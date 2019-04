Việt Nam sẽ thành cường quốc an ninh mạng?

Phát biểu tại hội thảo về an toàn, an ninh mạng Việt Nam 2019 diễn ra ngày 17/4, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng đã nhấn mạnh “An toàn, an ninh không gian mạng là điều kiện cơ bản, là yếu tố sống còn để thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia. An toàn, anh ninh mạng tạo ra môi trường an toàn để chính phủ, doanh nghiệp và người dân sử dụng công nghệ số”.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại hội thảo.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, sự thịnh vượng của Việt Nam phụ thuộc vào Internet, nhưng Internet lại không an toàn. Chúng ta làm cho Internet an toàn hơn tức là làm cho đất nước thịnh vượng hơn bởi không gian mạng là tương lai của thế giới.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, không gian mạng là tương lai của thế giới. Cường quốc an ninh mạng cũng giống như cường quốc quân sự trong thế giới thực. Trong lĩnh vực an toàn an ninh mạng, Việt Nam đang có cùng chung vạch xuất phát với tất cả các nước khác.

“Với nguồn nhân lực an ninh mạng vào loại tốt trên thế giới, với khát vọng dân tộc hùng cường, và với một giấc mơ lớn, tài nguyên vô tận trong não mỗi người Việt Nam sẽ được khai thác. Chúng ta có thể đưa Việt Nam thành cường quốc an ninh mạng, bảo vệ Việt Nam, bảo vệ hoà bình thế giới”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Để biến Việt Nam trở thành cường quốc về an ninh mạng, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, ngay trong năm 2019, cần phải tạo ra được một thị trường an ninh mạng tại Việt Nam. Muốn làm được điều này, các dự án đầu tư công nghệ thông tin phải có hạng mục an toàn, an ninh mạng.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng lưu ý tới việc phát triển các doanh nghiệp, sản phẩm và nhân lực an toàn, an ninh mạng Việt Nam. Bộ trưởng cũng yêu cầu phải giám sát chặt chẽ an toàn không gian mạng, đảm bảo an toàn mạng cho các cơ quan của chính phủ và các hạ tầng trọng yếu quốc gia, giúp các hệ thống này có khả năng phục hồi khi bị tấn công.

Giải pháp đưa ra là mỗi cơ quan phải có ít nhất một tổ chức hoặc một doanh nghiệp đảm bảo an toàn, an ninh mạng. Mục tiêu là trong năm 2019, không còn xảy ra việc các mạng của cơ quan nhà nước bị đột nhập lấy cắp thông tin.

Cùng với đó, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng cho biết sẽ thành lập một trung tâm (Hub) chia sẻ thông tin trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng của khu vực ASEAN tại Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác quốc tế về an toàn, an ninh mạng./.