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Cải chính

1 chạm mở tài khoản: Khi ngân hàng số hiểu đúng nhịp sống của chủ doanh nghiệp

Thứ Sáu, 15:39, 24/07/2026
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VOV.VN - Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có NFC, doanh nghiệp giờ đây có thể mở tài khoản thanh toán và đăng ký các dịch vụ của VietinBank ngay trong lúc di chuyển, giữa giờ họp hay khi đang chờ chuyến bay.

Đó là trải nghiệm mà VietinBank eFAST mang đến cho khách hàng doanh nghiệp (KHDN) với tính năng mở tài khoản online (eKYC).

1 cham mo tai khoan khi ngan hang so hieu dung nhip song cua chu doanh nghiep hinh anh 1

Một khởi đầu đơn giản hơn

Với thế hệ doanh nhân am hiểu công nghệ, quen với nhịp độ làm việc linh hoạt, những rào cản về thời gian và không gian trong giao dịch ngân hàng đang dần trở thành chuyện của quá khứ. VietinBank eFAST đã triển khai giải pháp gói gọn trong đúng tinh thần "1 chạm": Chỉ cần thiết bị hỗ trợ NFC, doanh nghiệp có thể tự đăng ký, xác thực và sở hữu tài khoản thanh toán (TKTT) 100% online, không cần đến quầy, không cần hồ sơ giấy.

Ba điểm cộng làm nên sự khác biệt

Nhanh chóng: Đăng ký chỉ trong vài phút. Toàn bộ quy trình nhập thông tin và xác thực danh tính được thực hiện trực tiếp trên ứng dụng, theo hướng dẫn chi tiết ngay trên nền tảng.

Dễ dàng: Kích hoạt trong vòng 24 giờ. Tài khoản sẵn sàng giao dịch chỉ sau một ngày làm việc, giúp doanh nghiệp không bị gián đoạn dòng tiền hay kế hoạch kinh doanh.

Linh hoạt: Không có điều kiện ràng buộc. Không yêu cầu số dư tối thiểu, không bắt buộc phát sinh giao dịch, phù hợp với tất cả nhu cầu sử dụng tài khoản của doanh nghiệp.

Chị Linh - Giám đốc một doanh nghiệp khởi nghiệp trong ngành thực phẩm sạch tại TP. HCM, chia sẻ trải nghiệm thực tế: "Tôi đã hoàn tất việc mở TKTT công ty trong lúc đang chờ chuyến bay. Các thao tác chỉ trong vài phút và bắt đầu giao dịch được ngay trong ngày."

1 cham mo tai khoan khi ngan hang so hieu dung nhip song cua chu doanh nghiep hinh anh 2

Từ "ngân hàng là công việc" đến "ngân hàng là trải nghiệm"

Với VietinBank, đó là một tư duy thiết kế lại toàn bộ hành trình mở tài khoản của khách hàng doanh nghiệp, đặt trải nghiệm người dùng làm trung tâm thay vì quy trình vận hành.

Khi việc mở tài khoản không còn bị giới hạn bởi giờ hành chính hay địa điểm chi nhánh, doanh nhân có thể chủ động hoàn toàn về thời gian và cách thức giao dịch - đúng với phong cách sống và làm việc của thế hệ chủ doanh nghiệp hiện đại: linh hoạt, tức thời và luôn kết nối.

Doanh nghiệp quan tâm có thể tìm hiểu chi tiết và thực hiện các bước mở tài khoản online tại: vietinbank.vn/doanh-nghiep/cong-cu-tien-ich/eFAST/mo-tai-khoan-online-danh-cho-khdn.

Ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng

Khi KHDN sử dụng dịch vụ mở mới tài khoản, VietinBank dành tặng khách hàng các ưu đãi theo Gói Tài khoản doanh nghiệp, bao gồm:

·         Mở và sử dụng tài khoản thanh toán số đẹp/số ngắn.

·         Chuyển tiền nội địa VND.

·         Phí duy trì và giao dịch online trên VietinBank eFAST.

·         Chuyển tiền ngoại tệ.

Để khám phá thêm các tiện ích độc quyền trên VietinBank eFAST, khách hàng doanh nghiệp vui lòng liên hệ chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank gần nhất hoặc Hotline dành riêng cho KHDN: 1900 558 886.

Lưu ý: Các ưu đãi áp dụng theo quy định của VietinBank trong từng thời kỳ.

 

CTV Quỳnh Mai/VOV.VN
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