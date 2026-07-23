Vingroup ủng hộ 11.000 tỷ đồng tri ân người có công với cách mạng

Theo đó, hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Vingroup đăng ký xây dựng và trao tặng nhà ở đầy đủ nội thất, trang thiết bị thiết yếu cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh hạng 1/4 trên toàn quốc.

Cụ thể, tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng và Đà Nẵng sẽ trao tặng căn hộ có diện tích khoảng 75m²; tại các địa phương còn lại sẽ xây dựng nhà ở diện tích khoảng 100m² (2-3 tầng). Dự kiến chương trình được triển khai từ nay đến ngày 27/7/2027. Trường hợp người thụ hưởng đã có nhà hoặc không có nhu cầu nhận nhà, có thể nhận tiền mặt theo giá trị tương ứng tại địa phương.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tiếp nhận ủng hộ của Tập đoàn Vingroup. Ảnh: VGP

Vingroup cũng đề xuất hỗ trợ con dưới 18 tuổi của các liệt sĩ trên cả nước với mức 5 triệu đồng/người/tháng cho đến khi đủ 18 tuổi.

Tập đoàn đồng thời mong muốn tài trợ hệ thống xét nghiệm ADN hiện đại nhằm góp phần rút ngắn thời gian xác định danh tính liệt sĩ, hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập và trả lại tên cho các liệt sĩ còn chưa xác định được thông tin, đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả của "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện, tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Vingroup đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo các cơ quan liên quan để Tập đoàn có cơ sở triển khai các nội dung nêu trên.

Trong nhiều năm qua, Tập đoàn Vingroup luôn luôn đề cao trách nhiệm xã hội, trong đó ý thức về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc là trọng tâm xuyên suốt. Tập đoàn đã và đang chủ động triển khai các hoạt động tri ân các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, các gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, các nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin...