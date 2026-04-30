Vì sao Apple vẫn kiên định với Liquid Glass dù gây tranh cãi?

Theo các báo cáo mới nhất, Apple vẫn quyết định đưa Liquid Glass đến với iOS 27 và sẽ không quay trở lại thiết kế ban đầu. Thậm chí, công ty đang lên kế hoạch cho nhiều tối ưu hóa và cải tiến kéo dài trong vài năm tới đối với Liquid Glass.

Sự kiện ra mắt tham vọng nhất từ ​​trước đến nay của Apple có thể diễn ra vào năm tới

Báo cáo từ người dùng Ice Universe trên X, Apple đang chuẩn bị cho một thiết kế màn hình tiên tiến nhằm hiện thực hóa giấc mơ về màn hình không viền cho các thế hệ iPhone tương lai. Mặc dù không xác nhận rằng màn hình kính lỏng mới sẽ được giới thiệu trong sự kiện ra mắt iPhone kỷ niệm 20 năm, thông tin về tấm nền cong bốn chiều cho thấy đây có thể là một thiết kế đặc biệt cho phiên bản này.

Liquid Glass mở đường cho iPhone 20 đẹp mắt

Màn hình mới trên iPhone 20 được cho là sẽ khác biệt so với các màn hình trên điện thoại Android đời cũ, với độ cong “tinh tế”. Nhờ vào giao diện người dùng Liquid Glass độc đáo, ánh sáng sẽ khúc xạ từ các cạnh tạo ra ảo giác về một thiết kế hoàn toàn không viền. Kỹ thuật chế tạo tỉ mỉ cũng giúp các góc màn hình “biến mất”, trong khi việc xem ở cạnh màn hình vẫn tự nhiên và không bị ảnh hưởng.

Liquid Glass chính là nền tảng để Apple hướng đến chiếc iPhone như mơ

Giao diện Liquid Glass mới có thể trở thành ngôn ngữ thiết kế chủ đạo cho các dòng iPhone cao cấp trong tương lai. Đây là lý do tại sao có tin đồn cho biết Apple đang thử nghiệm kiểu dáng mới với Samsung. Theo Ice Universe, việc ra mắt iPhone kỷ niệm 20 năm không chỉ là dự án tham vọng nhất mà Apple từng thực hiện mà còn là một thách thức lớn công ty muốn vượt qua.

Ngoài việc tạo ra ảo giác về màn hình không viền, Apple còn phải đối mặt với thách thức tích hợp cảm biến khuôn mặt Face ID và camera trước dưới màn hình OLED mà không làm giảm chất lượng hình ảnh. Tuy nhiên, nếu không đạt được tiêu chuẩn chất lượng, thiết kế này có thể bị trì hoãn đến năm 2028 thay vì năm 2027. Người dùng hy vọng Apple sẽ sớm đạt được cột mốc này.