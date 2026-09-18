CAEXPO 2026: Tập đoàn TH mở rộng kết nối với thị trường Trung Quốc

Trong đó, Tập đoàn TH tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam thông qua chiến lược tiếp cận bài bản, đón đầu xu hướng tiêu dùng xanh và chuẩn mực chất lượng quốc tế.

Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN (CAEXPO) 2026 đang diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam – Trung Quốc tiếp tục duy trì đà phát triển thực chất và toàn diện. Sự kiện năm nay ghi nhận dấu ấn nổi bật với chuyến công tác của đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dẫn đầu. Bên cạnh các cuộc hội đàm cấp cao và tham dự phiên khai mạc sự kiện, Phó Thủ tướng Thường trực cùng đoàn công tác đã chủ trì Lễ khai trương Khu gian hàng thương mại Việt Nam và trực tiếp tới thăm gian trưng bày của các doanh nghiệp Việt tiêu biểu.

Tại gian hàng của Tập đoàn TH (đơn vị sở hữu thương hiệu quốc gia TH true MILK), sự hiện diện và động viên trực tiếp của lãnh đạo Chính phủ tại đây không chỉ khẳng định vai trò cầu nối của Nhà nước trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp khai mở thị trường quốc tế, mà còn tạo động lực mạnh mẽ để các thương hiệu sản xuất chế biến sâu của Việt Nam tự tin hội nhập sâu rộng hơn nữa vào chuỗi cung ứng khu vực.

Trao đổi với đại diện Tập đoàn, Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá Trung Quốc là thị trường lớn, khuyến khích TH tiếp tục nỗ lực để tiếp cận và phát triển thị trường này. Phó Thủ tướng cũng ghi nhận thương hiệu TH đã có vị thế và được tin yêu tại Việt Nam, qua đó kỳ vọng doanh nghiệp phát huy nền tảng đã đạt được để mở rộng sự hiện diện tại thị trường Trung Quốc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng đoàn đại biểu tới thăm và lắng nghe đại diện TH giới thiệu tại gian hàng của Tập đoàn TH, CAEXPO 2026 (Ảnh: Tập đoàn TH)

Theo đại diện Tập đoàn, thông qua CAEXPO, TH kỳ vọng tiếp tục mở rộng quan hệ với các nhà phân phối, đối tác thương mại và hệ thống bán lẻ tại Trung Quốc; đồng thời giới thiệu những sản phẩm mang thương hiệu TH tới người tiêu dùng trong khu vực. Đối với TH, CAEXPO không chỉ là nơi trưng bày và quảng bá sản phẩm, mà còn là dịp trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với các doanh nghiệp, nhà nhập khẩu, nhà phân phối và đối tác tiềm năng. Thông qua những cuộc làm việc này, doanh nghiệp có thêm điều kiện tìm hiểu nhu cầu tại từng khu vực, đồng thời xây dựng quan hệ hợp tác theo hướng dài hạn

Thông qua CAEXPO, TH kỳ vọng tiếp tục mở rộng quan hệ với các nhà phân phối, đối tác thương mại và hệ thống bán lẻ tại Trung Quốc (Ảnh: Tập đoàn TH)

Bên cạnh hoạt động giới thiệu sản phẩm, hội chợ cũng tạo cơ hội để doanh nghiệp cập nhật nhu cầu, xu hướng tiêu dùng và những yêu cầu mới của thị trường Trung Quốc. Đây là cơ sở để TH tìm kiếm thêm cơ hội hợp tác, hoàn thiện định hướng tiếp cận thị trường và từng bước mở rộng độ phủ sản phẩm.

Sữa tươi sạch và sữa chua ăn tiếp tục là nhóm sản phẩm trọng tâm

Hành trình đưa sản phẩm Việt vươn ra thế giới, trong đó có thị trường Trung Quốc, đã được Tập đoàn TH và Nhà sáng lập – Anh hùng Lao động Thái Hương định hướng từ những ngày đầu với chiến lược phát triển các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tháng 10/2019, Công ty Cổ phần Sữa TH trở thành doanh nghiệp sữa đầu tiên của Việt Nam được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp Mã số cho phép xuất khẩu chính ngạch các nhóm sản phẩm sữa tươi sạch thương hiệu TH true MILK sang thị trường này. Hiện các sản phẩm TH đã được phân phối tại một số chuỗi siêu thị lớn và các sàn thương mại điện tử của Trung Quốc, từng bước mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng tại thị trường này.

Tại thị trường Trung Quốc, một số sản phẩm chủ lực của TH đã lên kệ siêu thị và được người tiêu dùng Trung Quốc đón nhận (Ảnh: Tập đoàn TH)

Tại Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN năm nay, TH tập trung giới thiệu các sản phẩm sữa tươi sạch mang thương hiệu TH true MILK và sữa chua ăn TH true YOGURT. Đây là những dòng sản phẩm đã được người tiêu dùng trong nước tin yêu suốt nhiều năm, có chất lượng vượt trội, đang được mở rộng phân phối tại thị trường Trung Quốc.

Tham gia CAEXPO 2026, đại diện Tập đoàn TH đã có các buổi làm việc và tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp, nhà phân phối và đối tác tiềm năng tại Trung Quốc. Bên cạnh các sản phẩm sữa tươi sạch và sữa chua ăn đã được thị trường tỷ dân đón nhận, các nhà phân phối cũng dành sự quan tâm tới những nhóm sản phẩm như hoa quả sấy và đồ uống không đường, thể hiện sự phát triển về nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm giảm hoặc không sử dụng đường tinh luyện, tốt cho sức khỏe, phù hợp với định hướng sản phẩm “Vì sức khỏe cộng đồng” mà TH đã theo đuổi hơn 15 năm qua..

Sản phẩm của TH được người tiêu dùng Trung Quốc đánh giá là có hương vị tự nhiên, tươi ngon, đặc biệt là sản phẩm sữa chua TH true YOGURT rất được ưa chuộng (Ảnh: Tập đoàn TH)

Đại diện Tập đoàn TH cho biết, trong thời gian tới, TH sẽ tiếp tục tập trung tăng cường kết nối với các đối tác thương mại, tìm kiếm cơ hội mở rộng phân phối và từng bước gia tăng sự hiện diện của sản phẩm TH tại thị trường Trung Quốc. Trọng tâm hướng tới xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài, trên cơ sở hiểu nhu cầu thị trường và phát huy thế mạnh của sản phẩm Việt Nam.