English
/ DOANH NGHIỆP
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

CAEXPO 2026: Tập đoàn TH mở rộng kết nối với thị trường Trung Quốc

Thứ Sáu, 17:24, 18/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các hoạt động xúc tiến kinh tế cấp cao của Việt Nam tại Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN (CAEXPO) 2026 – với sự đồng hành của lãnh đạo Chính phủ không chỉ mở ra hành lang ngoại giao thuận lợi mà còn tiếp sức cho các thương hiệu quốc gia chinh phục thị trường 1,4 tỷ dân.

Trong đó, Tập đoàn TH tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam thông qua chiến lược tiếp cận bài bản, đón đầu xu hướng tiêu dùng xanh và chuẩn mực chất lượng quốc tế.

Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN (CAEXPO) 2026 đang diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam – Trung Quốc tiếp tục duy trì đà phát triển thực chất và toàn diện. Sự kiện năm nay ghi nhận dấu ấn nổi bật với chuyến công tác của đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dẫn đầu. Bên cạnh các cuộc hội đàm cấp cao và tham dự phiên khai mạc sự kiện, Phó Thủ tướng Thường trực cùng đoàn công tác đã chủ trì Lễ khai trương Khu gian hàng thương mại Việt Nam và trực tiếp tới thăm gian trưng bày của các doanh nghiệp Việt tiêu biểu.

Tại gian hàng của Tập đoàn TH (đơn vị sở hữu thương hiệu quốc gia TH true MILK), sự hiện diện và động viên trực tiếp của lãnh đạo Chính phủ tại đây không chỉ khẳng định vai trò cầu nối của Nhà nước trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp khai mở thị trường quốc tế, mà còn tạo động lực mạnh mẽ để các thương hiệu sản xuất chế biến sâu của Việt Nam tự tin hội nhập sâu rộng hơn nữa vào chuỗi cung ứng khu vực.

Trao đổi với đại diện Tập đoàn, Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá Trung Quốc là thị trường lớn, khuyến khích TH tiếp tục nỗ lực để tiếp cận và phát triển thị trường này. Phó Thủ tướng cũng ghi nhận thương hiệu TH đã có vị thế và được tin yêu tại Việt Nam, qua đó kỳ vọng doanh nghiệp phát huy nền tảng đã đạt được để mở rộng sự hiện diện tại thị trường Trung Quốc.

caexpo 2026 tap doan th mo rong ket noi voi thi truong trung quoc hinh anh 1
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng đoàn đại biểu tới thăm và lắng nghe đại diện TH giới thiệu tại gian hàng của Tập đoàn TH, CAEXPO 2026 (Ảnh: Tập đoàn TH)

Theo đại diện Tập đoàn, thông qua CAEXPO, TH kỳ vọng tiếp tục mở rộng quan hệ với các nhà phân phối, đối tác thương mại và hệ thống bán lẻ tại Trung Quốc; đồng thời giới thiệu những sản phẩm mang thương hiệu TH tới người tiêu dùng trong khu vực. Đối với TH, CAEXPO không chỉ là nơi trưng bày và quảng bá sản phẩm, mà còn là dịp trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với các doanh nghiệp, nhà nhập khẩu, nhà phân phối và đối tác tiềm năng. Thông qua những cuộc làm việc này, doanh nghiệp có thêm điều kiện tìm hiểu nhu cầu tại từng khu vực, đồng thời xây dựng quan hệ hợp tác theo hướng dài hạn

caexpo 2026 tap doan th mo rong ket noi voi thi truong trung quoc hinh anh 2
Thông qua CAEXPO, TH kỳ vọng tiếp tục mở rộng quan hệ với các nhà phân phối, đối tác thương mại và hệ thống bán lẻ tại Trung Quốc (Ảnh: Tập đoàn TH)

Bên cạnh hoạt động giới thiệu sản phẩm, hội chợ cũng tạo cơ hội để doanh nghiệp cập nhật nhu cầu, xu hướng tiêu dùng và những yêu cầu mới của thị trường Trung Quốc. Đây là cơ sở để TH tìm kiếm thêm cơ hội hợp tác, hoàn thiện định hướng tiếp cận thị trường và từng bước mở rộng độ phủ sản phẩm.

Sữa tươi sạch và sữa chua ăn tiếp tục là nhóm sản phẩm trọng tâm

Hành trình đưa sản phẩm Việt vươn ra thế giới, trong đó có thị trường Trung Quốc, đã được Tập đoàn TH và Nhà sáng lập – Anh hùng Lao động Thái Hương định hướng từ những ngày đầu với chiến lược phát triển các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tháng 10/2019, Công ty Cổ phần Sữa TH trở thành doanh nghiệp sữa đầu tiên của Việt Nam được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp Mã số cho phép xuất khẩu chính ngạch các nhóm sản phẩm sữa tươi sạch thương hiệu TH true MILK sang thị trường này. Hiện các sản phẩm TH đã được  phân phối tại một số chuỗi siêu thị lớn và các sàn thương mại điện tử của Trung Quốc, từng bước mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng tại thị trường này.

caexpo 2026 tap doan th mo rong ket noi voi thi truong trung quoc hinh anh 3
Tại thị trường Trung Quốc, một số sản phẩm chủ lực của TH đã lên kệ siêu thị và được người tiêu dùng Trung Quốc đón nhận (Ảnh: Tập đoàn TH)

Tại Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN năm nay, TH tập trung giới thiệu các sản phẩm sữa tươi sạch mang thương hiệu TH true MILK và sữa chua ăn TH true YOGURT. Đây là những dòng sản phẩm đã được người tiêu dùng trong nước tin yêu suốt nhiều năm,  có chất lượng vượt trội,  đang được mở rộng phân phối tại thị trường Trung Quốc.

