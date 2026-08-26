Vì sao kính cường lực điện thoại dễ nứt dù chỉ va chạm nhẹ?

Nhiều người hiện nay cho rằng việc sử dụng kính cường lực điện thoại không còn cần thiết, bởi màn hình điện thoại đã được cải tiến đáng kể. Điều này có phần đúng, đặc biệt khi so sánh với Ceramic Shield và Gorilla Glass - cả hai loại đều có khả năng chịu va đập từ độ cao khoảng 1,8 mét và chống trầy xước tốt.

Kính cường lực có thể dễ vỡ hơn màn hình điện thoại

Với kính cường lực, nó được cho là dễ vỡ hơn nhiều, ngay cả khi chỉ va chạm nhẹ. Tại sao như vậy, và liệu kính cường lực có thực sự vô dụng hay không?

Trong thực tế, mặc dù kính cường lực không phải hoàn toàn không thể vỡ, nó vẫn có vai trò quan trọng trong việc hấp thụ và phân tán năng lượng từ các cú rơi. Khi điện thoại rơi, kính cường lực sẽ chịu phần lớn lực tác động, giúp bảo vệ màn hình bên dưới. Nếu không có kính cường lực, lực va chạm có thể tập trung tại một điểm, dẫn đến việc nứt vỡ màn hình.

Nếu kính cường lực bị nứt, hãy kiểm tra xem nó có được dán đúng cách hay không. Việc dán không đều có thể tạo ra bọt khí, làm tăng khả năng nứt. Ngoài ra, kích thước không phù hợp cũng có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng này.

Đâu là phương pháp dán màn hình tốt nhất?

Trên thị trường, không chỉ có kính cường lực mà còn xuất hiện nhiều miếng dán bảo vệ màn hình khác, bao gồm bằng nhựa, PET hay TPU có thể rẻ tiền và dẻo, nhưng chủ yếu chỉ ngăn ngừa trầy xước mà không có khả năng chống va đập.

Chi phí miếng dán màn hình rẻ hơn nhiều so với sửa chữa màn hình bị vỡ

Ngược lại, kính cường lực là lựa chọn thông minh hơn, mặc dù giá thành cao hơn một chút. Một kính cường lực cao cấp có thể có giá khoảng hơn 500.000 đồng, trong khi một gói miếng dán nhựa chỉ khoảng hơn 200.000 đồng. Tuy nhiên, chi phí này vẫn không đáng kể so với việc sửa chữa màn hình, có thể lên tới hơn 7 triệu đồng cho người dùng iPhone.

Ngoài ra, một số nhà sản xuất như Belkin còn cung cấp các sản phẩm chuyên dụng như UltraGlass, được quảng cáo là mạnh gấp đôi so với kính cường lực thông thường. Dù người dùng có cẩn thận đến đâu, một cú rơi bất ngờ vẫn có thể xảy ra, và trong những trường hợp như vậy, một miếng dán màn hình bằng kính cường lực giá 700.000 đồng có thể trở nên vô giá.

Tóm lại, việc sử dụng miếng dán màn hình như kính cường lực là một quyết định thông minh để bảo vệ màn hình điện thoại khỏi những rủi ro không lường trước.