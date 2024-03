Cơ hội mua nhà trả góp lãi suất trần cố định 15 năm cho người trẻ

Thời gian tới, nguồn cung bất động sản mới chủ yếu tập trung ở phân khúc cao cấp nên giá căn hộ đang có xu hướng tăng nhanh. Nhiều người có nhu cầu ở thực, đặc biệt là khách hàng trẻ, đang cân nhắc mua nhà ngay từ thời điểm này để tận dụng tối đa lợi thế về giá và chính sách hỗ trợ lãi suất từ chủ đầu tư.

Thời điểm mua nhà Vinhomes với giá tốt nhất

Theo khảo sát mới đây của Cushman & Wakefield, trong năm 2024, ít nhất 60% nguồn cung căn hộ mới ở TP.HCM sẽ có giá hơn 60 triệu đồng/m2. Quỹ đất ngày càng khan hiếm trong khi giá vật liệu, nhân công, chi phí thu hồi giải phóng mặt bằng… tiếp tục tăng khiến cho giá căn hộ năm sau luôn cao hơn năm trước. Các chuyên gia trong ngành cho rằng, năm nay giá bán căn hộ sơ cấp sẽ tiếp tục tăng trung bình khoảng 3% - 8%. Trong đó, giá căn hộ cao cấp tăng nhiều nhất.

Nắm bắt được xu hướng tăng giá tất yếu của thị trường, khách hàng có nhu cầu ở thực tại các đô thị đã và đang tích cực tìm mua căn hộ phù hợp với nhu cầu, khiến cho thị trường căn hộ cuối năm 2023, đầu năm 2024 dần trở nên sôi động. Trong đó, các dự án bất động sản mới mở bán gần đây của chủ đầu tư Vinhomes đặc biệt có tỷ lệ hấp thụ cao so với mặt bằng chung do có mức giá phù hợp so với chất lượng và tiện ích, đáp ứng đúng nhu cầu ở thực của cư dân đô thị.

Thanh khoản các dự án của Vinhomes luôn tăng mạnh so với cùng kỳ, là lựa chọn an cư lẫn đầu tư hấp dẫn của khách hàng

Theo One Mount Real Estate - Công ty công nghệ cung cấp hệ sinh thái số về mua sắm nhà ở và đầu tư bất động sản, trong quý III/2023, thanh khoản căn hộ tại dự án Vinhomes Smart City tăng 50% so với quý trước đó, tại Vinhomes Ocean Park mức tăng còn lớn hơn nhiều, lên tới 300%.

Đại diện Savills TP.HCM nhận định, các sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực như chung cư sẽ được ưu tiên xuất hiện trong danh mục của nhà đầu tư năm sau vì có thể tạo ra dòng tiền thường xuyên và giữ mặt bằng giá ổn định. Đây cũng sẽ là những phân khúc phục hồi sớm nhất thị trường thời gian tới. Tuy nhiên, từ năm 2024, bên cạnh những đòi hỏi khắt khe hơn về mặt chất lượng và tính pháp lý của các dự án, người mua cũng yêu cầu nhiều hơn về các chính sách bán hàng và cân nhắc kỹ những ưu đãi thanh toán trước khi quyết định.

Chính sách mua nhà trả góp lãi suất trần cố định 15 năm

Tại các dự án của Vinhomes, tỷ lệ hấp thụ cao đạt được trong khoảng thời gian ngắn cho thấy thị trường đang phản ứng tích cực với mức giá và kế hoạch thanh toán rõ ràng, giúp người mua hoàn toàn chủ động được các phương án tài chính. Bên cạnh đó, chính sách lãi suất trần cố định 15 năm “Mua nhà sang – An tâm tài chính” đang là điểm hấp dẫn nổi bật chỉ có tại thương hiệu này, áp dụng cho sản phẩm nhà phố Vinhomes Ocean Park 2, căn hộ The Zenpark – Vinhomes Ocean Park 1 (Hà Nội), hoặc căn hộ The Beverly - Vinhomes Grand Park (TP.HCM).

Cụ thể, trong suốt thời gian mua trả góp tối đa lên đến 15 năm, khách hàng sẽ không phải lo lắng về biến động của lãi suất dù thị trường có biến động như thế nào. Hai năm đầu, lãi suất trần cố định chỉ ở mức 6%/năm với khu thấp tầng và 7%/năm với khu cao tầng, từ năm thứ ba trở đi lãi suất trần cố định cũng không vượt quá 8%/năm hoặc 9,5%/năm. Đặc biệt, trong suốt thời gian vay, nếu có giai đoạn lãi suất thực tế của ngân hàng thấp hơn lãi suất trần cố định cam kết thì khách hàng của Vinhomes sẽ được hưởng mức lãi suất thực tế của ngân hàng.

Với chính sách hấp dẫn của Vinhomes, trong suốt thời gian mua trả góp tối đa lên đến 15 năm, khách hàng sẽ không phải lo lắng về biến động của lãi suất

Hiện tại, lãi suất cho vay mua nhà đang ở mức thấp nhất trong 20 năm qua, cộng thêm lãi suất trần kéo dài tới 15 năm - chưa từng có trong lịch sử bất động sản Việt Nam, có thể nói đây là cơ hội “có 1-0-2” để người trẻ cùng lúc làm được 2 việc lớn như nâng tầm chất lượng cuộc sống và sở hữu tài sản lớn có giá trị tăng trưởng bền vững theo thời gian. Thực tế từ Tokyo, Seul, Hong Kong, Thượng Hải… cho thấy khi đô thị càng phát triển, việc sở hữu một căn hộ riêng sẽ càng khó khăn đối với người trẻ. Lý do là tốc độ tăng giá nhà ở tại các CBD (trung tâm tài chính thương mại, hành chính giáo dục) luôn tăng nhanh hơn tốc độ tăng thu nhập. Tại Việt Nam, trong 8 năm qua, trong khi thu nhập của người dân khu vực thành thị chỉ tăng 39% thì giá chung cư TPHCM và Hà Nội tăng lần lượt là 82% và 56%.

Cùng với việc đưa ra giá bán hợp lý trước khi thị trường bất động sản toàn quốc tiến vào một chu kỳ phát triển mới, Vinhomes còn liên tục nghiên cứu và nhanh chóng thúc đẩy các chính sách thanh toán mang tính kích cầu bám sát thực tế thị trường. Theo đó, tại mỗi dự án của Vinhomes, người mua sẽ còn được hưởng những ưu đãi riêng thiết thực, đa dạng, phù hợp với nhiều mục tiêu tài chính khác nhau, mang đến lợi ích tối đa cho ngân sách gia đình.

Nhờ chính sách bán hàng linh hoạt, thiết thực, chất lượng sản phẩm đẳng cấp cùng hệ sinh thái tiện ích quy mô, toàn diện, các dự án đô thị của Vinhomes đã thu hút đông đảo cư dân về an cư, lập nghiệp, thiết lập những chuẩn mực sống hiện đại trên thị trường. Cho đến nay, Vinhomes đã bàn giao và vận hành hơn 128.000 căn hộ và biệt thự, vận hành 29 khu đô thị trên toàn quốc với hơn 440.000 cư dân. Mới đây, Vinhomes cũng được Brand Finance vinh danh là thương hiệu bất động sản giá trị nhất Việt Nam năm thứ 8 liên tiếp và lọt top 20 bất động sản giá trị nhất thế giới.