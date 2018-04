Dựng cây Nêu của người Xơ Đăng giữa lòng thành phố Đà Nẵng

Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động Văn hóa - Lễ hội hai bên bờ sông Hàn và chuỗi sự kiện Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018. Lễ dựng cây Nêu của đồng bào Xơ Đăng diễn ra với nhiều hoạt động như: Biểu diễn múa cồng chiêng và hát đối đáp; Trải nghiệm trang phục truyền thống; Trưng bày sản vật địa phương của đồng bào Xơ Đăng... Qua đó, giới thiệu đến công chúng một phần văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Xơ Đăng sống ở khu vực miền núi phía Tây tỉnh Quảng Nam.

Rất đông người dân và du khách tới tham quan và tìm hiểu văn hóa đặc sắc của người Xơ Đăng.

Lễ dựng cây Nêu của người Xơ Đăng với mong ước cuộc sống ấm no, an lành.

Anh Thàng Long, dân tộc Xơ Đăng ở thôn 4, xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, trong đời sống hằng ngày của người Xơ Đăng, cây Nêu luôn chiếm vị trí quan trọng, không chỉ thể hiện sự sinh sôi nảy nở, là vật thiêng liêng kết nối với thần linh, ông bà và chuyển tải khát vọng vươn tới cuộc sống ấm no, an lành, hạnh phúc.

"Dựng cây Nêu và đâm trâu để cầu mọi điều tốt đẹp, mùa màng bội thu. Qua đây chúng tôi cũng muốn truyền bá bản sắc văn hóa dân tộc của người Xơ Đăng tới tất cả các dân tộc Việt Nam và bạn bè quốc tế biết hơn về dân tộc Xơ Đăng", anh Long nói./.