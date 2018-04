Theo đó, từ khoảng 20h ngày 3/4, ứng dụng gọi xe Grab bất ngờ gặp phải một số vấn đề "không thể kết nối với máy chủ", ảnh hưởng đến khách hàng của Grab ở Singapore, Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Myanmar và Philippines.

Ứng dụng Grab bất ngờ thông báo “mất kết nối với máy chủ”.

Khi cả lái xe và người dùng cố truy cập vào ứng dụng Grab để sử dụng dịch vụ, thông báo lỗi đã hiện ra: “Looks like we weren't able to connect to our server. Please try again in a few minutes” (Có vẻ như chúng tôi không thể kết nối được với máy chủ. Vui lòng thử lại trong vài phút nữa”.

Theo trang Twitter của Grab Singapore cũng đã cập nhật trạng thái, vào lúc 21h30 tối 3/4 theo giờ Singapore, với nội dung Grab đang “gặp vấn đề mất kết nối dịch vụ”.

"Chúng tôi đang nỗ lực để khắc phục điều này", Grab Singapore nói trên Twitter.

Đáp lại các thắc mắc trên các trang truyền thông xã hội của mình, Grab đã trả lời trước đó rằng họ "đang gặp một số khó khăn kỹ thuật với ứng dụng và nó đã ảnh hưởng đến một số người dùng".

Những người sử dụng Grab tại Singapore, Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Myanmar và Philippines cũng đã thông tin về các thông báo lỗi tương tự.

