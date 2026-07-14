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Xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng - địa phương đầu tiên ban hành quy định quản lý điện thoại

Thứ Ba, 20:11, 14/07/2026
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VOV.VN - Không cấm mang điện thoại đến trường nhưng buộc phải tắt nguồn, cất tủ và chỉ dùng khi giáo viên cho phép - đó là quy định vừa được UBND xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng ban hành, sau khi khảo sát ý kiến của hơn 2.700 phụ huynh.

Đây là quy định tạm thời về quản lý việc sử dụng điện thoại, mạng xã hội và hỗ trợ chuyển đổi số an toàn, áp dụng cho học sinh dưới 16 tuổi trên địa bàn xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

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Nhiều phụ huynh, học sinh, giáo viên ủng hộ chủ trương hạn chế học sinh sử dụng điện thoại trong trường học (Ảnh minh họa)

Theo đó, học sinh mang điện thoại đến trường phải tắt nguồn hoặc chuyển chế độ im lặng, gửi tại tủ bảo quản của lớp, chỉ được sử dụng khi giáo viên cho phép phục vụ học tập. Mỗi lớp bố trí một tủ bảo quản điện thoại đặt ở vị trí dễ giám sát, khuyến khích lắp camera theo dõi. Nhà trường không được bắt buộc học sinh trang bị điện thoại để học, phải có phương án thay thế cho học sinh không có thiết bị, đồng thời ưu tiên nền tảng chuyên dụng của ngành giáo dục, không lạm dụng mạng xã hội trong dạy học.

Quy định cũng yêu cầu phụ huynh quản lý việc dùng điện thoại của con theo độ tuổi, hạn chế trang bị điện thoại thông minh riêng cho học sinh tiểu học khi chưa cần thiết, theo dõi và phối hợp với nhà trường trong quản lý.

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Lo ngại trẻ em nghiện game, sao nhãng việc học (Ảnh minh họa)

Ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết, quy định xuất phát từ thực tế phản ánh của các trường học về tình trạng học sinh tham gia các nhóm mạng, dễ dẫn đến hành vi bạo lực học đường, cùng ý kiến cảnh báo của chuyên gia tâm lý, giáo dục về nguy cơ trẻ mắc các chứng rối loạn giấc ngủ, rối loạn lo âu, lệch lạc hành vi, ngôn ngữ nếu sử dụng điện thoại quá mức và thiếu kiểm soát. Theo ông Lê Phú Nguyện, khi trẻ chưa đủ nhận thức, mạng xã hội có thể khiến các em tiếp cận thông tin xấu độc, tin giả, lừa đảo, thậm chí nguy cơ bị xâm hại. 

“Xã tiến hành khảo sát toàn bộ phụ huynh trên địa bàn và nhận được sự đồng tình rất cao đối với những vấn đề đặt ra, cần có sự quản lý, có quy cách để nhà trường, gia đình cũng như chính quyền địa phương cùng đồng hành, hỗ trợ học sinh tiếp cận và sử dụng đúng cách, bảo đảm an toàn”, Ông Lê Phú Nguyện thông tin thêm.

Long Phi/VOV-Miền Trung
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