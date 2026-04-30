中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vì sao Apple vẫn kiên định với Liquid Glass dù gây tranh cãi?

Thứ Năm, 06:00, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bất chấp Liquid Glass trên iOS 26 không nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ người dùng, Apple vẫn kiên định với việc phát triển giao diện này.

Theo các báo cáo mới nhất, Apple vẫn quyết định đưa Liquid Glass đến với iOS 27 và sẽ không quay trở lại thiết kế ban đầu. Thậm chí, công ty đang lên kế hoạch cho nhiều tối ưu hóa và cải tiến kéo dài trong vài năm tới đối với Liquid Glass.

vi sao apple van kien dinh voi liquid glass du gay tranh cai hinh anh 1
Sự kiện ra mắt tham vọng nhất từ ​​trước đến nay của Apple có thể diễn ra vào năm tới

Báo cáo từ người dùng Ice Universe trên X, Apple đang chuẩn bị cho một thiết kế màn hình tiên tiến nhằm hiện thực hóa giấc mơ về màn hình không viền cho các thế hệ iPhone tương lai. Mặc dù không xác nhận rằng màn hình kính lỏng mới sẽ được giới thiệu trong sự kiện ra mắt iPhone kỷ niệm 20 năm, thông tin về tấm nền cong bốn chiều cho thấy đây có thể là một thiết kế đặc biệt cho phiên bản này.

Liquid Glass mở đường cho iPhone 20 đẹp mắt

Màn hình mới trên iPhone 20 được cho là sẽ khác biệt so với các màn hình trên điện thoại Android đời cũ, với độ cong “tinh tế”. Nhờ vào giao diện người dùng Liquid Glass độc đáo, ánh sáng sẽ khúc xạ từ các cạnh tạo ra ảo giác về một thiết kế hoàn toàn không viền. Kỹ thuật chế tạo tỉ mỉ cũng giúp các góc màn hình “biến mất”, trong khi việc xem ở cạnh màn hình vẫn tự nhiên và không bị ảnh hưởng.

vi sao apple van kien dinh voi liquid glass du gay tranh cai hinh anh 2
Liquid Glass chính là nền tảng để Apple hướng đến chiếc iPhone như mơ

Giao diện Liquid Glass mới có thể trở thành ngôn ngữ thiết kế chủ đạo cho các dòng iPhone cao cấp trong tương lai. Đây là lý do tại sao có tin đồn cho biết Apple đang thử nghiệm kiểu dáng mới với Samsung. Theo Ice Universe, việc ra mắt iPhone kỷ niệm 20 năm không chỉ là dự án tham vọng nhất mà Apple từng thực hiện mà còn là một thách thức lớn công ty muốn vượt qua.

Ngoài việc tạo ra ảo giác về màn hình không viền, Apple còn phải đối mặt với thách thức tích hợp cảm biến khuôn mặt Face ID và camera trước dưới màn hình OLED mà không làm giảm chất lượng hình ảnh. Tuy nhiên, nếu không đạt được tiêu chuẩn chất lượng, thiết kế này có thể bị trì hoãn đến năm 2028 thay vì năm 2027. Người dùng hy vọng Apple sẽ sớm đạt được cột mốc này.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo iDropNews
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm