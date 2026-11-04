Lật tẩy chiêu lừa đảo thuê nhà trên mạng xã hội

Kịch bản biến hóa khôn lường

Chị Nguyễn Thị Mỹ Anh ở phường Vĩnh Tuy, Hà Nội vừa nhận bàn giao căn hộ ở một đại đô thị xã Gia Lâm đầu tháng 11, do chưa có nhu cầu về ở, chị đăng tin trên các hội cho thuê nhà trên mạng xã hội. Chỉ vài tiếng sau đăng tin, chị đã nhận được tin nhắn từ người lạ qua mạng xã hội Zalo để hỏi thuê nhà. Theo đó, người nhắn tự xưng là "trợ lý hỏi thuê nhà cho sếp đang đi công tác ở Nhật". Sau khi trao đổi, người lạ này hướng dẫn chị cài mạng xã hội Viber để trao đổi với “Sếp đang ở Nhật”. Tưởng gặp được “khách sộp” chị nhanh chóng tải mạng xã hội Viber. Đúng như kịch bản “Sếp đang công tác ở Nhật” nói chuyện với chị.

Cư dân một đại đô thị ở xã Gia Lâm (Hà Nội) cảnh báo "chiêu lừa" hỏi thuê nhà

Nhận thấy cuộc nói chuyện không bình thường vì “Sếp công tác ở Nhật” không quan tâm về chất lượng dịch vụ, giá cả, hiện trạng căn nhà. Họ tỏ ra dễ tính và giục chủ nhà xúc tiến thủ tục với lý do cần thuê gấp, muốn "chuyển tiền đặt cọc ngay để giữ nhà" dù chưa đến xem trực tiếp.

Thoạt đầu, chị Mỹ Anh nghĩ gặp khách "sộp". Song sau vài phút bình tĩnh lại, chị tìm hiểu lại trên các kênh thông tin thì mới biết đây là thủ đoạn lừa đảo mới.

"Sau khi tìm hiểu, tôi kiểm tra tài khoản Zalo ban đầu nhắn tin giới thiệu là “trợ lý thuê nhà cho sếp” thì thấy tài khoản zalo bị vô hiệu hoá, tôi mới biết chiêu trò lửa đảo”, chị Mỹ Anh kể.

Rất nhiều cảnh báo được đăng trên mạng xã hội để người có nhà cho thuê tỉnh táo

Những người gặp tình huống như chị Mỹ Anh không hề ít. Tháng trước, anh Nguyễn Văn Hoàn ở phường Phúc Lợi, Hà Nội cũng đăng tin cho thuê căn hộ ở Vinhomes Symphony Phúc Lợi trên trang batdongsan.com, kèm theo số điện thoại cá nhân. Sau nửa ngày đăng tin cũng có một tài khoản Zalo nhắn tin hỏi thuê nhà, tài khoản Zalo này giới thiệu "đang đi công tác ở nước ngoài" nên cần kết bạn qua Viber để nhắn tin trao đổi.

Anh Hoàn cho biết, sau khi nhắn tin trao đổi, khách đồng ý đặt cọc mà không đắn đo về các điều kiện. Theo hướng dẫn, họ gửi một đường link để anh truy cập vào làm hợp đồng trước khi đặt cọc. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, anh Hoàn vội thoát ra ngay lập tức. Quay lại kiểm tra tài khoản mạng xã hội Zalo ban đầu anh nói chuyện thấy tài khoản hiển thị đã vô hiệu hóa.

Tạo “lá chắn” trên không gian số

Theo các chuyên gia an ninh mạng, nhóm lừa đảo dùng nhiều cách kết nối nhưng mục tiêu cuối cùng hướng đến đều nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chúng đánh chung vào tâm lý nhẹ dạ cả tin, thiếu thông tin hoặc lòng tham của mỗi người.

Sau khi tiếp cận người cho thuê nhà, chúng có thể sẽ gửi mã QR hoặc đường link giả mạo. Nạn nhân quét mã hoặc truy cập link sẽ bị chiếm quyền truy cập tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện giao dịch trên tài khoản ngân hàng. Nếu nạn nhân làm theo toàn bộ hướng dẫn, tiền trong tài khoản sẽ bị chiếm đoạt.

Lực lượng công an điều tra làm rõ hành vi lừa đảo trên mạng xã hội

Chúng cũng có thể đề nghị truy cập một trang web nhưng phải đăng nhập bằng Facebook, Zalo. Sau đó, nghi phạm chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội rồi giả danh đi lừa tiền của người thân, bạn bè nạn nhân.

Có trường hợp, nhân chuyện thuê nhà, kẻ lừa đảo sẽ lân la tâm sự, giăng "bẫy tình" để lợi dụng tình cảm, lòng tin và sự thương hại của nạn nhân. Khi đã thao túng tâm lý thành công, kẻ lừa đảo dụ dỗ đầu tư tài chính, tiền ảo hoặc các hình thức khác để lừa tiền.

Trên các trang mạng xã hội, cơ quan công an cũng đã cảnh báo về thực trạng này. Nhóm lừa đảo không có một kịch bản cố định mà dựng lên nhiều chuyện để phù hợp với từng nạn nhân.

Ảnh minh hoạ: AI

Các chuyên gia khuyến cáo, mọi người tuyệt đối không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, số thẻ, mã CVV của thẻ tín dụng, ảnh căn cước công dân hoặc thông tin sinh trắc học qua đường link, tin nhắn, cuộc gọi.

Khi đăng tin cho thuê nhà, người dân cũng nên hạn chế công khai quá nhiều thông tin cá nhân. Với những yêu cầu bất thường như chuyển tiền trước khi xem nhà, đăng nhập tài khoản để nhận tiền hoặc cung cấp mã xác thực, cần dừng lại và kiểm chứng.

Nếu đã chuyển tiền hoặc phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần lưu giữ tin nhắn, số điện thoại, tài khoản, đường link và chứng từ giao dịch, đồng thời nhanh chóng liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan công an để được hướng dẫn xử lý.