Vạch trần thủ phạm khiến mạng internet Wi-Fi chậm chạp

Nhiều người có thể gặp phải tình trạng internet Wi-Fi yếu khi sử dụng các thiết bị điện tử. Tuy nhiên, trước khi gửi yêu cầu hỗ trợ đến nhà cung cấp dịch vụ internet, người dùng nên xem xét rằng chính các thiết bị ngoại vi có thể là nguyên nhân gây ra vấn đề này.

Mạng internet Wi-Fi bị ảnh hưởng bởi nhiều thiết bị trong gia đình

Hầu hết các thiết bị không dây hiện nay sử dụng tần số 2,4 GHz, một dải tần đã được chỉ định từ những năm 80 và cũng được sử dụng bởi lò vi sóng. Việc sản xuất các thiết bị sử dụng tần số này thường rẻ hơn và dễ dàng hơn, nhưng cũng dẫn đến tình trạng quá tải. Thêm vào đó, sự hiện diện của nhiều thiết bị tương tự trong các văn phòng và căn hộ lân cận tạo ra một lượng lớn hoạt động trên cùng một bước sóng, gây nhiễu tín hiệu và làm giảm tốc độ Wi-Fi.

Nếu mạng mà người dùng đang sử dụng không hoạt động trên băng tần 5 GHz hoặc 6 GHz (Wi-Fi 6E và 7), rất có thể tốc độ Wi-Fi đang bị ảnh hưởng. Khi các thiết bị phải dựa trên băng tần 2,4 GHz, việc truy cập sẽ bị suy giảm do có nhiều thiết bị điện khác đang hoạt động.

Cách cải thiện tốc độ internet Wi-Fi

Để cải thiện tình trạng này, người dùng cần ưu tiên sắp xếp lại các thiết bị kết nối. Hãy xem xét những thiết bị nào mà mình có thể không cần sử dụng thường xuyên và liệu có thể kết nối chúng bằng USB 2.0 hay không. Việc sử dụng bộ chia USB hoặc dây nối dài để di chuyển các thiết bị ra xa nhau cũng là một giải pháp hiệu quả. Ngoài ra, hãy tránh đặt các thiết bị như điện thoại không dây và lò vi sóng gần router.

Một bước quan trọng khác là khởi động lại router. Thao tác này sẽ giúp xóa bộ nhớ đệm và buộc router chọn kênh ít nhiễu nhất, từ đó cải thiện hiệu suất mạng của gia đình.

Bằng cách thực hiện những điều chỉnh đơn giản này, người dùng có thể nâng cao chất lượng kết nối Wi-Fi và tận hưởng trải nghiệm trực tuyến tốt hơn.