BYD ra mắt chip lái xe thông minh 4 nanomet tiên tiến nhất Trung Quốc



Ông Vương Truyền Phúc, Chủ tịch Tập đoàn BYD, đã giới thiệu chip lái xe thông minh 4nm Xuanji A3 do công ty tự phát triển, tại buổi ra mắt chiến lược thông minh của BYD tối 28/5.

Chip Xuanji A3 vừa ra mắt là chip lái xe thông minh 4nm đầu tiên của Trung Quốc, hỗ trợ lái xe tự động cấp độ L3 và L4. Theo ông Vương Truyền Phúc, sản phẩm này không chỉ sở hữu quy trình sản xuất chip hàng đầu trong ngành, mà còn có mức tiêu thụ điện năng thấp nhất trên mỗi đơn vị sức mạnh tính toán và đã bắt đầu được sản xuất hàng loạt. Xuanji A3 tiêu thụ ít hơn 20% điện năng so với các sản phẩm cùng loại.

BYD ra mắt chip lái xe thông minh 4 namomet đầu tiên của Trung Quốc tối 28/5. (Ảnh: Bắc Kinh nhật báo)

Ông Vương Truyền Phúc cũng cho biết: “Một chip lái xe thông minh cấp ô tô 4nm tương đương với một chip cấp tiêu dùng 2nm, độ khó rất cao".

Chủ tịch Tập đoàn BYD tuyên bố, 3 mục tiêu chính tiếp theo mà BYD hướng tới trong quá trình chuyển đổi thông minh là không tai nạn giao thông, tài xế siêu hạng và thư ký siêu hạng. Ông nhấn mạnh: “Ba mục tiêu này chắc chắn sẽ đạt được trong tương lai nhờ những tiến bộ nhanh chóng trong phần cứng cảm biến, thuật toán AI và dữ liệu.”

Bước đột phá này của BYD trong lĩnh vực bán dẫn được đánh giá là đang tiến gần đến vị trí dẫn đầu của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei. Huawei hiện đang sản xuất chip 7nm và công ty này mới đây cho biết sẽ ra mắt chip 1,4nm vào năm 2031 tại hội thảo về chất bán dẫn ở Thượng Hải ngày 24/5.

Được biết, chip tiên tiến nhất thế giới hiện nay là chip quy trình 2nm do TSMC - công ty chip tiên tiến lớn nhất thế giới - sản xuất. TSMC cũng dự kiến sản xuất hàng loạt chip 1,4nm vào năm 2028.