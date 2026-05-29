BYD ra mắt chip lái xe thông minh 4 nanomet tiên tiến nhất Trung Quốc

Thứ Sáu, 15:58, 29/05/2026
VOV.VN - Gã khổng lồ xe điện Trung Quốc - BYD vừa cho ra mắt chip lái xe thông minh 4 namomet đầu tiên tại nước này, nhằm thúc đẩy nhu cầu trong bối cảnh cạnh tranh thị trường ngày càng khốc liệt.


Ông Vương Truyền Phúc, Chủ tịch Tập đoàn BYD, đã giới thiệu chip lái xe thông minh 4nm Xuanji A3 do công ty tự phát triển, tại buổi ra mắt chiến lược thông minh của BYD tối 28/5.

Chip Xuanji A3 vừa ra mắt là chip lái xe thông minh 4nm đầu tiên của Trung Quốc, hỗ trợ lái xe tự động cấp độ L3 và L4. Theo ông Vương Truyền Phúc, sản phẩm này không chỉ sở hữu quy trình sản xuất chip hàng đầu trong ngành, mà còn có mức tiêu thụ điện năng thấp nhất trên mỗi đơn vị sức mạnh tính toán và đã bắt đầu được sản xuất hàng loạt. Xuanji A3 tiêu thụ ít hơn 20% điện năng so với các sản phẩm cùng loại.

BYD ra mắt chip lái xe thông minh 4 namomet đầu tiên của Trung Quốc tối 28/5. (Ảnh: Bắc Kinh nhật báo)

Ông Vương Truyền Phúc cũng cho biết: “Một chip lái xe thông minh cấp ô tô 4nm tương đương với một chip cấp tiêu dùng 2nm, độ khó rất cao".

Chủ tịch Tập đoàn BYD tuyên bố, 3 mục tiêu chính tiếp theo mà BYD hướng tới trong quá trình chuyển đổi thông minh là không tai nạn giao thông, tài xế siêu hạng và thư ký siêu hạng. Ông nhấn mạnh: “Ba mục tiêu này chắc chắn sẽ đạt được trong tương lai nhờ những tiến bộ nhanh chóng trong phần cứng cảm biến, thuật toán AI và dữ liệu.”

Bước đột phá này của BYD trong lĩnh vực bán dẫn được đánh giá là đang tiến gần đến vị trí dẫn đầu của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei. Huawei hiện đang sản xuất chip 7nm và công ty này mới đây cho biết sẽ ra mắt chip 1,4nm vào năm 2031 tại hội thảo về chất bán dẫn ở Thượng Hải ngày 24/5.

Được biết, chip tiên tiến nhất thế giới hiện nay là chip quy trình 2nm do TSMC - công ty chip tiên tiến lớn nhất thế giới - sản xuất. TSMC cũng dự kiến sản xuất hàng loạt chip 1,4nm vào năm 2028.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
BYD Dolphin 2026 nhập Thái mới tạo khác biệt từ nâng cấp đến chi phí
VOV.VN - Sở hữu nhiều thay đổi từ kích thước, tiện nghi đến khả năng vận hành, BYD Dolphin 2026 đồng thời ghi điểm với chi phí sử dụng tiết kiệm, mở ra lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc xe đô thị.

Đột phá công nghệ pin giúp xe điện tương lai có thể rẻ hơn đáng kể
VOV.VN - Công nghệ pin thể rắn đang tiến gần thương mại hóa trên xe điện nhờ những đột phá mới liên quan đến hiệu suất, độ bền và khả năng chịu nhiệt.

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026: VinFast thống trị bảng xếp hạng
VOV.VN - Với doanh số lấn át nhiều đối thủ, các mẫu xe điện VinFast chiếm tới một nửa danh sách Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026. Trong đó, VinFast Limo Green dẫn đầu danh sách với hơn 6.000 xe bán ra trong tháng 4/2026.

Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm đa số
VOV.VN - Trong Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026 thì có tới 8 mẫu xe tới từ các thương hiệu Nhật Bản - Toyota, Suzuki, Isuzu, còn lại hai mẫu xe đến từ Hàn Quốc (Hyundai Elantra) và Mỹ (Ford Mustang Mach-E).

Top xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 4/2026: Toyota Veloz Cross vươn lên dẫn đầu
VOV.VN - Với hơn 1.500 được giao tới khách hàng, Toyota Veloz Cross là mẫu xe bán chạy nhất Top xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 4/2026. Xếp thứ 2 cũng là một mẫu xe Toyota - Yaris Cross đạt 1.344 xe, trong khi đó Mitsibishi Xpander xếp thứ 3 với 1.273 xe bán ra.

