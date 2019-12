Việt Nam đăng cai Hội nghị và Triển lãm Thế giới số 2020

Đây là sự kiện uy tín nhất trong năm của giới công nghệ thông tin và viễn thông toàn cầu. Với chủ đề “Cùng nhau xây dựng thế giới số - Buiding the digital world together”, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) sẽ chủ trì và phối hợp với Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) tổ chức sự kiện tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm chia sẻ thông tin về Hội nghị và Triển lãm Thế giới Số 2020.

Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm, sự kiện mang đến cho Việt Nam cơ hội để khẳng định vai trò trung tâm về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trong khu vực Đông Nam Á (ASEAN). Tham gia sự kiện, các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông trong nước sẽ mở rộng cơ hội giới thiệu sản phẩm công nghệ mới, quảng bá thương hiệu, thúc đẩy kinh doanh, phát triển. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, sự kiện mang đến cơ hội xúc tiến thương mại, xây dựng, thắt chặt mối quan hệ đối tác với các công ty, tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Theo thông báo của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), Triển lãm Viễn thông thế giới (ITU Telecom World) có tên gọi mới là Hội nghị và Triển lãm Thế giới số (ITU Digital World) để phù hợp với tình hình phát triển của công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông cũng như sự chuyển đổi của hạ tầng viễn thông là hạ tầng của kinh tế số, xã hội số, hạ tầng của cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Việc đổi tên sẽ đánh dấu một giai đoạn mới của lĩnh vực viễn thông trong việc xây dựng chính sách và chiến lược hướng tới thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo ra các giá trị mới của nền kinh tế, làm thay đổi phương thức quản lý nhà nước, mô hình sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đời sống văn hóa, xã hội.

Sự thay đổi tên gọi này bắt nguồn từ sáng kiến của Việt Nam trong kỳ Triển lãm Viễn thông Thế giới 2019 được tổ chức tại Hungary. Năm 2020 sẽ là năm đầu tiên Việt Nam tổ chức sự kiện Hội nghị và Triển lãm Thế giới số. Sự kiện năm 2020 là mốc đánh dấu cho sự chuyển đổi số toàn diện trong khu vực và trên toàn cầu, từ Chính phủ đến xã hội, doanh nghiệp, để phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số.

Đại diện Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ TT&TT cho biết: Sự kiện Hội nghị và Triển lãm Thế giới số 2020 sẽ diễn ra trong 4 ngày, bao gồm chuỗi các hoạt động như diễn đàn Bộ trưởng, Hội nghị Thượng đỉnh và các hội nghị chuyên đề nhằm thảo luận và chia sẻ các chính sách và công nghệ, giải pháp, dịch vụ, mô hình kinh doanh, tăng cường hợp tác giữa các cơ quan quản lý và doanh nghiệp về phát triển viễn thông, công nghệ thông tin toàn cầu, nhằm thúc đẩy chuyển đổi kinh tế số và xã hội số.