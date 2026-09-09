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FPT Play và TikTok hợp tác phát triển thế hệ các nhà sáng tạo nội dung thể thao

Thứ Tư, 17:52, 09/09/2026
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VOV.VN - Thế hệ các nhà sáng tạo nội dung thể thao chuyên nghiệp sẽ được FPT Play và Nền tảng TikTok phối hợp phát triển, mở ra hướng quảng bá và tiếp cận hoàn toàn mới các nội dung thể thao chất lượng cao đến đông đảo khán giả Việt Nam.

Từ thời điểm Công ty TNHH Truyền hình FPT (FPT Play) và Nền tảng TikTok xác lập mối quan hệ đối tác chiến lược (2022) đến nay, các nội dung của FPT Play trên TikTok đã đạt tổng lượt view lên đến 5 tỷ lượt xem, tăng gần 18,5 lần, với hơn 30 kênh và 8 triệu lượt người theo dõi. Trong đó, kỷ lục xem livestream đồng thời (CCU) các sự kiện thể thao lên đến 1,4 triệu CCU. Số liệu công bố tại TikTok Creator Summit Việt Nam 2026 cũng cho thấy bức tranh rộng hơn khi các video có nội dung chuyên sâu tương tự đạt tổng thời lượng xem cao gấp 171 lần, mở rộng cộng đồng người theo dõi nhanh hơn 40 lần so với thông thường.

fpt play va tiktok hop tac phat trien the he cac nha sang tao noi dung the thao hinh anh 1

Xu hướng tiêu thụ nội dung đang chuyển dịch từ các đoạn cắt nổi bật (highlight), video tương tác - đánh giá (reaction)... sang các định dạng chuyên môn hoá cao hơn như phân tích trận đấu, câu chuyện bên lề, phỏng vấn chuyên sâu… Mối quan tâm của người xem hiện nay không dừng lại ở nội dung nhanh, giải trí đơn thuần mà có xu hướng gắn bó với các nội dung từ các creator có kiến thức chuyên môn và đầu tư nghiêm túc vào khâu sản xuất.

Trong bối cảnh thị trường nội dung số Việt Nam có nhiều sự thay đổi như trên, sáng ngày 9/9, FPT Play và Nền tảng TikTok đã chính thức ký kết biên bản hợp tác phát triển thế hệ các nhà sáng tạo nội dung (creator) thể thao chuyên nghiệp. Theo đó, hai đơn vị cùng phối hợp chuyển từ định hình xu hướng sang tìm kiếm, đào tạo và trang bị cho các nhà sáng tạo nội dung những công cụ cần thiết để nâng cấp toàn diện chất lượng và cách thức truyền tải thông điệp.

Phát biểu về sự kiện hợp tác này, bà Tô Nam Phương - Phó Tổng Giám đốc FPT Play, FPT Telecom cho biết: “FPT Play hiện đi đầu trong việc sở hữu bản quyền nhiều giải đấu thể thao đỉnh cao trong nước và quốc tế, thuộc nhiều bộ môn, đặc biệt là bóng đá. Chúng tôi cho rằng thế hệ creator khi được trang bị kiến thức chuyên môn sâu rộng, kết hợp với phong cách sáng tạo nội dung đa dạng, hấp dẫn, cùng sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Nền tảng TikTok sẽ tạo nên nhóm kênh truyền thông thể thao thú vị, tiếp cận trực tiếp, nhanh chóng đến người tiêu thụ. Chúng tôi kỳ vọng sự hợp tác này sẽ tận dụng được thế mạnh đôi bên, tạo nên một thế hệ “sport creator” chuyên nghiệp và đầy cảm hứng, rút ngắn hơn nữa khoảng cách giữa người hâm mộ và các giải đấu trên FPT Play.”

fpt play va tiktok hop tac phat trien the he cac nha sang tao noi dung the thao hinh anh 2
Bà Tô Nam Phương - Phó Tổng Giám đốc FPT Play, FPT Telecom và ông Angga Anugrah Putra, Tổng Giám đốc Vận hành Nội dung, TikTok Đông Nam Á, Đại diện TikTok Việt Nam tại sự kiện (Ảnh: FPT Play)

Theo nội dung đã hợp tác, FPT Play sẽ phối hợp cùng Nền tảng TikTok sớm triển khai các chương trình tìm kiếm và đào tạo nhà sáng nội dung chuyên nghiệp trong lĩnh vực thể thao ngay trong tháng 10, bắt đầu từ hai giải trọng điểm là Ngoại hạng Anh 2026/27 LPBank V.League 1-2026/27. Thông qua nhiều hình thức như livestream, short-form, reaction, hay podcast, các “sport creator” sẽ đồng hành xuyên suốt mùa giải, góp phần lan tỏa và đưa nhưng nội dung tích cực, độc đáo đến cộng đồng người hâm mộ trên TikTok.

