Bộ Văn hoá yêu cầu khẩn trương phá dỡ công trình trái phép tại Tràng An

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa thông báo kết luận của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên về việc xử lý các công trình sai phạm tại núi Cái Hạ, xã Trường Yên (Hoa Lư, Ninh Bình).

Cụ thể, kết luận nêu rõ: Tại cuộc họp dưới sự chủ trì của lãnh đạo bộ VHTT&DL với UBND tỉnh Ninh Bình, Thanh tra Bộ VHTT&DL, Cục Di sản Văn hóa và Văn phòng Bộ VHTT&DL về việc xử lý các hoạt động sai phạm tại khu vực núi Cái Hạ, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã đi đến kết luận cần phải thanh tra toàn diện những hoạt động xây dựng trái phép.

Cây cầu dài 1.115 m với 2.234 bậc lên đỉnh núi Cái Hạ nằm trong vùng lõi của khu di sản Tràng An (Ninh Bình) hoàn thành xây dựng mà không được sự đồng ý của cơ quan chức năng. Ảnh: Zing.

Đặc biệt, lãnh đạo Bộ VHTT&DL cũng nhấn mạnh cần phải xem xét hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch của công ty Cổ phần Du lịch Tràng An.

Bên cạnh đó, kết luận cũng yêu cầu: Nghiêm túc thực hiện Công văn số 845/BVHTTDL-DSVH ngày 8/3 của Bộ VHTT&DL về việc xử lý các hoạt động sai phạm tại khu vực núi Cái Hạ, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư.

Khẩn trương phê duyệt phương án tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, xâm hại cảnh quan, môi trường.

Trong trường hợp Công ty cổ phần Du lịch Tràng An cố tình không tự tháo dỡ các công trình vi phạm UBND tỉnh cần chủ động có phương án tháo dỡ, để sớm hoàn trả mặt bằng, cảnh quan thiên nhiên của Di sản Văn hóa thiên nhiên thế giới Tràng An đã được UNESCO công nhận.

Bộ VHTT&DL yêu cầu cần phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền đối với các cá nhân, tập thể và các đơn vị liên quan đến việc xây dựng công trình trái phép trong vùng lõi Di sản Văn hóa thiên nhiên thế giới Tràng An đã được UNESCO công nhận do Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An vi phạm, qua đó nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý di sản ở địa phương và chính quyền cơ sở trong việc quản lý di sản không để xảy ra những việc tương tự trong thời gian tới.

Bộ VHTT&DL cũng giao Thanh tra Bộ, Cục Di sản Văn hoá: Kiểm tra, giám sát, phối hợp với các đơn vị liên quan của tỉnh Ninh Bình trong việc xử lý các sai phạm tại khu vực núi Cái Hạ, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, thường xuyên báo cáo lãnh đạo Bộ./.

Di sản Tràng An bị xâm phạm như thế nào? VOV.VN - Việc xây dựng công trình đường, cầu dẫn lên đỉnh núi Huyền Vũ đã xâm phạm nghiêm trọng vùng lõi quần thể danh thắng Tràng An. Thanh tra toàn diện những sai phạm tại di sản Tràng An, Ninh Bình VOV.VN-Tỉnh Ninh Bình thành lập Đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra toàn diện những hoạt động xây dựng trái phép tại núi Cái Hạ. Ninh Bình: Yêu cầu chấm dứt hoạt động du lịch tại khu vực Tràng An cổ VOV.VN - Hôm nay (6/3), Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu Công ty Cổ phần du lịch Tràng An chấm dứt hoạt động du lịch tại điểm Tràng An cổ.