Tham gia CAEXPO 2026, đại diện Tập đoàn TH đã có các buổi làm việc và tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp, nhà phân phối và đối tác tiềm năng tại Trung Quốc. Bên cạnh các sản phẩm sữa tươi sạch và sữa chua ăn đã được thị trường tỷ dân đón nhận, các nhà phân phối cũng dành sự quan tâm tới những nhóm sản phẩm như hoa quả sấy và đồ uống không đường, thể hiện sự phát triển về nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm giảm hoặc không sử dụng đường tinh luyện, tốt cho sức khỏe, phù hợp với định hướng sản phẩm “Vì sức khỏe cộng đồng” mà TH đã theo đuổi hơn 15 năm qua..

caexpo 2026 tap doan th mo rong ket noi voi thi truong trung quoc hinh anh 4
Sản phẩm của TH được người tiêu dùng Trung Quốc đánh giá là có hương vị tự nhiên, tươi ngon, đặc biệt là sản phẩm sữa chua TH true YOGURT rất được ưa chuộng (Ảnh: Tập đoàn TH)

Đại diện Tập đoàn TH cho biết, trong thời gian tới, TH sẽ tiếp tục tập trung tăng cường kết nối với các đối tác thương mại, tìm kiếm cơ hội mở rộng phân phối và từng bước gia tăng sự hiện diện của sản phẩm TH tại thị trường Trung Quốc. Trọng tâm hướng tới xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài, trên cơ sở hiểu nhu cầu thị trường và phát huy thế mạnh của sản phẩm Việt Nam.

ban-sao-cua-nut-bo-sp.jpg

Bò sữa TH: Tối ưu dinh dưỡng cũng góp phần giảm phát thải khí nhà kính

VOV.VN - Một khẩu phần ăn được tính toán chính xác có thể tạo ra khác biệt gì trong chăn nuôi bò sữa? Tại trang trại TH, dinh dưỡng chính xác đang được ứng dụng để cải thiện khả năng tiêu hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn và góp phần giảm cường độ phát thải khí mê-tan trên mỗi đơn vị sản phẩm.

CTV Lan Anh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tập đoàn TH chia sẻ về chuỗi giá trị dược liệu
Tập đoàn TH chia sẻ về chuỗi giá trị dược liệu

VOV.VN - Tập đoàn TH đang triển khai Chuỗi giá trị dược liệu – Công nghệ sinh học, vì sức khỏe cộng đồng, vì hạnh phúc đích thực, trên nền tảng phát triển bền vững, theo hướng y tế dự phòng bằng những sản phẩm thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm từ thiên nhiên.

Tập đoàn TH chia sẻ về chuỗi giá trị dược liệu

Tập đoàn TH chia sẻ về chuỗi giá trị dược liệu

VOV.VN - Tập đoàn TH đang triển khai Chuỗi giá trị dược liệu – Công nghệ sinh học, vì sức khỏe cộng đồng, vì hạnh phúc đích thực, trên nền tảng phát triển bền vững, theo hướng y tế dự phòng bằng những sản phẩm thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm từ thiên nhiên.

Tập đoàn TH bền bỉ vì một Việt Nam khỏe mạnh – Vì tầm vóc Việt
Tập đoàn TH bền bỉ vì một Việt Nam khỏe mạnh – Vì tầm vóc Việt

VOV.VN - Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4 với chủ đề “Chủ động phòng bệnh – Vì một Việt Nam khỏe mạnh” vừa được phát động tại Hà Nội. Sự kiện có sự đồng hành của Tập đoàn TH – đơn vị có hơn 15 năm bền bỉ phụng sự đồng hành cùng Đảng và Nhà nước chăm lo sức khỏe nhân dân, vì tầm vóc Việt.

Tập đoàn TH bền bỉ vì một Việt Nam khỏe mạnh – Vì tầm vóc Việt

Tập đoàn TH bền bỉ vì một Việt Nam khỏe mạnh – Vì tầm vóc Việt

VOV.VN - Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4 với chủ đề “Chủ động phòng bệnh – Vì một Việt Nam khỏe mạnh” vừa được phát động tại Hà Nội. Sự kiện có sự đồng hành của Tập đoàn TH – đơn vị có hơn 15 năm bền bỉ phụng sự đồng hành cùng Đảng và Nhà nước chăm lo sức khỏe nhân dân, vì tầm vóc Việt.

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH
Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

VOV.VN - “Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cần được thiết kế như một kiến trúc có chủ đích, trong đó văn hoá không chỉ là giá trị tinh thần, mà trở thành nền tảng vận hành của tổ chức” - chia sẻ của bà Trần Thị Quyên, Giám đốc Nhân sự Tập đoàn TH tại Diễn đàn Quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” 2026.

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

VOV.VN - “Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cần được thiết kế như một kiến trúc có chủ đích, trong đó văn hoá không chỉ là giá trị tinh thần, mà trở thành nền tảng vận hành của tổ chức” - chia sẻ của bà Trần Thị Quyên, Giám đốc Nhân sự Tập đoàn TH tại Diễn đàn Quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” 2026.

KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng