toàn dữ liệu trên đó.

Bạn cũng sẽ không thể gửi khiếu nại tới Apple về thiết bị bị mất hoặc bị đánh cắp của mình. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn chỉ làm điều này như là phương án cuối cùng, chẳng hạn như trong trường hợp khiếu nại của bạn không được phê duyệt hoặc thiết bị không được trả lại. Để xóa dữ liệu trên iPhone từ xa, hãy làm theo hướng dẫn sau:

1. Khởi chạy Tìm trên thiết bị Apple mà bạn sở hữu và có quyền truy cập, sau đó chọn iPhone bị mất từ danh sách thiết bị. Bạn cũng có thể đăng nhập vào Tìm thiết bị và chọn iPhone bị mất từ danh sách thả xuống.

2. Nhấn Xóa thiết bị này hoặc Xóa iPhone.

3. Xác nhận hành động khi được yêu cầu.

Khi thao tác xóa dữ liệu từ xa được bắt đầu trên iPhone ngoại tuyến, quá trình này sẽ bắt đầu sau khi iPhone có kết nối di động hoặc Wi-Fi. Thao tác này sẽ xóa mọi thứ được lưu trữ trên thiết bị của bạn, bao gồm cả thông tin thẻ tín dụng và các tài khoản ngân hàng khác. Sau khi hoàn tất, hãy đăng nhập lại vào appleid.apple.com và xóa thiết bị khỏi danh sách các thiết bị đáng tin cậy được liên kết với tài khoản Apple của bạn./.