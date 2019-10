USEC ra mắt phiên bản đặc biệt dành riêng cho giới DJ

Phiên bản mới USEC được Công ty cổ phần an ninh mạng Việt Nam ra mắt trong bối cảnh nhu cầu sử dụng thiết bị lưu trữ siêu bảo mật của cộng đồng DJ đang ngày càng tăng cao. Phiên bản mới tập trung cải thiện hiệu năng cũng như chú trọng hơn vào việc cá nhân hóa thiết bị của từng cá nhân sở hữu.

Thiết bị lưu trữ dữ liệu siêu bảo mật “Make in Vietnam” - USEC vừa ra mắt USEC DJ, phiên bản đặc biệt thiết kế dành riêng cho cộng đồng DJ.

Từ trước tới nay, trong giới DJ, bảo vệ tài sản sáng tạo luôn được ưu tiên hàng đầu. Ngoài những bản nhạc tự sáng tác, các DJ còn sở hữu rất nhiều tác phẩm đặt riêng với giá trị cao, có những tác phẩm lên tới hàng trăm triệu đồng. Việc thất thoát những tác phẩm này không những gây ra nhiều thiệt hại về kinh tế, mà đôi khi còn ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh thương hiệu của họ.

“Với tính chất công việc thường xuyên di chuyển và phải mang theo nhiều bài nhạc để phục vụ cho công việc, chúng tôi thường lựa chọn usb – một thiết bị nhỏ gọn và tiện lợi để lưu trữ các dữ liệu âm nhạc của mình. Tuy nhiên, điểm yếu những thiết bị này là khả năng bảo mật rất thấp, dẫn đến dữ liệu có thể bị xóa hoặc bị đánh cắp dễ dàng”, DJ Tommy cho biết.

DJ Tommy thử nghiệm USEC DJ với các tác phẩm của mình.

Thấu hiểu được nhu cầu bảo vệ tài sản sáng tạo của giới DJ, USEC đã phối hợp với một số “phù thủy âm nhạc” để nghiên cứu và cho ra đời phiên bản USEC DJ.

Bên cạnh tính năng siêu bảo mật nhờ cơ chế mã hóa dữ liệu và cài đặt mật khẩu bàn phím số, giúp bảo mật hoàn toàn dữ liệu được lưu trữ ngay cả trong trường hợp thiết bị bị đánh cắp, phiên bản này còn được chú trọng cải tiến về tốc độ. Theo đó tốc độ sao lưu được tăng lên gấp 2 lần, khởi động mật khẩu nhanh hơn 30% so với bản chuẩn, giúp DJ có thể thao tác nhanh hơn trên bàn mixer. Bên cạnh đó, cơ chế khắc miễn phí logo hay nhận diện thương hiệu riêng của từng DJ lên thiết bị sẽ giúp họ cá nhân hóa tài sản của mình.