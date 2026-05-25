Vì sao sạc dự phòng lại liên tục bốc cháy trên máy bay?

Bên cạnh những quy định thông thường khi lên máy bay liên quan đến vũ khí, chất lỏng và chất gel, sạc dự phòng và các thiết bị điện tử chứa pin lithium-ion đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn do nguy cơ cháy nổ gia tăng.

Các hãng hàng không đang ngày càng siết chặt việc mang sạc dự phòng lên các chuyến bay

Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), đã có 93 sự cố liên quan đến pin lithium-ion được báo cáo trong năm 2025, và con số này đã tăng vọt lên 22 sự cố chỉ trong nửa đầu tháng 4/2026. Để ứng phó với tình hình này, hãng hàng không Southwest Airlines yêu cầu hành khách để pin dự phòng ở nơi dễ nhìn thấy trong suốt chuyến bay, trong khi Nhật Bản đã cấm hoàn toàn việc mang pin dự phòng lên máy bay.

Vấn đề chính với pin dự phòng trên máy bay

Pin bị lỗi có thể dẫn đến hiện tượng quá nhiệt khi nhiệt độ bên trong pin tăng cao và giải phóng năng lượng, từ đó gây ra nguy cơ cháy nổ. Các đám cháy do pin lithium-ion gây ra rất dữ dội và khó dập tắt. Một sự cố gần đây đã xảy ra trên chuyến bay của Alaskan Airlines, khi một cục sạc dự phòng bốc cháy, buộc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp. Thậm chí, một phụ nữ 75 tuổi đã tử vong do thương tích từ một bộ sạc phát nổ trên đùi bà.

Người dùng cần tìm hiểu quy định của các hãng hàng không để tránh phiền toái

Để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ từ pin lithium-ion, người dùng nên tránh sử dụng các thiết bị rẻ tiền và tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất. Hiện tượng quá nhiệt có thể xảy ra khi pin bị sử dụng quá mức hoặc không được bảo quản đúng cách. Người dùng cũng nên bảo quản pin ở nhiệt độ từ 0 đến 40 độ C và tránh để pin tiếp xúc với các vật dễ cháy.

Khi lên máy bay, hành khách cần tuân thủ tất cả các hướng dẫn an toàn, đặc biệt là quy định về pin lithium-ion, vì các thiết bị này không được phép để trong hành lý ký gửi. Việc tuân thủ các quy định về pin trong hành lý xách tay không chỉ đảm bảo an toàn cho bản thân mà còn cho tất cả hành khách trên chuyến bay.

