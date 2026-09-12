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Ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Huơng:

Chuyển giao vai trò lãnh đạo tại Vinfast và GSM

Thứ Bảy, 09:16, 12/09/2026
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VOV.VN - Ngày 12/9, Công ty VinFast và Công ty GSM chính thức công bố bổ nhiệm nhân sự mới, thay thế cho ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương trong vai trò lãnh đạo cấp cao toàn cầu.

Theo đó, ông Phạm Nhật Quân Anh - hiện là Chủ tịch VinFast toàn cầu - sẽ kiêm nhiệm vị trí Tổng giám đốc VinFast toàn cầu thay cho ông Phạm Nhật Vượng, đồng thời được bổ nhiệm thêm vị trí Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VinFast Việt Nam. Ông Nguyễn Quốc Tuấn đảm nhiệm vai trò Chủ tịch GSM toàn cầu thay bà Phạm Thu Hương, ông Phạm Nhật Minh Hoàng trở thành Tổng giám đốc GSM toàn cầu kiêm Tổng giám đốc GSM Việt Nam.

Hoạt động kiện toàn bộ máy nhân sự lãnh đạo cấp cao của VinFast và GSM diễn ra trong bối cảnh Tập đoàn Vingroup và các công ty trong hệ sinh thái đang đẩy mạnh việc đào tạo, phát triển nhân tài tại chỗ và chuyển giao vai trò cho thế hệ lãnh đạo trẻ, nhằm đáp ứng nhu cầu và tốc độ phát triển của hệ thống. Đặc biệt, hai công ty VinFast và GSM đều đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ và quyết liệt trên phạm vi toàn cầu.

Trước khi tiếp nhận vai trò Tổng giám đốc VinFast toàn cầu từ ông Phạm Nhật Vượng, ông Phạm Nhật Quân Anh đã được bổ nhiệm là Chủ tịch VinFast toàn cầu từ tháng 5/2026. Với việc chính thức đảm nhiệm các chức danh gồm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu và Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VinFast Việt Nam, ông Phạm Nhật Quân Anh sẽ chịu trách nhiệm cao nhất và toàn diện cho mọi hoạt động của VinFast trong giai đoạn tăng trưởng mới.

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Ông Phạm Nhật Quân Anh (Ảnh Vingroup)

Phát biểu sau khi được chính thức bổ nhiệm, ông Phạm Nhật Quân Anh chia sẻ: “Tôi rất vinh dự khi được Hội đồng Quản trị tin tưởng giao thêm những trọng trách mới. Với nền tảng phát triển bền vững trong những năm qua cùng sự ủng hộ, tin tưởng ngày càng tăng của khách hàng tại tất cả các thị trường, VinFast đang đứng trước cơ hội lớn tham gia dẫn dắt cuộc cách mạng di chuyển xanh trên toàn cầu. Tôi cam kết sẽ cùng với toàn thể đội ngũ tiếp tục nỗ lực, phát huy các giá trị cốt lõi của VinFast, mang đến cho khách hàng trên toàn thế giới những sản phẩm đẳng cấp cùng chất lượng dịch vụ cao nhất”.

Ông Phạm Nhật Quân Anh sinh năm 1993, tốt nghiệp Đại học Quản lý Singapore, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng tại VinFast và các công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup trước khi được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị VinFast Auto Ltd. từ tháng 5/2026. Với kinh nghiệm quản trị đa lĩnh vực và tư duy vận hành chiến lược, ông đã đóng góp tích cực vào quá trình phát triển của VinFast từ giai đoạn xây dựng nền tảng tại thị trường nội địa đến hành trình mở rộng hiện diện trên thị trường quốc tế.

Ngoài vai trò lãnh đạo cao nhất tại VinFast, ông Phạm Nhật Quân Anh vẫn tiếp tục đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal - công ty sản xuất thép chất lượng cao thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup.

Tại GSM, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Tổng giám đốc GSM toàn cầu đã được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch GSM toàn cầu thay cho bà Phạm Thu Hương. Tiếp quản vai trò Tổng giám đốc GSM toàn cầu kiêm Tổng giám đốc GSM Việt Nam của ông Tuấn là ông Phạm Nhật Minh Hoàng.

Ông Phạm Nhật Minh Hoàng sinh năm 2000, từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao tại các công ty VinFast, Green Future, VinSmart Future, GSM... Ngoài việc tham gia điều hành, ông còn trực tiếp góp vốn và là cổ đông chính tại nhiều doanh nghiệp công nghiệp - công nghệ, năng lượng, hạ tầng trong hệ sinh thái Vingroup như VinSpeed, VinEnergo, VinMetal, VinVentures, các công ty robot…

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Ông Phạm Nhật Minh Hoàng (Ảnh Vingroup)

Hiện tại, VinFast đã có mặt tại 16 quốc gia trên thế giới, gồm các thị trường trọng điểm như Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia, Philippines, châu Âu, Trung Đông và Bắc Mỹ. Các sản phẩm ô tô, xe máy điện VinFast hiện đang được sản xuất tại 4 nhà máy ở 3 quốc gia gồm Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ.

Song hành cùng VinFast là GSM với thương hiệu di chuyển xanh Green SM. Hiện hãng đang vận hành tại 7 quốc gia gồm Việt Nam, Lào, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Kazakhstan và Đan Mạch, dự kiến sẽ mở rộng tối thiểu thêm 3 thị trường nữa ngay trong năm nay. Bên cạnh đó, GSM đang hướng tới mục tiêu trở thành công ty đại chúng quy mô toàn cầu có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán quốc tế.

Việc bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ nhằm đáp ứng các yêu cầu thách thức hơn trong giai đoạn phát triển mới, mà còn phản ánh kỳ vọng tích cực vào tương lai của VinFast và GSM trong quá trình chinh phục các thị trường quốc tế.

CTV Hồng Minh/ VOV.VN
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