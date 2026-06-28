Vì sao OpenAI đột ngột chưa phát hành GPT-5.6 cho công chúng?

Quyết định trì hoãn công bố GPT-5.6 của OpenAI được đưa ra sau khi Bộ Thương mại Mỹ đề nghị được tiếp cận sớm các mô hình AI tiên tiến từ công ty. Đây là một phần trong nỗ lực xây dựng quy trình đánh giá các hệ thống AI có năng lực cao trước khi được triển khai rộng rãi.

GPT-5.6 chắc chắn sẽ được OpenAI, nhưng không phải lúc này

Theo báo cáo từ Reuters, OpenAI cho biết việc trì hoãn chỉ mang tính tạm thời và GPT-5.6 vẫn sẽ được phát hành sau khi quá trình đánh giá hoàn tất. Hãng không công bố thời điểm ra mắt mới.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Mỹ tăng cường giám sát các mô hình AI tiên tiến, đặc biệt là những hệ thống có khả năng tạo nội dung, lập trình hoặc hỗ trợ ra quyết định ở mức độ cao. Các cơ quan quản lý muốn đánh giá nguy cơ liên quan đến an ninh mạng, phát tán thông tin sai lệch và khả năng bị lợi dụng cho các mục đích xấu trước khi các mô hình được phổ biến rộng rãi.

OpenAI không phải là công ty duy nhất bị ảnh hưởng

Việc cơ quan quản lý tiếp cận mô hình trước khi phát hành không phải yêu cầu bắt buộc theo luật, nhưng phản ánh xu hướng hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa các công ty AI và Chính phủ Mỹ trong việc phát triển những tiêu chuẩn an toàn cho công nghệ mới.

Trước đó, OpenAI nhiều lần khẳng định sẽ tăng cường các bước kiểm tra đối với những mô hình AI mạnh hơn trước khi phát hành. GPT-5.6 được kỳ vọng là bản nâng cấp tiếp theo của ChatGPT với những cải tiến về khả năng lập luận, độ chính xác và hiệu suất xử lý.

Trong khi đó, cuộc cạnh tranh trên thị trường AI ngày càng quyết liệt khi OpenAI, Google, Anthropic và xAI liên tục giới thiệu các mô hình mới. Điều này cũng khiến các cơ quan quản lý tại Mỹ và nhiều quốc gia tăng cường giám sát để cân bằng giữa đổi mới công nghệ và các yêu cầu về an toàn, bảo mật.