Ông Angga Anugrah Putra, Tổng Giám đốc Vận hành Nội dung, TikTok Đông Nam Á  - Đại diện TikTok Việt Nam cho biết: “TikTok từ lâu không chỉ là một nền tảng dành cho giải trí hay đời sống mà Thể thao cũng là một trong những trọng điểm mà TikTok tập trung phát triển. Bởi chúng tôi nhìn thấy rất rõ sức mạnh của thể thao trong việc kết nối cộng đồng, tạo ra những cuộc trò chuyện và đặc biệt là tạo ra những nội dung có khả năng lan tỏa rất lớn. Và khi nói đến thể thao, chúng ta không chỉ nói về những trận đấu. Chúng ta nói về những câu chuyện phía sau, về cầu thủ, người hâm mộ, những khoảnh khắc đáng nhớ và cả cách mà thế hệ khán giả trẻ ngày nay tiếp cận, tương tác với thể thao. Đó cũng là lý do chúng tôi cho rằng việc xây dựng một thế hệ Content Creator thể thao chuyên nghiệp là yếu tố rất quan trọng. Trong định hướng đó, Sports Creator sẽ là cầu nối không thể thiếu giữa giải đấu, thương hiệu và người hâm mộ. Hợp tác chiến lược mang tính tiên phong giữa Nền tảng TikTok và FPT Play sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho các nhà sáng tạo nội dung mới trở thành creator chuyên nghiệp, cùng tạo nên những nội dung có sức lan tỏa rộng lớn đến mọi đối tượng người dùng.”

Hướng hợp tác mới FPT Play và Nền tảng TikTok sẽ mở đầu bằng cuộc thi Creator League, dự kiến công bố vào tháng 10/2026 trên fanpage chính thức của FPT Play. Đây là cuộc thi tuyển chọn và đào tạo các nhà sáng tạo nội dung bóng đá tiềm năng trên toàn quốc, nhằm lan tỏa trải nghiệm "Sống trọn mùa Ngoại hạng Anh".

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Hướng hợp tác mới giữa FPT Play và TikTok hứa hẹn mở ra hướng quảng bá và tiếp cận mới đối với các nội dung thể thao chất lượng cao đến khán giả Việt Nam. (Ảnh: FPT Play)

FPT Play hiện cung cấp hơn 15 nghìn giờ nội dung và gần 120 kênh truyền hình trong nước, quốc tế với nhiều nội dung được phát sóng với chất lượng hình ảnh lên đến 4K và chất lượng âm thanh đa chiều Dolby Atmos. FPT Play cung là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu bản quyền giải Ngoại Hạng Anh từ năm 2026 đến hết mùa giải 2030/31; Giải Vô địch Quốc gia (LPBank V.League 1), Giải Hạng nhất Quốc gia (V.League 2), Cúp Quốc gia trong 5 mùa liên tục từ 2023 đến 2027 và mới đây nhất là ASEAN Cup 2026. FPT Play cũng đồng thời sở hữu độc quyền bản quyền các giải võ thuật tổng hợp MMA gồm UFC, Zuffa Boxing; các giải bóng rổ gồm NBA trong 6 mùa liên tục từ 2022/23 đến 2027/28, VBA trong 5 mùa giải liên tục từ 2026 đến 2030, các giải bóng rổ thuộc hệ thống VBF từ 2026-2028; giải Pickleball World Cup 2026 với nhiều kỷ lục Guiness cùng các giải pickleball thuộc hệ thống PPA Tour Asia.

Từ nguồn tài nguyên và tiềm lực sẵn có, sự hợp tác giữa FPT Play và Nền tảng TikTok hứa hẹn tạo ra sự thay đổi đột phá cho thị trường giải trí số đồng thời tái định nghĩa cách người hâm mộ tiếp cận, tiêu thụ và tương tác với thể thao trên FPT Play và nền tảng nội dung số TikTok.

 

Phạm Ngọc/VOV.VN
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