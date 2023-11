16 học sinh vượt vũ môn thành công nhờ học bổng ươm mầm ước mơ SeABank

Năm học 2022 - 2023, từ sự hỗ trợ nhiều năm của “Quỹ học bổng Ươm mầm ước mơ”, 16 học sinh nghèo hiếu học ở các tỉnh Hà Nội, TP.HCM, Bắc Ninh, Đắk Lắk, Hải Phòng, Đồng Nai,… đã vượt vũ môn thành công, tốt nghiệp THPT và tiếp tục học tập lên cao hơn. Tất cả 16 em tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2023 đều đạt số điểm từ 21 trở lên.

Ngay khi các em học sinh tốt nghiệp THPT, “Quỹ Ươm mầm ước mơ” đã trao tặng học bổng khởi nghiệp, tổng trị giá 160 triệu đồng với mong muốn bước đi đầu tiên trên chặng hành trình mới của các em trọn vẹn niềm vui.

Em Nguyễn Trân Ngọc Vũ cùng bố vui mừng đón nhận Học bổng Khởi nghiệp (HBKN) do “Quỹ Ươm mầm Ước mơ” của Ngân hàng SeABank trao tặng

16 em học sinh nghèo được “Quỹ Ươm mầm Ước mơ” nhận đỡ đầu trong giai đoạn 2015 – 2020 và trao tặng học bổng trọn đời phổ thông trị giá 12 triệu đồng/năm, với tổng chi phí hỗ trợ đến thời điểm tốt nghiệp là hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, em Đoàn Thị Minh Thảo (Hà Nội) được Quỹ nhận đỡ đầu lâu nhất từ năm 2015, Thảo là học sinh giỏi của lớp luôn được thầy cô, bạn bè yêu quý. Thảo đã luôn phấn đấu trong học tập và trúng tuyển khoa Hóa – Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội đúng với nguyện vọng em mong ước.

Xuất sắc vượt lên nghịch cảnh là cậu học trò Trần Thế Khôi ở Bắc Ninh (được Quỹ nhận hỗ trợ từ năm 2019), Khôi phát hiện bị ung thư máu khi em mới 13 tuổi. Không nản chí Khôi vừa chống chọi với bệnh tật vừa chăm chỉ học tập, em đã trúng tuyển vào ngành Kỹ thuật máy tính của trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội với số điểm 27,2. Cũng có hoàn cảnh khó khăn khi không có được mái ấm trọn vẹn, em Trần Đức Anh (Hà Nội) nỗ lực trong học tập và đạt kết quả tương xứng khi trúng tuyển Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, chuyên ngành An toàn thông tin. Đức Anh xét tuyển khối A00, tổng điểm của em là 27,93 điểm.

Văn phòng đại diện SeABank tại TP.HCM trao HBKN cho các em tốt nghiệp THPT

10 em học sinh còn lại đều đạt điểm số cao trong kỳ thi vừa qua và trúng tuyển bậc Đại học, Cao đẳng đúng với niềm mơ ước: Em Nguyễn Hải Anh (TP.HCM) đỗ Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại, chuyên ngành Marketing thương mại; em Nguyễn Ngọc Hồng Phụng (TP.HCM) đỗ Đại học Văn Hiến, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng; em Phan Thị Thanh Trúc (TP.HCM) trúng tuyển ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM; em Trần Thị Cẩm Minh (Đà Nẵng) và em Nguyễn Thị Kim Linh (Đà Nẵng) đỗ Đại học Việt Hàn, chuyên ngành Logistics; em Trần Thanh Nhật Trường (TP.HCM) trúng tuyển khoa Công nghệ thông tin – Đại học Quốc tế Hồng Bàng; em H Diên A Đrơng (Đắk Lắk) đỗ khoa Tài chính Ngân hàng – Đại học Tây Nguyên; em Đoàn Ngọc Bảo Trâm (Đà Nẵng) đỗ chuyên ngành Công tác xã hội, Trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng; em Vũ Lê Như Quỳnh (TP.HCM) trúng tuyển chuyên ngành Thông tin - Thư viện, Đại học Sài Gòn và em Phạm Thị Bích Ngọc (Hà Nội) trúng tuyển ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Hải Phòng.

