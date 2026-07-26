Windows 11 sắp nói lời tạm biệt với “di sản” Microsoft tồn tại từ năm 1995

Microsoft đang tích cực hiện đại hóa giao diện của hệ điều hành Windows 11 bằng cách thay thế các thành phần cũ, nhiều trong số đó đã tồn tại từ thời Windows 95. Theo thông tin từ các bản xem trước, công ty đã xác nhận rằng tất cả các hộp thoại lỗi thời sẽ được thay thế bằng các phiên bản hiện đại hơn. Cụ thể, chúng sẽ dựa trên nền tảng WinUI 3 - khung giao diện người dùng mới nhất của Microsoft.

Windows 11 sẽ sớm hiện đại hóa giao diện người dùng

Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng đối với Windows 11, khi Microsoft đang hướng tới việc loại bỏ những yếu tố cổ điển để mang đến trải nghiệm người dùng tốt hơn. Sự thay đổi này hứa hẹn sẽ làm giảm “dấu tích của quá khứ” trong giao diện hệ điều hành hiện đại.

Thách thức với Microsoft trong việc hiện đại hóa giao diện Windows

Tuy nhiên, quá trình hiện đại hóa giao diện Windows không hề đơn giản. Windows 11 vẫn chứa nhiều mã nguồn cũ, điều này khiến việc nâng cấp toàn bộ hệ thống trở nên khó khăn. Việc thay đổi ngay cả một phần nhỏ, như hộp thoại Properties, có thể gây ra những vấn đề không mong muốn, chẳng hạn như làm cho các ứng dụng bên thứ ba như 7-Zip, Dropbox hay phần mềm chống virus không hoạt động đúng cách.

Mặc dù vậy, lợi ích từ việc thay thế các thành phần cũ bằng WinUI 3 là tương đối rõ ràng. Nếu được triển khai đúng cách, các thành phần mới sẽ khởi động nhanh hơn và ít gặp sự cố hơn.

Ngoài ra, hộp thoại Run của Windows cũng sẽ được nâng cấp với nhiều tính năng mới, không chỉ thay đổi về mặt hình ảnh. Người dùng có thể kích hoạt phiên bản hiện đại hóa này thông qua Settings > Advanced settings. Sau đó mở hộp thoại Run bằng tổ hợp phím Windows + R hứa hẹn mang đến trải nghiệm nhanh chóng và tiện lợi hơn với các gợi ý theo ngữ cảnh và truy cập nhanh vào thư mục chính.