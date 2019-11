Sản phẩm an ninh mạng cho Việt Nam phải là “Make in Vietnam”

Phát biểu tại hội thảo Ngày An toàn thông tin Việt Nam năm 2019, với chủ đề “Nâng tầm an toàn, an ninh mạng quốc gia trong kỷ nguyên số” diễn ra hôm nay (29/11), Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, đảm bảo cho Việt Nam an toàn trong không gian mạng và cách mạng số là sứ mệnh của mọi cơ quan, tổ chức và toàn thể cộng đồng công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam. Đặc biệt, hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng cho Việt Nam phải là “Make in Vietnam”.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Ngày An toàn thông tin 2019. (Ảnh: ICT)

Thế giới và Việt Nam đã và đang bước vào không gian mạng với cuộc cách mạng số, trong đó có nhiều thách thức và cơ hội song hành. Không gian mạng là một không gian hoàn toàn mới, cứ mỗi giây lại có khoảng 108 cuộc tấn công mạng và 32 mã độc mới được tạo ra. Trên không gian mạng, các quốc gia phải đối mặt với những thách thức giống nhau, vì vậy, có cơ hội để trở thành một thế giới sát cánh bên nhau.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, không gian mạng là tương lai thịnh vượng của Việt Nam. Bảo đảm an toàn, an ninh không gian mạng đồng nghĩa với xây đắp cho tương lai, giúp đất nước thịnh vượng hơn. An toàn, an ninh mạng là điều kiện cơ bản, yếu tố sống còn cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.

Đã đến lúc phải thay đổi cách nghĩ

Nếu như trước đây, chúng ta đẩy mạnh triển khai ứng dụng và phát triển CNTT trước, thì giờ đây, ứng dụng và phát triển CNTT phải song hành cùng an toàn, an ninh mạng. Trong mọi dự án CNTT đều phải có cấu phần an toàn, an ninh mạng như một cấu phần bắt buộc.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo: tỷ lệ chi cho an toàn, an ninh mạng tối thiểu 10% tổng kinh phí chi cho CNTT. Ở Việt Nam hiện nay, tỷ lệ này đang ở mức dưới 5%.

“Nếu như trước đây khi xảy ra ra sự cố, chúng ta cố gắng giữ kín, càng ít người biết càng tốt. Giờ đây, chúng ta phải hiểu rằng: không ai an toàn một mình trong thế giới mạng. Càng chia sẻ, chúng ta càng an toàn. Không chia sẻ, sau chúng ta lại sẽ là một ai đấy nữa bị tấn công tương tự, và sau đó lại là một người tiếp theo, và cứ như vậy”, Bộ trưởng chỉ rõ.

“Mức độ bảo đảm an toàn, an ninh mạng của một cơ quan, tổ chức không phải nằm ở việc cơ quan, tổ chức đó có bị tấn công hay không? Mà nằm ở cách thức cơ quan, tổ chức đó phản ứng như thế nào sau khi bị tấn công”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Việt Nam phải làm chủ công nghệ

Việt Nam cần phải làm chủ công nghệ để bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Cơ quan, tổ chức nhà nước phòng, chống tấn công mạng, ưu tiên sử dụng các sản phẩm “Make in Vietnam”.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, tới đây, Bộ TT&TT sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho các doanh nghiệp tiên phong nhằm phát triển Hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam phục vụ Chính phủ điện tử, đô thị thông minh và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia.

Việt Nam có lợi thế lớn khi có xấp xỉ 1 triệu nhân lực trong lĩnh vực CNTT. Nguồn nhân lực an toàn, an ninh mạng vào loại tốt trên thế giới, với những chuyên gia đạt đẳng cấp quốc tế.