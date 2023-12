Cà Mau khởi công dự án đô thị hơn 1.000 tỷ đồng

Chuyển công an điều tra dấu hiệu vi phạm tại Khu đô thị An Phú – An Khánh

VOV.VN - Thanh tra TP.HCM đã ra thông báo số 163/TB-TTTP-P4 kết luận thanh tra việc thực hiện dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh, TP. Thủ Đức do Công ty TNHH MTV phát triển và kinh doanh Nhà (nay là Công ty cổ phần phát triển và kinh doanh nhà - HDTC) thực hiện.