Bên cạnh các em tiếp tục học lên cao hơn, cũng có các em lựa chọn học nghề để có thể trợ giúp gia đình. Như Nguyễn Trân Ngọc Vũ (Hải Phòng, được Quỹ nhận đỡ đầu từ năm 2020) đã hoàn thành và đạt kết quả thi với số điểm 28,5 điểm. Vũ mất mẹ, bố mắc bệnh hiểm nghèo, hai bố con em nương tựa lẫn nhau, đó cũng là lý do khiến cậu học trò không đăng ký xét tuyển Đại học. Vũ xác định học nghề kim hoàn của gia đình và cùng bố phát triển công việc tại quê hương Hải Phòng. Cũng như Vũ, em Nguyễn Thị Thúy Hằng (Đồng Nai) và em Ngô Thị Cẩm Hà (Đà Nẵng) không xét tuyển Đại học mà lựa chọn học nghề với mong muốn kiếm việc làm tại địa phương trợ giúp gia đình.

Em H Diên A Đrơng (Đắk Lắk) cùng gia đình cảm kích khi nhận học bổng trọn đời phổ thông do “Quỹ Ươm mầm Ước mơ” của Ngân hàng SeABank trao tặng từ năm 2018

Nhằm động viên các em học sinh tốt nghiệp THPT và chuẩn bị hành trang cho chặng đường mới, “Quỹ Ươm mầm Ước mơ” đã trao tặng Học bổng khởi nghiệp, trị giá 10 triệu đồng/em với mong muốn tiếp sức cho hành trình mới của các em thêm phần vững chãi.

“Con cảm thấy mình thật may mắn khi nhận được sự trợ giúp từ “Quỹ Ươm mầm Ước mơ”, giúp con trong 3 năm THPT của con trôi qua nhẹ nhàng. Con sẽ trở thành một công dân tốt biết sẻ chia nỗi đau với người khác. Dù không học Đại học, nhưng con sẽ cố gắng sống và làm việc chăm chỉ, nỗ lực, trở thành người thành công trong cuộc sống và có ích cho xã hội”, Vũ bộc bạch khi nhận được món quà từ “Quỹ Ươm mầm ước mơ” và SeABank.

Sau 5 năm, em đã trở thành tân sinh viên khoa Tài chính Ngân hàng – Đại học Tây Nguyên. H Diên A Đrơng bày tỏ sự biết ơn khi được SeABank tiếp thêm sức mạnh cho chặng hành trình mới

Năm 2023, “Quỹ học bổng Ươm mầm Ước mơ” tiếp tục nhận đỡ đầu và trao tặng học bổng trọn đời phổ thông trị giá gần 1 tỷ đồng cho 10 em học sinh nghèo hiếu học tại Bắc Giang, Nam Định, Quảng Nam, Bình Phước, TP.HCM… thông qua giải chạy thường niên SeABank Run For The Future. Qua 5 mùa tổ chức giải chạy SeABank Run For The Future, “Quỹ Ươm mầm Ước mơ” của SeABank trao tặng 110 suất học bổng trọn đời phổ thông với tổng giá trị gần 10,4 tỷ đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc.

Hiện tại “Quỹ Ươm mầm Ước mơ” đang đỡ đầu 200 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng nỗ lực học tập ở khắp mọi miền tổ quốc, trong đó có 40 em học sinh đã tốt nghiệp THPT và trúng tuyển Đại học, Cao đẳng. Với sự đồng hành đó, “Quỹ Ươm mầm Ước mơ” mong muốn được nâng đỡ các em trong hành trình vươn tới ước mơ, từ đó trở thành những công dân có ích, góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội.