Bắt tay giải những bài toán lớn về khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo

Tại cuộc gặp, Tổng Giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa đã có những chia sẻ đáng chú ý về cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Chiều tối 10/9 (giờ địa phương), tại thủ đô Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Pháp và Việt Nam. Tại cuộc gặp, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành hai bên đã báo cáo tóm tắt kết quả phiên thảo luận giữa các tập đoàn, doanh nghiệp hai nước, tập trung vào những mô hình, sản phẩm và phương thức hợp tác mới nhằm tạo thêm giá trị cho doanh nghiệp hai bên.

Ba chuyển dịch lớn cho quan hệ kinh tế Việt – Pháp

Phát biểu sau khi nghe các báo cáo và đề xuất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, điều cần thiết nhất hiện nay là cùng tạo dựng một chất lượng hợp tác kinh tế mới, thực chất hơn, cân bằng hơn, có hàm lượng công nghệ cao hơn, gắn kết bền chặt hơn và mang lại lợi ích cụ thể cho doanh nghiệp, người dân hai nước.

Để đưa quan hệ kinh tế hai nước lên tầm cao mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tập trung vào ba chuyển dịch lớn: Chuyển từ mua bán hàng hóa sang đầu tư và sản xuất chung; chuyển từ quan hệ nhà cung cấp – khách hàng sang quan hệ đối tác công nghệ, hướng tới chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, nghiên cứu và phát triển, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; và chuyển từ hợp tác song phương sang cùng xây dựng chuỗi giá trị phục vụ ASEAN, EU và thị trường toàn cầu.

Trong các định hướng chiến lược mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, cộng đồng doanh nghiệp hai nước tập trung, khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, bán dẫn và đổi mới sáng tạo được xác định là một trong bốn lĩnh vực trọng tâm, bên cạnh hạ tầng chiến lược và chuyển dịch năng lượng; công nghiệp hàng không – vũ trụ và giao thông công nghệ cao; y tế, dược phẩm, công nghệ sinh học và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam sẵn sàng là đối tác để doanh nghiệp Pháp tiếp cận thị trường hơn 100 triệu dân và thị trường ASEAN, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam có năng lực tăng đầu tư, hiện diện thương mại, công nghệ tại Pháp.

Doanh nghiệp Việt Nam sẵn sàng cùng doanh nghiệp Pháp giải các bài toán lớn

Chia sẻ tại cuộc gặp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Pháp và Việt Nam, Tổng Giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa cho rằng, Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên mới, khi các điểm nghẽn về cơ chế đã được tháo gỡ và chiến lược phát triển đất nước xác định lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng. Theo ông, những bài toán lớn về phát triển đã được Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao cho các doanh nghiệp lớn trong nước đảm nhận, triển khai và chịu trách nhiệm đến kết quả cuối cùng – đây chính là cơ hội để doanh nghiệp Pháp cùng tham gia vào các dự án quan trọng về hạ tầng, thay vì phải chờ đợi nhiều năm như trước đây.

"Các bài toán đã được xác định và các doanh nghiệp lớn của Việt Nam, trong đó có FPT, đã sẵn sàng để làm việc đó," ông Khoa nói, đồng thời cho biết FPT hiện đang hợp tác với các tập đoàn lớn của Pháp trên tinh thần cùng thắng.

TGĐ FPT cũng nhấn mạnh, trên hành trình đưa Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số vào năm 2045, doanh nghiệp hai nước cần nắm bắt cơ hội hợp tác một cách trọn vẹn, đặt trách nhiệm đến cùng để tạo ra kết quả thực chất. "Thay mặt cho FPT và các doanh nghiệp công nghệ của Việt Nam, tôi rất mong muốn hợp tác sâu rộng hơn nữa, nâng tầm lĩnh vực khoa học công nghệ đối với Việt Nam," ông Khoa bày tỏ.

Phát biểu của Tổng Giám đốc FPT được đưa ra trong bối cảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt biến tiềm năng thành dự án, dự án thành công nghệ, sản phẩm và những giá trị phát triển mới, đồng thời khẳng định Việt Nam cam kết bảo đảm môi trường chính sách ổn định, minh bạch để các thỏa thuận hợp tác sớm trở thành dự án thực tế.