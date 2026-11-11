Vì sao kẻ lừa đảo biết số điện thoại cá nhân của bạn?

Nếu điện thoại thường xuyên nhận được thông báo về các gói hàng không được đặt hoặc dịch vụ chưa từng sử dụng, có thể người dùng đang tự hỏi làm thế nào mà những quảng cáo và trò lừa đảo này lại đến số máy của mình. Mặc dù hiện tại có rất nhiều cách để chặn cuộc gọi rác trên các thiết bị như Android và iPhone, nhưng "phòng bệnh vẫn luôn tốt hơn chữa bệnh", việc nắm bắt được các lý do khiến số điện thoại bị lộ sẽ giúp người dùng chủ động hơn trong việc tránh khỏi những kẻ lừa đảo.

Đừng bất ngờ khi số điện thoại cá nhân liên tục bị làm phiền bởi những kẻ lạ

Theo đó, phần lớn số điện thoại mà những kẻ gửi thư rác có được đều được mua từ các đơn vị môi giới dữ liệu. Dữ liệu này thường được bán lại cho bên thứ ba sau khi người dùng đăng ký tài khoản, tham gia chương trình khách hàng thân thiết hoặc các cuộc thi. Trong trường hơp này, người dùng có thể đã vô tình đồng ý với các điều khoản cho phép thu thâp số điện thoại mà không nhận ra.

Cách bảo vệ số điện thoại cá nhân

Để bảo vệ số điện thoại của mình, người dùng cần cẩn trọng khi sử dụng các trang web. Hãy tránh những trang chứa đầy quảng cáo hoặc không quen thuộc, đồng thời tìm kiếm các đánh giá và báo cáo lừa đảo trước khi đăng ký. Ngoài ra, hãy ẩn số điện thoại cá nhân trên các hồ sơ công khai và hạn chế số lượng tài khoản tạo ra.

Nếu đang bị quấy rối bởi các cuộc gọi tự động, hãy kiểm tra xem số điện thoại cá nhân có bị lộ ra ngoài hay không. Người dùng có thể tìm kiếm địa chỉ email cá nhân trên các trang web như Have I Been Pwned hoặc tìm kiếm số điện thoại đó trên Google để xem nó có xuất hiện ở đâu không.

Bằng cách chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ, người dùng có thể giảm thiểu rủi ro và bảo vệ thông tin cá nhân của mình khỏi những kẻ lừa đảo.