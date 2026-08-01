Agribank Hòa Vang-Nam Đà Nẵng xây dựng mái ấm cho người nghèo

Hàng ngàn phần quà được trao tận tay tặng người dân hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo vượt khó học giỏi được hỗ trợ học bổng.

Nhiều năm qua, Agribank Hòa Vang-Nam Đà Nẵng luôn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo làm nhà, trao quà giúp nhiều đối tượng yếu thế có cuộc sống tốt hơn.

Bà Lê Thị Hải, ở xã Bà Nà trong ngôi nhà mới được Agribank Hòa Vang-Nam Đà Nẵng hỗ trợ

Bà Lê Thị Hải, ở xã Bà Nà, thành phố Đà Nẵng, năm nay đã gần 70 tuổi, thuộc diện hộ nghèo. Bà sống cùng con trai bị bệnh thiểu năng trí tuệ, bản thân bà Hải bị bệnh bẩm sinh nên nói năng khó nghe, không còn minh mẫn. Hàng ngày, mẹ con bà Hải sống dựa vào số tiền hơn 1 triệu đồng của nhà nước hỗ trợ.

Mấy năm trước, hai mẹ con sống trong căn nhà chật hẹp đã xuống cấp, cuộc sống quá khó khăn nên không dám mơ đến làm nhà mới để che nắng, che mưa. Thấu hiểu được hoàn cảnh khó khăn, thông qua chính quyền địa phương, Agribank Hòa Vang-Nam Đà Nẵng đã hỗ trợ 60 triệu đồng, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, bà con xóm làng đến hỗ trợ ngày công giúp mẹ con bà Hải làm lại ngôi nhà mới. Các đơn vị còn hỗ trợ quạt điện, đồ dùng gia đình, lương thực, thực phẩm.

Hỗ trợ quà cho người dân hoàn cảnh khó khăn

Anh Lê Thanh Long, cháu ruột của bà Lê Thị Hải tâm sự: “Trước đây, nhà nhỏ ở cùng lâu xuống cấp rồi mưa dột, từ khi bên ngân hàng Agribank Hòa Vang-Nam Đà Nẵng hỗ trợ và quan tâm của ủy ban xã các đoàn thể làm được nhà mới, giờ mưa gió đỡ lo, bữa nay tương đối ổn định. Cô khờ nhận thức không được, ăn nói không rõ ràng, con trai năm nay 26 tuổi nói và đi được nhưng nhận thức không được. Mình là cháu, thấy phấn khởi khi được quan tâm hỗ trợ, có chỗ ở kiên cố vui rồi”.

Bà Lâm Thị Thanh, trú thôn Cẩm Toại Trung, xã Hòa Vang đượcAgribank Hòa Vang-Nam Đà Nẵng hỗ trợ 60 triệu đồng sửa lại nhà mới

Nhờ sự đồng hành hỗ trợ của Agriabank Hòa Vang-Nam Đà Nẵng, nhiều hộ nghèo, người dân hoàn cảnh khó khăn tại địa phương đã vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống.

Bà Lâm Thị Thanh, trú thôn Cẩm Toại Trung, xã Hòa Vang được hỗ trợ kinh phí 60 triệu đồng để sửa lại nhà cảm động nói: “Tôi là hộ nghèo được ngân hàng Agriabank-Nam Hòa Vang hỗ trợ tiền làm nhà, gia đình mượn thêm để làm nhà, có nhà kiên cố vui và hạnh phúc, từ nay về sau mưa gió không sợ nữa”.

Ông Đặng Hưng Thạch, Phó Giám đốc Agribank Hòa Vang-Nam Đà Nẵng trao qua bệnh nhân nghèo

Theo ông Đặng Hưng Thạch, Phó Giám đốc Agribank Hòa Vang-Nam Đà Nẵng: đơn vị quản lý 3 xã Hòa Vang, Bà Nà, Hòa Tiến. 2 năm nay, đơn vị đã đóng góp gần 1 tỷ đồng thực hiện các chương trình thiện nguyện. Cụ thể là xây dựng nhà tình nghĩa, tặng quà cho các hộ dân khó khăn ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt, hỗ trợ các thiết bị phuc vụ dạy và học, giúp bệnh nhân nghèo tại bệnh viện Hòa Vang, trao học bổng đến học sinh nghèo; đồng thời thực hiện tốt Chương trình “Mẹ đỡ đầu” giúp trẻ em mồi côi. Đặc biệt, dip lễ, tết và ngày 27/7, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương đến thăm hỏi, trao quà cho các đối tượng có công với cách mạng, người dân hoàn cảnh khó khăn.

Ông Đặng Hưng Thạch, Phó Giám đốc Agribank Hòa Vang-Nam Đà Nẵng cho biết: Ngoài thực hiện tốt công an tác sinh xã hội, đơn vị đồng hành giúp người dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, nhiều hộ đã vươn lên khá giả.

Agribank Hòa Vang-Nam Đà Nẵng hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa cho hộ nghèo

“Agribank Hòa Vang thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn, thực hiện theo 4 mục tiêu về an sinh, xây dựng nhà tình nghĩa, về giáo dục y tế, hỗ trợ thiên tai. Agribank Hòa Vang phối hợp với chính quyền địa phương đặc biệt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của 3 xã Bà Nà, Hòa Tiến và Hòa Vang thực hiện công tác an sinh rất tốt. Thực hiện công tác an sinh xã hội đó là công việc xuyên suốt của Agribank Hòa Vang trải dài qua mười mấy năm, tổ chức rất nhiều hoạt động. Nguồn kinh phí để thực hiện từ Agribank Việt Nam của cán bộ công nhân viên đóng góp” - ông Đặng Hưng Thạch nói.