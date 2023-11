Căn hộ 2 phòng ngủ + 1 The Zenpark hấp dẫn gia đình đa thế hệ

Lấy tiêu chí đề cao sự phóng khoáng, hoà hợp với thiên nhiên làm phong cách chủ đạo, phân khu The Zenpark được thiết kế tối ưu công năng và đa dạng loại hình căn hộ, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng từ độc thân, cặp đôi trẻ đến gia đình hạt nhân, gia đình đa thế hệ… Đặc biệt, trục căn CH-10 và CH-23 là những căn góc có 2 phòng ngủ và một không gian “cộng” thêm, với đặc trưng là khoảng ban công trải dài nối liền phòng khách và phòng bếp, mở ra khả năng đón nhiều nhất không khí và ánh sáng tự nhiên.

Với lợi thế “vàng” này, những chủ nhân sáng tạo, yêu thiên nhiên có thể dễ dàng biến tấu để tạo thành những góc vườn thiền thư thái, vườn nhiệt đới tràn đầy nhựa sống trên không hay không gian thưởng trà, nhâm nhi ly cafe đẳng cấp với tầm nhìn tuyệt đẹp.

Điểm nhấn độc đáo của riêng quỹ căn góc 2PN+1 tại The Zenpark còn nằm ở thiết kế khu bếp được tách riêng, tạo cảm giác “giấu kín”, vừa giúp căn hộ trở nên ngăn nắp, riêng tư vừa mang đến không gian riêng để những chủ nhân yêu bếp có thể thỏa sức sáng tạo. Quỹ căn cũng tận dụng tối đa lợi thế tầm nhìn khi sử dụng cửa kính chạm sàn tạo nên “khoảng trời riêng” trong tầm mắt gia chủ.

Chú trọng vào sự tinh tế và chất sống sang, căn hộ tại The Zenpark được bàn giao với tiêu chuẩn liền tường cao cấp, sở hữu Smart Home kết nối thông minh. Các khu vực phòng khách, bếp, phòng ngủ trang bị sàn gỗ công nghiệp, khu ban công hay phòng vệ sinh sử dụng gạch ceramic chống trơn.

Thiết bị chủ đầu tư lắp đặt có hệ tủ liền tường (tùy thiết kế), điều hòa multi âm trần hai chiều và các thiết bị bếp, thiết bị vệ sinh nhập khẩu từ nhiều thương hiệu danh tiếng thế giới... Tổng thể tạo cho căn nhà những mảng không gian khác biệt nhưng vẫn liền mạch, kết nối xuyên suốt, cho trải nghiệm sống thư thái, thượng lưu giữa tầng không.

Lối thiết kế mở, đa dạng không gian của căn hộ tại đây đặc biệt thích hợp với những gia đình có trẻ nhỏ hay gia đình đa thế hệ. Ngoài các phòng ngủ dành cho bố mẹ và con cái, không gian +1 có thể dùng vào nhiều việc, thỏa mãn nhu cầu cũng như sự riêng tư cần thiết cho gia chủ như biến tấu thành phòng ngủ cho khách, khu vực giải trí, thư giãn. Một lựa chọn khác là thêm vào đây một chiếc giá sách, bàn làm việc hay sofa mềm mại là có ngay không gian “chill hết nấc”, gắn kết các thế hệ trong gia đình.

Giá trị của căn hộ tại The Zenpark còn đến từ hệ sinh thái bên ngoài khung cửa, với trọn bộ hệ sinh thái nghỉ dưỡng - giải trí của “thành phố điểm đến” Ocean City mà cư dân mọi lứa tuổi đều yêu thích như Hồ Đảo Cọ, Hồ Ngọc Trai 24,5 ha cách nhà vài phút đi bộ, hệ thống 3 biển nhân tạo: Vinhomes Crystal Lagoon 6,1 ha, Royal Wave Park 18 ha và Paradise Bay 12 ha…

Sống tại The Zenpark, đời sống cư dân sẽ được chăm chút tỉ mỉ với hệ tiện ích đẳng cấp của Ocean City. Cha mẹ có thể thỏa sức mua sắm với 2 TTTM Vincom Mega Mall, ông bà được chăm sóc sức khỏe toàn diện với 2 bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, các con có thể phát triển toàn diện với đại học tinh hoa VinUni, hệ thống Vinschool cùng nhiều trường học chất lượng cao trong khu vực. Cùng với đó, gần 20 công viên BBQ, 30 bể bơi bốn mùa và ngoài trời cùng 100 sân thể thao sẽ mang đến cho các thành viên trong gia đình những phút giây thư giãn thoải mái hoặc rèn luyện sức khỏe bổ ích.

Lợi thế có 1-0-2 của cư dân The Zenpark còn phải kể đến tổ hợp TMDV kết hợp nhà xe nổi 5 tầng kế cận với bể bơi bốn mùa “mui trần” kích thước Olympic, hay dãy thương mại dịch vụ Hải Đăng sầm uất ngay bên đường…

Phân khu sở hữu kết nối thuận tiện nhờ vị trí “vàng” kế cận đường Lý Thánh Tông, ga metro số 8 trong tương lai và hệ thống VinBus xanh, thông minh. Với bố trí mặt bằng đa dạng và linh hoạt công năng sử dụng, căn hộ The Zenpark mang tới cuộc sống nghỉ dưỡng đẳng cấp cho những chủ nhân tinh hoa tại trung tâm mới phía Đông Hà Nội.

Kể từ ngày 10/10/2023, khách hàng mua căn hộ The Zenpark đáp ứng đủ điều kiện của chương trình “Quà tặng tân gia - An cư đẳng cấp” sẽ được nhận gói quà tặng lên đến 300 triệu đồng và chính sách chiết khấu lên đến 13,5% GTCH (áp dụng có điều kiện). Bên cạnh đó khách hàng ký HĐMB đến hết 31/10/2023 có cơ hội bốc thăm trúng thưởng xe VF 5 Plus theo chương trình Vinhomes hưởng ứng quỹ “Vì tương lai xanh” (áp dụng có điều kiện). Chi tiết liên hệ: 1900 23 23 89